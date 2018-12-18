«Бесславные ублюдки»: Квентина Тарантино ограбили

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино был ограблен в собственном лос-анджелесском особняке. По информации портала TMZ, двое неизвестных пробрались в дом Тарантино в воскресенье около полуночи. Согласно источникам издания, грабители проникли внутрь через заднее окно.

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Режиссер обратил внимание на шум и стал осматриваться. Затем, столкнувшись лицом к лицу с преступниками, он дал им отпор, в результате которого они сбежали, успев прихватить с собой драгоценности и другие ценные вещи. На какую сумму обеднел Тарантино, пока не сообщается. В настоящее время полиция изучает видеозаписи с камер наружного наблюдения, находившихся рядом с особняком режиссера.

Тем временем Тарантино продолжает работать над своим очередным — девятым по счету — фильмом «Однажды в Голливуде».

В августе текущего года стал известен актерский состав картины, которая расскажет историю серийного убийцы и основателя секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Выход ленты запланирован на июль 2019-го.

Роли в фильме исполнят голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Бред Питт, Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот, Дакота Фаннинг и другие. Как известно, Ди Каприо и Питт уже работали с маэстро — Леонардо снимался в «Джанго Освобожденном», а Питт — в «Бесславных ублюдках».

Также на роли в новой картине утверждены Лина Данэм, Майя Хоук, Остин Батлер и чилийская актриса Лоренца Иззо. Номинантка на «Оскар» Марго Робби сыграет убитую Мэнсоном беременную супругу режиссера Романа Поланского — актрису Шэрон Тейт.

По словам Тарантино, этот фильм будет «самым близким к «Криминальному чтиву» из всего, что он снял», сообщило издание The Hollywood Reporter.

Кроме того, он рассказал, что возлагает большие надежды на актерский дуэт Ди Каприо и Питта: «Это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда».

«Это пока большой секрет, но «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году, на подъеме контркультуры, революции хиппи, в момент зарождения нового Голливуда. Улица за улицей, квартал за кварталом мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — рассказал режиссер.

Ди Каприо, в свою очередь, отметил, что воодушевлен участием в новом проекте Тарантино и предстоящей работой с Брэдом Питтом. Также актер добавил, что ему очень понравился сценарий фильма.

Известно, что до начала съемок режиссер лично встретился с родной сестрой Тейт, Деборой, поначалу выступавшей против фильма. Однако после того, как режиссер показал ей свой сценарий и заверил в том, что отнесется со всем уважением к произошедшей трагедии, женщина убедилась в благородных намерениях постановщика. В беседе с журналистами она назвала будущий проект «не тем, что люди себе представляют при виде имен Тарантино и Мэнсона рядом».

В начале декабря этого года The Hollywood Reporter сообщил о том, что Тарантино может готовиться к съемкам сериала втайне от поклонников.

По информации СМИ, эти подозрения появились после того, как было обнаружено совпадение имен персонажей предстоящего фильма «Однажды в Голливуде» и сериала-вестерна 70-х «Лансье».

Как известно, одного из героев будущей ленты зовут Скотт Лансье, отмечается, что точно такая же фамилия принадлежала персонажу вестерна, который транслировался с 1968 по 1970 годы на американском канале CBS.

Изданию также известно, что Квентин вел переговоры со вдовой правообладателя сериала, сценариста Сэмюэла А. Пиплза, для заключения сделки, однако на данный момент итоги их встречи неизвестны.

В конце ноября стало известно, что Тарантино наконец-то женился. Супругой 55-летнего режиссера стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик, с которой их связывали многолетние отношения.

Церемония состоялась в частном доме в Лос-Анджелесе в присутствии немногочисленных гостей, среди которых были актеры Харви Кейтель и Тим Рот и кинематографист широкого профиля Элай Рот, снявшийся в «Бесславных ублюдках» Тарантино. По информации СМИ, церемония длилась не больше часа.