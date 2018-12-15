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«Смерть Сталина» оценили: кому достался «Еврооскар»

Лучшим европейским фильм была признана «Холодная война» Павликовского

На церемонии награждения премией Европейской киноакадемии, которая неофициально называется европейским «Оскаром», наибольшее количество призов получил фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война», включая награды за лучший фильм, режиссуру и сценарий. Британская лента «Смерть Сталина», запрещенная к показу в России, была награждена в категории «Лучшая комедия».

В испанской Севилье состоялась церемония вручения премии Европейской киноакадемии. Ежегодная награда вручается за достижения в европейском кинематографе, и в список номинантов включаются только фильмы, созданные на континенте. В этом году российские фильмы на европейский «Оскар» номинированы не были, хотя в в лонг-листе были представлены пять отечественных картин — «Аритмия», «Война Анны», «Довлатов», «Лето» и «Айка», снятая совместно с Казахстаном.

Несмотря на отсутствие российских фильмов в основных номинациях, все-таки без наград в этом году отечественный кинематограф не остался. Приз за лучшую работу художника получил Андрей Понкратов за фильм Кирилла Серебренникова «Лето».

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Любопытно, что тема России все-таки поднималась на церемонии. Так, приз за лучший комедийный фильм получила британская картина «Смерть Сталина» Армандо Иануччи, которая не получила прокатного удостоверения в нашей стране. В своей речи режиссер намеренно подчеркнул этот факт, что наводит на мысли, что приз был присужден фильму не без политической подоплеки.

В основных номинациях были представлены хорошо известные любителям фестивального кино фильмы. За звание лучшего европейского фильма борьбу вели «На границе миров» Али Аббаси, «Холодная война» Павла Павликовского, получившего в мае приз в Каннах за лучшую режиссуру, номинант на Золотую пальмовую ветвь «Догмэн» итальянца Маттео Гарроне, обладатель четырех призов Каннского фестиваля «Девочка» бельгийца Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Элис Рорвахер, который был награжден в Каннах призом за лучший сценарий.

«Холодная война» и «Догмэн» стали одними их любимых фильмов Европейской академии и поделили между собой большинство наград. Павликовский получил премию за лучшую режиссуру и лучший сценарий, Йоанна Кулиг, исполнившая в «Холодной войне» главную роль, стала лучшей актрисой, а Ярослав Каминский получил награду за лучший монтаж.

Что касается «Догмэна», то картина Гарроне получила призы за работу художника по костюмам, грим, а также за лучшую мужскую роль, которую исполнил Марчелло Фонте.

Были также вручены премии за достижения в кинематографе, которых были удостоены британец Рэйф Файнс и испанская актриса Кармен Маура. Файнс в представлениях не нуждается — на его счету огромное количество работа не только в фестивальном кино, но и в голливудских блокбастерах, рассчитанных на широкого зрителя. Кармен Маура — одна из любимых актрис великого Педро Альмодовара. Причем, как рассказали на самой церемонии, именно Маура открыла режиссера, помогла ему профинансировать дебютную картину, а также снялась практически во всех его ранних работах.

Лучшей анимационной лентой стал полнометражный мультфильм «Еще один день жизни» Рауля Де Ла Фуэнте и Дэмиэна Ненова.

Награду за лучший документальный фильм получила шведская картина «Бергман». Фильм был снят к столетие выдающегося режиссера и рассказывает не только о творческой стороне его жизни, но и о личной. В картине также рассказывается о его семье и детях, и как они повлияли на гениальные работы великого шведа.

Главный приз за лучший европейский фильм года был вручен в конце мероприятия, когда стало ясно, что основная борьба за статуэтку развернется между «Холодной войной» и «Догмэном». Награду вручал звезда оскароносного фильма «12 лет рабства» Чиветель Эджиофор. После длинной театральной паузы Эджиофор все-таки объявил победителя, и им стала «Холодная война» Павликовского. В общей сложности картина получила пять «Еврооскаров» уверенно опередив остальных конкурентов.