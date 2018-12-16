Человек-паук расправился со всеми: что смотрели в США

В прошедшие выходные американский бокс-офис, наконец-то, претерпел серьезные изменения, благодаря сразу трем крупным премьерам, однако не все они оправдали ожидания продюсеров.

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Самым кассовым фильмов минувшего уикенда в США стала анимационная картина «Человек-паук: Через вселенные», что полностью соответствует всем прогнозам специалистов. Мультфильм собрал в американском прокате $35,4 млн и на голову обошел остальных конкурентов. Картина также получила очень высокие баллы и восторженные отзывы от критиков и зрителей. Есть все основания предполагать, что в следующие выходные лента не слишком потеряет в выручке даже в условиях выхода «Аквамена» и «Бамблби». Мультик предлагает необычный взгляд на историю всенародно любимого супергероя — сразу несколько Человеков-пауков из параллельных вселенных объединяются, чтобы спасти мир.

На второй позиции домашнего бокс-офиса расположился криминальный триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер», в котором он сам сыграл главную. Получив на 1300 копий меньше, чем «Человек-паук», «Наркокурьер» смог заработать в выходные $17,2 млн. Для одного из любимых актеров и режиссеров Америки это вполне приемлемый результат. По сюжету, Иствуд играет одинокого старика на грани разорения, которому предлагают на первый взгляд безобидный заработок — водить машину. Однако вскоре он понимает, что по факту стал наркокурьером.

Всего одну позицию в списке самых кассовых фильмов США потерял мультфильм «Гринч», который обошел своего прямого конкурента «Ральфа». Причем, падение сборов за неделю у мультфильма составило всего 23%, что позволило ему заработать уже в шестой (!) уикенд невероятные $11,5 млн. Общие сборы «Гринча» в США составили впечатляющие $239,3 млн, а с учетом остального мира — $372,7 млн.

Что касается мультфильма Disney «Ральф против интернета», то три недели лидерства подряд произвели весьма обманчивое впечатление. «Ральф», который вышел на две недели позже «Гринча» уступил своему сопернику и собрал лишь $9,6 млн на четвертой неделе проката. Общий заработок громилы из видеоигры составил $154,5 млн. Наиболее впечатляющим фактом стало то, что производственный бюджет «Ральфа» на $100 млн больше, чем у мультфильма Universal. Суммарный сбор картины в мировом прокате составил $285,1 млн.

Сущим кошмаром для создателей обернулась премьера постапокалиптического подросткового фэнтези «Хроники хищных городов», спродюсированного самим Питером Джексоном. Создатель «Властелина колец» и «Хоббита» явно рассчитывал на другой итог, нежели всего лишь пятое место бокс-офиса в свою премьерную неделю. Картина со 100-миллионным бюджетом заработала в прошедшие выходные лишь $7,5 млн, и это намного меньше, чем прогнозировали аналитики, которые предполагали, что фильм пробьет хотя бы десятимиллионную планку. Не особо спасает и международный прокат — с учетом всех стран, где вышла картина, ее заработок составил всего $42,3 млн.

Только на четвертой неделе проката из топ-5 домашнего бокс-офиса выпала боксерская драма «Крид 2», которая заработала за уикенд $5,4 млн. Это позволило картине взять 100-миллионную планку и собрать в домашнем прокате суммарные $104,8 млн. Для фильма с бюджетом в $50 млн это большой успех.

На седьмую позицию американского бокс-офиса опустился один из самых больших долгожителей проката — байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия». В свои седьмые выходные картина заработала $4,1 млн и довела суммарную домашнюю кассу до $180,4 млн. По всему миру лента и вовсе выступила феноменально, заработав почти $636 млн при 52-миллионном бюджете. Во многом успеху помогла и Россия, где картина собрала более 1 млрд рублей.

Несмотря интересные премьеры и большие изменения, американский бокс-офис выступил на этой неделе крайне слабо, заработав в сумме $113 млн, что на 36,3% больше, чем на предыдущей неделе. Однако если вторые выходные декабря традиционно выходят самыми слабыми в году, то третий уикенд набирает обычно намного больше. Так, в прошлом году в этот же период кинотеатры США заработали $278 млн. На следующей неделе ситуацию спасут «Аквамен» и «Бамблби», которые уже получили приличную прессу от кинокритиков и должны заработать весьма приличные деньги.