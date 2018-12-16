Семейный Дэдпул: что не так с новой версией фильма

Новый фильм «Жил-был Дэдпул» вышел в среду в американском прокате. Эта лента является урезанной версией второго фильма о супергерое. Фильм «Жил-был Дэдпул» получил рейтинг PG13 (в России фильм выйдет только 3 января с отметкой 16+), что позволяет сходить на киноленту семейной аудитории. Однако новый монтаж и удаление различных сцен негативно отразилось на кассовых сборах — «Жил-был Дэдпул» собрал всего $1,3 млн за первые два дня проката. За первый уик-энд в США оригинальный «Дэдпул 2» заработал $125 млн.

Идея сделать семейную версию супергеройской киноленты пришла во время съемок второй части фильма режиссеру Дэвиду Литчу и Райану Рейнольдсу, сыгравшему самого Дэдпула. Для того, чтобы получить рейтинг 13+ для фильма «Жил-был Дэдпул», создатели вырезали из финальной версии фильма «Дэдпул 2» все сцены с насилием и кровью.

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Итоговый хронометраж получился очень малым, и авторы досняли дополнительные эпизоды, в которых Райан Рейнольдс в образе Дэдпула читает сказку на ночь актеру Фреду Сэвиджу. Это отсылка к известному семейному фильму «Принцесса-невеста», выпущенному еще в 1987 году — в ней есть эпизоды, где еще молодому Фреду также читают книжку перед сном. Это ирония на тему рейтинга PG-13: в фильме «Принцесса-невеста» персонажу Фреда Сэвиджа читают сказку, пропуская страшные места из книги, которые были неприемлемыми для чтения маленькому мальчику. Новый фильм «Жил-был Дэдпул» продолжает эту линию из фильма, и вместо кровавых сцен зрители увидят только перебивки в исполнении Райана Рейнольдса.

Творческий замысел сделать семейный фильм из кровавого блокбастера пришелся не по нраву американской аудитории. Киноадаптация Дэдпула для семейной аудитории потеряла главную особенность этого супергероя — вульгарный юмор и насилие, не свойственные многим подростковым комиксам.

У перемонтированного фильма интересная предыстория: еще 10 лет назад был проект сделать фильм о Дэдпуле, доступный всем возрастам.

Одним из главных участников переговоров о фильме «Жил-был Дэдпул» был актер Райан Рэйнольдс. Он согласился на перевыпуск фильма на двух условиях: часть дохода о фильма пойдут на благотворительность и в кадре появится Фред Сэвидж из фильма «Принцесса-невеста». К сожалению, доход от этого фильма будет сильно ниже ожидаемых сборов.

Перемонтированный фильм по большей части состоит из кадров, которые зрители видели во второй части фильма. Съемки картины проходили в 2017 году, и во время производства фильма произошло трагическое событие — погибла каскадерша Секвана Харрис. Производство фильма было приостановлено на пару дней, многие кинематографисты раскритиковали решение предоставить выполнение трюка менее опытной актрисе. Второй фильм о Дэдпуле вышел с титрами «В память о Секване Харрис».

«Дэдпул 2» отличался очень интересной и нестандартной маркетинговой кампанией.

Создатели не стали платить за рекламное место во время трансляции 52-го Супрбоула (самое рейтинговое событие на американском телевидении), а просто создали твиттер-аккаунт фильма. Через него постились публикации о происходящих на матче событиях так, будто сам Дэдпул смотрел эту встречу.

Вторая часть заработала в прокате $734 млн, повторив успех первого фильма, а российские зрители принесли создателям «Дэдпула 2» почти $22 млн. 3 января картина «Жил-был Дэдпул» появится в кинотеатрах России. Поклонникам кинокомикса придется немножко подождать, чтобы получить свое мнение об этой попытки цензурирования фильма для взрослых.