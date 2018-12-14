«Сексизм в Marvel»: женщинам не доверяют снимать экшн-сцены

Студия Marvel собирается выпустить сольный фильм об одном из главных персонажей киновселенной — Черной Вдове. Студия перебрала более 65 кандидатов на место режиссера. Летом этого года стало известно, что режиссером станет Кейт Шортланд. Одной из кандидаток на это место была Лукресия Мартель, но она отказалась и на днях объяснила, почему.

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«Я получила письмо от Marvel по поводу встречи. Они сказали, что ищут режиссера для «Черной Вдовы». Так что я приняла приглашение, и подписала соглашение о неразглашении. На встрече мне сказали, что им нужна женщина-режиссер, которая смогла бы раскрыть персонажа Скарлетт Йоханссон», — рассказала режиссер изданию Daily Pioneer.

Лукресия Мартель хотела отойти от классического подхода Marvel к производству фильмов про супергероев.

«Они мне сказали: «Не беспокойся насчет экшн-сцен, мы позаботимся об этом». Я думала, что хотела бы встретиться с Йоханссон, и с удовольствием снимала бы экшен-сцены», — продолжила Мартель.

По всей видимости Marvel не заинтересовались подходом Мартель к боевым сценам в «Черной вдове», и она отказалась от этой должности.

«Компании сейчас интересуются женщинами-режиссерами, но они все еще считают, что боевые сцены должны снимать режиссеры-мужчины. Первое, о чем я поинтересовалась у них, можно ли изменить спецэффекты. Смотреть фильмы Marvel очень сложно, также их саундтрек довольно ужасен. Ушам больно «смотреть» фильмы», — подчеркнула Лукресия.

Мартель, кажется, почувствовала некий уровень сексизма в предложении Marvel. Следует отметить, что студия, как известно, дает координаторам трюков и специалистам VFX большую ответственность, когда дело доходит до съемок экшн-сцен.

В Голливуде женщинам-режиссерам долгое время не доверяли работу над блокбастерами, которые считаются традиционно «мужским» жанром. Патти Дженкинс — первая женщина-режиссер, снявшая супергеройский блокбастер. «Чудо-женщина», вышедшая в 2017 году, стала одним из самых кассовых фильмов и получила много похвалы со стороны критиков за отлично проработанную главную героиню. К слову, Дженкинс еще до «Чудо-женщины» была известным режиссером, сняв несколько популярных сериалов, а также криминальную драму «Монстр», принесшую Шарлиз Терон премию «Оскар».

Стоит отметить, что первой женщиной-режиссером в истории кино считается француженка Алис Ги-Бланше, которая в начале двадцатого века основала свою собственную студию в Нью-Йорке. По своим сценариям она сняла более 300 фильмов за всю карьеру. А первой женщиной, которую приняли в Режиссерскую гильдию, стала одна из ее постоянных актрис — Лоис Вебер.

На киноэкранах женские персонажи к 2015 году составляли меньше трети героев Голливудских фильмов. Женщинам до 30 лет достается больше ролей, чем мужчинам. Но после этого возраста ситуация кардинально меняется. Многие считают, что киноиндустрии просто не нужны «стареющие» актрисы.

Примерно так же обстоят дела и в режиссуре, женщин-режиссеров в Голливуде всего 7%. В трети случаев женщина занимает только одну ключевую позицию в фильме — то есть, продюсера, режиссера, сценариста или оператора. По большому счету, большинство этих профессий считаются мужскими.

В итоге Marvel нашла своего режиссера для «Черной Вдовы» в лице Кейт Шортланд. Она станет первым сольным режиссером-женщиной студии. Шортланд нравится Скарлетт Йоханссон, исполнительнице главной роли в будущей картине. Сюжет фильма разворачивается до событий первых «Мстителей» и расскажет предысторию русской шпионки и о ее становлении в роли супергероя. Производство фильма должно начаться в 2019 году. Дата выхода картины в прокат назначена на 1 мая 2020 года.