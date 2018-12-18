«Нечистая сила»: Болдуин требует изгнать Трампа как грешника

Голливудский актер и режиссер Алек Болдуин назвал президента США Дональда Трампа «проклятьем», посланным на страну из-за четырех грехов.

«Трамп — это проклятие, посланное на нас как наказание за наши грехи. Убийство коренных американцев, рабство, вторжение в Японию и войну во Вьетнаме», — написал он в твиттере.

Trump is a curse, brought down on us as punishment 4 our sins. The slaughter of Native Americans, slavery, Japanese internment, Vietnam. Every hateful, misogynistic, racist notion, intertwined w our better nature, Trump embodies those. He is us. Now we can face it + exorcise it. — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 16 декабря 2018 г.

По словам артиста, американский лидер олицетворяет собой «злобные» взгляды в американской культуре, поэтому его следует «изгнать» как нечистую силу.

«Каждую злобную, женоненавистническую и расистскую точку зрения, переплетенную с нашей лучшей природой, воплощает Трамп. Он — это мы. Теперь мы можем столкнуться с этим и изгнать», — добавил Болдуин.%

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Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал юмористическое шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и канал NBC за ролик «Этот прекрасный Трамп», в котором спародировали политика.

«Настоящий скандал всегда освещается однобоко и целыми часами на каналах вроде NBC и шоу «Субботним вечером в прямом эфире», которые подыгрывают демократам. Это не более, чем реклама демократов и фейк», — заявил Трамп в твиттере.

A REAL scandal is the one sided coverage, hour by hour, of networks like NBC & Democrat spin machines like Saturday Night Live. It is all nothing less than unfair news coverage and Dem commercials. Should be tested in courts, can't be legal? Only defame & belittle! Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 декабря 2018 г.

По словам американского лидера, деятельность телеканала необходимо проверить, потому что подобное «не может быть законным».

«Может, суды должны проверить законность всего этого? Лишь бы опорочить и принизить! Сговор?» — предположил политик.

Миниатюра «Этот прекрасный Трамп» появилась в рождественском выпуске «Субботним вечером в прямом эфире». По сюжету к американскому лидеру спускается человек с небес по имени Кларенс. Он показывает, какой была бы жизнь в США, не стань он президентом.

Так, в альтернативной реальности страну возглавила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Супруга Трампа Меланья давно с ним развелась, избавилась от акцента и вышла замуж за владельца сети пиццерии. Вице-президент и бывший губернатор штата Индиана Майк Пенс ушел из политики и стал диджеем, а бывший адвокат Майкл Коэн не только оказался на свободе, но и отлично относится к Трампу.

Роль Трампа в очередной раз досталась звезде Голливуда Алеку Болдуину, а обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар» Роберт Де Ниро сыграл спецпрокурора Роберта Мюллера. Кроме того, в ролике снялись актеры Бен Стиллер в роли экс-адвоката президента Майкла Коэна и Мэтт Дэймон, который исполнил роль Бретта Кавано.

Американский актер Алек Болдуин известен широкой публике не только благодаря своим многочисленным ролям в фильмах и сериалах, но и высмеиванием Трампа в эфире телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». При этом артист никогда не скрывал своего отношения к главе государства и не раз выступал против действий администрации.

Так, в ноябре Болдуин заявил, что Дональд Трамп является «национал-социалистической» опухолью Соединенных Штатов, которая каждый день увеличивается.

The United States has a National Socialist tumor in its body and it is growing day by day.



This alone should compel you to do everything in your power to get rid of Trump. — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 21 ноября 2018 г.

«Хотя бы это должно заставить вас сделать все что угодно, чтобы избавиться от Трампа», — написал он в твиттере.

В октябре этого года артист призвал членов и сторонников Демократической партии свергнуть Трампа. По его словам, это нужно осуществить исключительно законным путем. В своей речи 60-летний актер также обыграл знаменитый предвыборный лозунг политика «Сделаем Америку снова великой».

«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — сказал он под оглушительные аплодисменты почти тысячи партийных чиновников и либеральных активистов.

Кроме того, Болдуин признался, что его популярный пародийный образ действующего президента США не должен был продержаться на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» так долго: планировалось, что он канет в лету в один день с победой Хиллари Клинтон на выборах.

«Всего три раза — именно об этом мы договаривались с продюсерами шоу, — отметил Болдуин. — Мы думали, что это все будет нужно только до выборов, а потом Трамп исчезнет. «Всего три выпуска — это будет весело», — говорили мне».