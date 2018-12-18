«Это было весело»: что известно о новом Джокере

Режиссер Тодд Филлипс сообщил о завершении съемок блокбастера «Джокер». Говоря об окончании съемочного процесса, кинематографист подчеркнул, что проходил он весело.

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«Это были веселые съемки, но мы еще не закончили», — поведал фанатам комиксов Филлипс.

События нового фильма про главного врага Бэтмена будут разворачиваться в 1980-х годах в вымышленном городе Готэм-Сити. Известно, что в картине будет показана мать Джокера, расскажут в ленте и о комедийном прошлом злодея. Основной сюжетной линией картины и главной загадкой для фанатов является история о том, как клоун-комедиант стал королем преступного мира. Интересно, что у Джокера нет точной биографии даже в комиксах — герой словно не помнит свою прошлую жизнь. Это дает кинематографистам большие возможности и простор для фантазии. Кристофер Нолан при создании своего фильма «Темный Рыцарь» о противостоянии Джокера и Бэтмена также обыграл эту особенность персонажа — клоун в блокбастере рассказывает две разные версии появления на его лице шрамов.

Хоакин Феникс во время съемок явно испытывал большое давление. До него клоуна-психопата играли такие звезды, как Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. Джокер в исполнении Леджера по праву считается лучшим воплощением суперзлодея на экране. Актер, будучи сторонником школы Станиславского, заперся в отеле на месяц, вел личный дневник от лица персонажа, а также разрабатывал голос и жестикуляцию героя, отгородившись от реального мира.

За свою игру австралиец посмертно удостоился премии «Оскар» — актер трагически скончался 22 января 2008 года (за полгода до премьеры фильма) от интоксикации медикаментами. Режиссура Нолана и актерский дар Леджера подарили миру незабываемый фильм и очень яркого персонажа.

Новый проект о Джокере во многом зависит от синергии режиссера Филлипса и актера Феникса. А вот киновоплощение злодея двухлетней давности можно считать провальным — фильм «Отряд самоубийц» с Лето в роли клоуна-мафиози разгромили критики; на известном портале Rotten Tomatoes у картины лишь 26% положительных отзывов. Поклонники остались недовольны комедийностью Джокера в «Отряде самоубийц» — кажется, что после драматической игры Леджера очень сложно угодить искушенным зрителям.

В грядущем блокбастере роль Джокера была доверена Фениксу, известному своей игрой в таких фильмах, как «Гладиатор», «Мастер». В 2005 году актер удостоился премии «Золотой глобус» за роль в ленте «Переступить черту» — в нем Хоакин сыграл известного музыканта Джонни Кэша.

Примечательно, что именитый актер ранее уже перевоплощался в персонажа, которого можно считать близким по духу к «Джокеру» Филлипса. Речь про Фредди из «Мастера». Феникс блистательно справился с ролью фанатичного и временами безумного бродяги-алкоголика. Сценарист и режиссер фильма Пол Томас Андерсон очень точно прописал героя — и в итоге красивое сочетание хорошего артиста с талантливым кинематографистом впечатлило участников Венецианского фестиваля.

Какого именно «Джокера» создаст Филлипс — мы узнаем только осенью следующего года. У режиссера есть еще год на доработку отснятого материала. Кинематографист известен зрителям как мастер комедий: имя ему сделали, в частности, трилогия «Мальчишник в Вегасе» и фильм «Парни со стволами».