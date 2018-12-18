«Холодная война» победила: «Оскар» обойдется без России

Американская академия кинематографических искусства объявила шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В список вошли девять картин: «Рим» (Мексика), «Холодная война» (Польша), «Айка» (Казахстан), Капернаум (Ливан), «Пылающий» (Южная Корея), «Магазинные воришки» (Япония), «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания) и «Работа без авторства» (Германия).

Российский фильм «Собибор» Константина Хабенского, включенный ранее в лонг-лист, в сокращенный список претендентов не попал. Тем не менее, номинация за лучший иностранный фильм без присутствия нашей страны не останется, так как «Айка» — это по сути российско-казахстанский проект.

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Действие картины происходит в наши дни в Москве и сосредоточено на молодой эмигрантке из Киргизии, которой приходится преодолевать много трудностей и невзгод, чтобы устроить свою жизнь. Исполнительница главной роли Самал Еслямова была награждена в мае этого года призом Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.

«Я в кино не первый день, поэтому я знаю, что голосование — вещь непредсказуемая, конечно, я не ждал, это большой сюрприз, — приводит слова режиссера «Айки» Сергея Дворцевого РИА «Новости». — Там еще такая вещь есть, что мы поздно начали эту оскаровскую кампанию, и были опасения, что нашу картину многие просто не увидят. Но как-то успели посмотреть, успели оценить. Это, конечно, успех большой, и я рад очень за фильм, за коллектив, который делал этот фильм, за актрису, которая играет главную роль... Рад, конечно, я очень».

Очень интересно включение польской картины «Холодная война» Павла Павликовского. Недавно были объявлены номинанты на считающуюся репетицией «Оскара» премию «Золотой глобус», и в пятерку претендентов «Холодная война» не вошла.

Однако нельзя исключать, что решение «оскаровского» комитета было принято после прошедшей в субботу церемонии вручения наград Европейской киноакадемии, где «Холодная война» взяла сразу пять призов, включая главные — за лучший фильм, режиссуру и сценарий. В Каннах же Павликовский получил одну премию — за режиссуру.

Ситуация с «Холодной войной» стала первым расхождением во мнениях у академиков и членов Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая вручает «Золотой глобус». Не исключено, что на фоне колоссального успеха в Европе картина Павликовского войдет и в список номинантов, которые будут объявлены через месяц.

В этом году категория «Лучший фильм на иностранном языке» выглядит крайне сильно, и даже пятерку номинантов из шорт-листа выделить очень сложно. На первый взгляд, фаворитами видятся «Рим» и «Холодная война», однако практически каждый из представленных в списке фильмов уже имеет ряд наград. Японские «Магазинные воришки» взяли в Каннах Золотую пальмовую ветвь, «Пылающий» там же получил приз ФИПРЕССИ, а «Капернаум» отметился в Каннах специальным призом жюри.

Любопытно, что «Пылающий» может стать первым южнокорейским фильмом, номинированным на «Оскар». Звучит парадоксально, так как кинематограф этой страны признан во всем мире.

Фильмы южнокорейских режиссеров за последние 15 лет получали главные призы всех ведущих и старейших международных кинофестивалей. Однако по какой-то причине американские киноакадемики пока еще не отмечали представителей Южной Кореи.

Большая интрига заключается и в истории с «Римом» Куарона. Эту картину заслуженный мексиканец снял для Netflix, где она стала доступна 21 ноября этого года. Однако для того чтобы претендовать на «Золотой глобус» и «Оскар», Netflix выпустил фильм в ограниченный прокат на большие экраны. Однако отсутствие проката не помешала «Риму» взять главный приз Венецианского кинофестиваля в сентябре, так как регламент киносмотра не накладывает прокатные обязательства для участников.

К слову, именно по этой причине «Рим» не был представлен в Каннах, где, согласно правилам, картина должна выйти во французских кинотеатрах, что Netflix отказался делать.