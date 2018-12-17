«Реклама демократов и фейк»: Трамп засудит комиков

Президент США Дональд Трамп раскритиковал юмористическое шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и канал NBC за ролик «Этот прекрасный Трамп», в котором спародировали политика.

«Настоящий скандал всегда освещается однобоко и целыми часами на каналах вроде NBC и шоу «Субботним вечером в прямом эфире», которые подыгрывают демократам. Это не более, чем реклама демократов и фейк», — заявил Трамп в твиттере.

A REAL scandal is the one sided coverage, hour by hour, of networks like NBC & Democrat spin machines like Saturday Night Live. It is all nothing less than unfair news coverage and Dem commercials. Should be tested in courts, can't be legal? Only defame & belittle! Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 декабря 2018 г.

По словам американского лидера, деятельность телеканала необходимо проверить, потому что подобное «не может быть законным».

«Может суды должны проверить законность всего этого? Лишь бы опорочить и принизить! Сговор?» — добавил политик.

Миниатюра «Этот прекрасный Трамп» появилась в рождественском выпуске «Субботним вечером в прямом эфире». По сюжету к американскому лидеру спускается человек с небес по имени Кларенс. Он показывает, какой была бы жизнь в США, не стань он президентом.

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Так, в альтернативной реальности страну возглавила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Супруга Трампа Меланья давно с ним развелась, избавилась от акцента и вышла замуж за владельца сети пиццерии. Вице-президент и бывший губернатор штата Индиана Майк Пенс ушел из политики и стал диджеем, а бывший адвокат Майкл Коэн не только оказался на свободе, но и отлично относится к Трампу.

В видео также фигурирует спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер. Он вручил Трампу фотографию внука со словами: «Я провожу с ним гораздо больше времени с того момента, как я не должен проводить расследование в отношении какого-то идиота».

В конечном итоге отсутствие Дональда Трампа на посту президента США оказалось благоприятным и для него самого: беженка из Сирии, которая получила возможность жить на территории Штатов, изобрела лекарство от потери волос и помогла американскому лидеру сохранить шевелюру.

Роль Трампа в очередной раз досталась звезде Голливуда Алеку Болдуину, а обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар» Роберт Де Ниро сыграл спецпрокурора Роберта Мюллера. Кроме того, в ролике снялись актеры Бен Стиллер в роли экс-адвоката президента Майкла Коэна и Мэтт Дэймон, который исполнил роль Бретта Кавано.

Ранее популярное шоу «Субботним вечером в прямом эфире» выпустило очередную пародию на Дональда Трампа по мотивам событий на саммите G20 в Аргентине, в котором обыграли рукопожатие президента России Владимира Путина и саудовского принца. В одном из эпизодов актер Бек Беннетт, исполнивший роль российского лидера, появляется в кадре с голым торсом и, поглаживая Трампа по спине, просит его вернуться в постель.

Американский актер Алек Болдуин известен широкой публике не только благодаря своим многочисленным ролям в фильмах и сериалах, но и высмеиванием Трампа в эфире телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». При этом артист никогда не скрывал своего отношения к главе государства и не раз выступал против действий администрации.

В октябре этого года Болдуин призвал членов и сторонников Демократической партии свергнуть Трампа. По его словам это нужно осуществить исключительно законным путем. В своей речи 60-летний артист также обыграл знаменитый предвыборный лозунг политика «Сделаем Америку снова великой».

«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — сказал актер под оглушительные аплодисменты почти тысячи партийных чиновников и либеральных активистов.

Кроме того, Болдуин признался, что его популярный пародийный образ действующего президента США не должен был продержаться на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» так долго: планировалось, что он канет в лету в один день с победой Хиллари Клинтон на выборах.

«Всего три раза — именно об этом мы договаривались с продюсерами шоу, — отметил Болдуин. — Мы думали, что это все будет нужно только до выборов, а потом Трамп исчезнет. «Всего три выпуска — это будет весело», — говорили мне».