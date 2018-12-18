«Девочка-припевочка»: Лоза о возвращении Пугачевой на сцену

Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал новость о возвращении Аллы Пугачевой на сцену в честь своего 70-летия в эфире НСН.

«В любом возрасте есть хорошее. Можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст. Я не думаю, что в 70 лет надо изображать «мальчика-хотюньчика» или «девочку-припевочку», — отметил Лоза.

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По его словам, народной артистке СССР не стоит исполнять на концерте старые хиты, так как с возрастом «у нее изменился голос», или им нужно «придавать новую окраску».

«Но для 70 лет есть своя притягательность. Это мудрость, зрелость, опыт. Я не знаю, какую программу она хочет сделать. Если собирается петь старые песни, то это неправильно или им нужно придавать новую окраску, потому что у нее изменился голос», — подчеркнул музыкант.

Кроме того, Лоза добавил, что решение Пугачевой вернуться на сцену после заявлений об уходе является вполне ожидаемым:

«Это ее слово. Она его дала — она взяла. Она ушла — она вернулась. Это жизнь, а в жизни всякое бывает. То хочется уйти, то хочется вернуться. В супружеской жизни такая же происходит катавасия. Кто-то сохраняет верность своим словам, кто-то нет».

В то же время певец рассказал, что на предстоящий концерт в Кремле его пока не пригласили: «Я для нее не писал ничего. Она меня не приглашает. Мы с ней не пересекались. На «Рождественских» [встречах] я у нее не был, именно потому, что я с ней не сотрудничал».

Ранее народная артистка СССР и обладательница Государственной премии России Алла Пугачева анонсировала первый за девять лет концерт, который состоится в Государственном Кремлевском дворце в апреле 2019 года. Выступление приурочат к 70-летнему юбилею артистки.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — говорится в сообщении в инстаграме.

Новость о возвращении звезды отечественной эстрады на сцену порадовала не только преданных поклонников, но и коллег по цеху. Так, украинская певица и экс-участница группы «ВИА гра» Вера Брежнева пожелала исполнительнице «сил» перед предстоящим концертом.

«Пусть бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер придадут вам сил», — написала артистка в комментариях к снимку.

Кроме того, свои поздравления Алле Борисовне выразили телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, певец Сергей Лазарев, фигуристка Татьяна Навка и многие другие.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», ссылаясь на друзей певицы, Примадонна представит на сцене новые песни.

«В 2009 году, объявив об уходе со сцены, Пугачева больше не давала концерты. Сейчас, можно сказать, вернется на сцену в свой юбилейный год. Планируется еще концерт в Санкт-Петербурге, — отметил источник. — Программа, которую представит в Кремле Алла Пугачева будет совсем новая. Старых песен будет мало — не больше трех. Алла Борисовна уже начала репетировать».

Ранее российский поэт и народный артист Украины Илья Резник рассказал в интервью изданию «СтарХит» о том, что артистка возобновит творческую деятельность в честь 70-летнего юбилея, который состоится 15 апреля. Однако сама Пугачева тогда информацию не подтвердила.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю, что да. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни - вечные, они живут уже 30-40 лет», — заявил композитор.

Недавно стало известно о том, что Пугачева не принимала участия в съемках новогодних шоу.

Скандально известный музыкант Юрий Лоза не раз высказывался в адрес отечественных исполнителей. Недавно он прокомментировал запрет концерта рэпера Элджея, который должен был состояться 28 ноября в Якутске. По его словам, все страны борются с артистами, которые выходят за рамки общепринятого поведения.

«Если артисту уже нечем брать, он начинает брать эпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и так далее. В этом творчества нет. Но все нормальные цивилизованные страны защищаются от пошлости, от насилия, от педофилии, от всего, что не входит в норму. Если ты выходишь за рамки норм, принятых в каждом государстве, то тебе запрещают работать», — цитирует Лозу НСН.