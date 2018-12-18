«Нечистая сила»: Болдуин требует изгнать Трампа как грешника

Голливудский актер и режиссер Алек Болдуин назвал президента США Дональда Трампа «проклятьем», посланным на страну из-за четырех грехов.
«Трамп — это проклятие, посланное на нас как наказание за наши грехи. Убийство коренных американцев, рабство, вторжение в Японию и войну во Вьетнаме», — написал он в твиттере.
По словам артиста, американский лидер олицетворяет собой «злобные» взгляды в американской культуре, поэтому его следует «изгнать» как нечистую силу.
«Каждую злобную, женоненавистническую и расистскую точку зрения, переплетенную с нашей лучшей природой, воплощает Трамп. Он — это мы. Теперь мы можем столкнуться с этим и изгнать», — добавил Болдуин.%
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал юмористическое шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и канал NBC за ролик «Этот прекрасный Трамп», в котором спародировали политика.
«Настоящий скандал всегда освещается однобоко и целыми часами на каналах вроде NBC и шоу «Субботним вечером в прямом эфире», которые подыгрывают демократам. Это не более, чем реклама демократов и фейк», — заявил Трамп в твиттере.
По словам американского лидера, деятельность телеканала необходимо проверить, потому что подобное «не может быть законным».
«Может, суды должны проверить законность всего этого? Лишь бы опорочить и принизить! Сговор?» — предположил политик.
Миниатюра «Этот прекрасный Трамп» появилась в рождественском выпуске «Субботним вечером в прямом эфире». По сюжету к американскому лидеру спускается человек с небес по имени Кларенс. Он показывает, какой была бы жизнь в США, не стань он президентом.
Так, в альтернативной реальности страну возглавила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Супруга Трампа Меланья давно с ним развелась, избавилась от акцента и вышла замуж за владельца сети пиццерии. Вице-президент и бывший губернатор штата Индиана Майк Пенс ушел из политики и стал диджеем, а бывший адвокат Майкл Коэн не только оказался на свободе, но и отлично относится к Трампу.
Роль Трампа в очередной раз досталась звезде Голливуда Алеку Болдуину, а обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар» Роберт Де Ниро сыграл спецпрокурора Роберта Мюллера. Кроме того, в ролике снялись актеры Бен Стиллер в роли экс-адвоката президента Майкла Коэна и Мэтт Дэймон, который исполнил роль Бретта Кавано.
Американский актер Алек Болдуин известен широкой публике не только благодаря своим многочисленным ролям в фильмах и сериалах, но и высмеиванием Трампа в эфире телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». При этом артист никогда не скрывал своего отношения к главе государства и не раз выступал против действий администрации.
Так, в ноябре Болдуин заявил, что Дональд Трамп является «национал-социалистической» опухолью Соединенных Штатов, которая каждый день увеличивается.
«Хотя бы это должно заставить вас сделать все что угодно, чтобы избавиться от Трампа», — написал он в твиттере.
В октябре этого года артист призвал членов и сторонников Демократической партии свергнуть Трампа. По его словам, это нужно осуществить исключительно законным путем. В своей речи 60-летний актер также обыграл знаменитый предвыборный лозунг политика «Сделаем Америку снова великой».
«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — сказал он под оглушительные аплодисменты почти тысячи партийных чиновников и либеральных активистов.
Кроме того, Болдуин признался, что его популярный пародийный образ действующего президента США не должен был продержаться на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» так долго: планировалось, что он канет в лету в один день с победой Хиллари Клинтон на выборах.
«Всего три раза — именно об этом мы договаривались с продюсерами шоу, — отметил Болдуин. — Мы думали, что это все будет нужно только до выборов, а потом Трамп исчезнет. «Всего три выпуска — это будет весело», — говорили мне».