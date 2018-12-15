«Смерть Сталина» оценили: кому достался «Еврооскар»

В испанской Севилье состоялась церемония вручения премии Европейской киноакадемии. Ежегодная награда вручается за достижения в европейском кинематографе, и в список номинантов включаются только фильмы, созданные на континенте. В этом году российские фильмы на европейский «Оскар» номинированы не были, хотя в в лонг-листе были представлены пять отечественных картин — «Аритмия», «Война Анны», «Довлатов», «Лето» и «Айка», снятая совместно с Казахстаном.

Несмотря на отсутствие российских фильмов в основных номинациях, все-таки без наград в этом году отечественный кинематограф не остался. Приз за лучшую работу художника получил Андрей Понкратов за фильм Кирилла Серебренникова «Лето».

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Любопытно, что тема России все-таки поднималась на церемонии. Так, приз за лучший комедийный фильм получила британская картина «Смерть Сталина» Армандо Иануччи, которая не получила прокатного удостоверения в нашей стране. В своей речи режиссер намеренно подчеркнул этот факт, что наводит на мысли, что приз был присужден фильму не без политической подоплеки.

В основных номинациях были представлены хорошо известные любителям фестивального кино фильмы. За звание лучшего европейского фильма борьбу вели «На границе миров» Али Аббаси, «Холодная война» Павла Павликовского, получившего в мае приз в Каннах за лучшую режиссуру, номинант на Золотую пальмовую ветвь «Догмэн» итальянца Маттео Гарроне, обладатель четырех призов Каннского фестиваля «Девочка» бельгийца Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Элис Рорвахер, который был награжден в Каннах призом за лучший сценарий.

«Холодная война» и «Догмэн» стали одними их любимых фильмов Европейской академии и поделили между собой большинство наград. Павликовский получил премию за лучшую режиссуру и лучший сценарий, Йоанна Кулиг, исполнившая в «Холодной войне» главную роль, стала лучшей актрисой, а Ярослав Каминский получил награду за лучший монтаж.

Что касается «Догмэна», то картина Гарроне получила призы за работу художника по костюмам, грим, а также за лучшую мужскую роль, которую исполнил Марчелло Фонте.

Были также вручены премии за достижения в кинематографе, которых были удостоены британец Рэйф Файнс и испанская актриса Кармен Маура. Файнс в представлениях не нуждается — на его счету огромное количество работа не только в фестивальном кино, но и в голливудских блокбастерах, рассчитанных на широкого зрителя. Кармен Маура — одна из любимых актрис великого Педро Альмодовара. Причем, как рассказали на самой церемонии, именно Маура открыла режиссера, помогла ему профинансировать дебютную картину, а также снялась практически во всех его ранних работах.

Лучшей анимационной лентой стал полнометражный мультфильм «Еще один день жизни» Рауля Де Ла Фуэнте и Дэмиэна Ненова.

Награду за лучший документальный фильм получила шведская картина «Бергман». Фильм был снят к столетие выдающегося режиссера и рассказывает не только о творческой стороне его жизни, но и о личной. В картине также рассказывается о его семье и детях, и как они повлияли на гениальные работы великого шведа.

Главный приз за лучший европейский фильм года был вручен в конце мероприятия, когда стало ясно, что основная борьба за статуэтку развернется между «Холодной войной» и «Догмэном». Награду вручал звезда оскароносного фильма «12 лет рабства» Чиветель Эджиофор. После длинной театральной паузы Эджиофор все-таки объявил победителя, и им стала «Холодная война» Павликовского. В общей сложности картина получила пять «Еврооскаров» уверенно опередив остальных конкурентов.