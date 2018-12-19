«Орите у себя в Польше»: скандал на шоу Соловьева

Российский телеведущий и политолог Дмитрий Куликов в ходе дискуссии, произошедшей в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», швырнул стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу, который мешал ему говорить. Во время потасовки Корейба сумел увернуться от брошенного в него предмета, спрятавшись за стойку. Сам Куликов при этом заявил, что намеренно бросил стакан в пол.

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На вопрос польского эксперта, можно ли считать «нормальным» такое поведение со стороны Куликова, ведущий Владимир Соловьев ответил: «Нормально, если бы попал», а также попросил Корейбу «сменить регистр» и прекратить мешать коллегам высказываться. Когда Якуб продолжил перебивать Куликова на повышенных тонах, Соловьев заявил:

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!».

После инцидента на странице Якуба в социальных сетях появилось сообщение, в котором он обвинил телеведущего в непрофессионализме.

«В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Корейба в свойственной ему манере доносил свою позицию, перебивая Дмитрия Куликова. Тот, не имея других аргументов в споре, бросил в Якуба стакан. Выходка не только не была осуждена в студии, наоборот — ведущий программы поддержал неэтичное поведение Куликова», — говорится в заявлении в фейсбуке.

Конфликты между приглашенными экспертами в студии — частый случай на российском телевидении. Так, в конце ноября словесная перепалка между депутатом Александром Хинштейном и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским стала поводом для обращения в комиссию Госдумы по этике.

По словам Хинштейна, Жириновский повел себя по отношению к нему оскорбительно, что «наблюдала вся страна как в телевизионном эфире, так и в интернете». В своем обращении депутат указал, что лидер ЛДПР разжигал межнациональную рознь в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он добавил, что Жириновский оскорбил его в присутствии «сотрудников программы и технического персонала».

В ответе на обращение Хинштейна комиссия по этике указала на «недопустимость совершения депутатами Государственной Думы действий, нарушающих правила депутатской этики — то есть употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям».

В Госдуме при этом сочли нелегитимным давать какую-либо оценку наличию в словах Жириновского высказываний, направленных на разжигание межнациональной розни. Комиссия посчитала, что этим должны заняться правоохранительные органы.

«Это даже не отписка, а троллинг какой-то» — прокомментировал ответ комиссии самарский депутат.

Ранее Соловьев в эфире радиопередачи «Полный контакт» раскритиковал певца Прохора Шаляпина, активно посещающего ток-шоу.

«Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову — что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И с каких пор Цымбалюк-Романовская стала пианисткой и какая она пианистка — я совсем не знаю, — передает его слова «Комсомольская правда». — Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик».

Отвечая на критику Соловьева Шаляпин выразил мнение, что его нельзя винить за «молодость и красоту».

«Ненависть еще надо заслужить. А какие знания моей биографии! Я многое сам про себя не знал, а тут мы с Виталиной столько о себе узнали нового. Это очень льстит нам. Мы никогда никого не оскорбляли, — подчеркнул он. — Я не виноват, что я молодой и красивый. Телевидение меня любит и очень любит народ».