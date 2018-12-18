Подруга Бэтмена, жена Тома Круза: Кэти Холмс — 40

Кейт Ноэл Холмс, более известная как Кэти Холмс, родилась 18 декабря 1978 года в американском Огайо. Родители будущей звезды Голливуда были глубоко верующими людьми и отдали младшую дочь (всего у Кэти было три сестры и один брат) в одну из лучших католических школ для девочек в штате. Актерский талант Холмс стал проявляться уже по ходу ее обучения в частной академии: она играла заметные роли в школьных мюзиклах, поражая преподавателей незаурядным артистизмом.

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Когда Кэти исполнилось 14 лет, она решила попробовать себя в модельном бизнесе — и уже спустя два года стала участницей конкурса молодых талантов, организованного организацией IMTA (International Modeling and Talent Association), по итогам которого подписала контракт с актерским агентством.

Еще через год, в 1997-м, Холмс дебютировала на большом экране, сыграв в фильме Энга Ли «Ледяной ветер», на съемочной площадке которого познакомилась с Кевином Клайном, Джоан Аллен, Сигурни Уивер, Кристиной Риччи и Тоби Магуайром. Лента, к слову, стала лауреатом Каннского кинофестиваля, победив в номинации «Лучший сценарий».

На волне успеха картины Холмс предложили одну из главных ролей в хитовой саге «Баффи — истребительница вампиров», однако девушка внезапно ответила отказом, объяснив это тем, что ей нужно окончить среднюю школу. Завершив учебу, Кэти получила работу в сериале «Бухта Доусона», в котором впоследствии снималась на протяжении пяти лет. Как рассказывали продюсеры проекта, они были поражены талантом и обаянием юной актрисы, из-за чего мгновенно прекратили кастинг, отдав ей роль Джоуи Поттер.

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Параллельно со съемками в сериале Холмс сыграла в ряде полнометражных картин, включая фильмы «Непристойное поведение», «Экстази», «Убить миссис Тингл» (первая главная роль артистки), «Вундеркинды», «Дар» и «Телефонная будка».

Крайне событийным для девушки выдался 2005 год — в его ходе на экраны вышли блокбастер «Бэтмен: Начало» и номинант на «Золотой глобус» «Здесь курят» (примечательно, что обе ленты пришлись зрителям по душе, а вот Холмс за эти картины раскритиковали), тогда как сама актриса познакомилась со своим будущим мужем Томом Крузом. В 2006-м у голливудских звезд родилась дочь Сури, и они поженились.

Брак артистов долгое время казался их поклонникам идеальным. Тем удивительнее, что в 2012 году он окончательно распался по инициативе актрисы. Согласно СМИ, Холмс решила расстаться с любимым мужем, так как перестала чувствовать собственную индивидуальность, полностью погрузившись в проблемы супруга. Живя с Крузом, она якобы частично изолировала себя от внешнего мира, перестав общаться с друзьями и отбросив творческие амбиции.

Другой вероятной причиной расторжения брака стала саентология, которой актер всерьез увлекся уже после свадьбы с Кэти. Будучи католичкой, Холмс некоторое время поддерживала религиозные убеждения мужа, однако, если верить слухам, последней каплей для нее стала попытка мужа завлечь в саентологию их несовершеннолетнюю дочь.

Сам Круз, не ставший втягивать Холмс в длительный бракоразводный процесс, позднее признавался, что решение супруги стало для него шоком.

Уже после расставания с трехкратный обладателем «Золотого глобуса» Холмс сумела частично реанимировать актерскую карьеру, сыграв, в частности, в исторической драме «Женщина в золотом» и криминальной комедии Стивена Содерберга «Удача Логана».

Наладились дела артистки, кажется, и на личном фронте: в конце 2017-го она перестала скрывать отношения с оскароносным актером Джейми Фоксом, с которым, согласно слухам, сблизилась еще в 2013-м. Если верить прессе, тайно встречаться с Фоксом Холмс пришлось из-за подписанного с Крузом соглашения, по условиям которого Кэти не имела права афишировать свои романы на протяжении пяти лет после расставания с мужем.