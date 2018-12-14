С Путиным, но без Пугачевой: как россияне встретят Новый год

В преддверии самого долгожданного и продолжительного праздника — Нового года, в прессе уже вовсю гадают, кто из звезд будет радовать зрителей, выступая на новогодних огоньках.

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По информации издания «Комсомольская Правда», примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева не принимала участия в съемках шоу, которые будут показаны в новогоднюю ночь.

Однако поклонники Пугачевой не теряют надежды провести Новый год в привычной компании любимой артистки. Как известно, номер Пугачевой всегда пишется в обстановке секретности, ради певицы досъемки могу организовать в любой момент вплоть до конца декабря.

Стоит отметить, что 2019-й год для Аллы Борисовны станет юбилейным. В апреле ей исполнится 70 лет, поэтому есть все шансы, что певица порадует фанатов сольными концертами и премьерами песен — за последние несколько лет Пугачева приобретала разные композиции, как у новых авторов (Натальи Касимцевой), так и у проверенных.

Известно, что главное шоу новогодней ночи на Первом канале снималось в знаковых и просто очень красивых местах Москвы. Помимо традиционных звезд первой величины, а также участников шоу «Голос» телезрители вероятно смогут увидеть появление модных рэперов (и речь идет не только о Басте). Но не стоит бояться, что они исполнят что-то провокационное с использованием нецензурной лексики, в телеэфире прозвучат композиции, отвечающие всем требованиям эфира и разновозрастной категории.

Любопытно, в начале января 2017 года появилась петиция против Пугачевой. Ее подписали более 100 тыс. человек, возмущенных качеством новогодних передач, включая «Голубой огонек». Основной претензией подписантов к телеканалам стало присутствие в шоу Аллы Борисовны, которой было отведено огромное количество экранного времени.

«Подпишите петицию против засилья на телеэкранах компании Аллы Борисовны Пугачевой и ее друзей, — говорилось в заявлении. — Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в Новогоднюю ночь.«Голубой огонек» просто стало невозможно смотреть».

Вечером, 31-го декабря, по каналу «Россия 1» можно будет увидеть новогодний мюзикл «Золушка», в котором роль Принца исполнит Сергей Лазарев, Короля — Николай Басков, а Золушки — Наталья Медведева. А с наступлением Нового года известные исполнители запоют в обновленных декорациях студии. Недавно пережившая развод 65-летняя Елена Степаненко, в новогоднюю ночь будет менять наряды и демонстрировать идеальную талию в красном кружеве.

На телеканале ТНТ 31 декабря в 23.00 начнется праздничный выпуск «Comedy Club» — «Караоке Star». В котором, посоревнуются в пении звезды сериалов и интернета, артисты разговорного жанра, и профессиональные музыканты. Зрителей будут радовать такие артисты как Пелагея, Полина Гагарина, Анна Седокова, актер Гоша Куценко и рэпер ST. Певица Пелагея поразила всех очень откровенным декольте, раньше на съемки «Comedy Club» Пелагея приходила в более скромных нарядах.

В начале ноября стало известно о болезни Пугачевой, из-за которой она не смогла принять участие в юбилейном шоу музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском». Артистка рассказала о болезни на своей странице в инстаграме.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала она. Пугачева призналась, что очень любит музыку Агутина, и попросила у него прощения за отмену своего выступления.

Агутин очень гордился предполагавшимся участием Аллы Борисовны в его юбилейном концерте.

«Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть «Ты плачешь» из альбома 2016 года «Просто о важном». Правда, я написал эту песню от мужского имени. Там такие слова в припеве: «Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима», — поделился Агутин изданию «Дни.ру». — Но Алла Борисовна сказала, что «сменит пол» этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию».

Агутин пожелал Пугачевой скорейшего выздоровления, прокомментировав запись в инстаграме: «Песню еще воплотим», — написал он.