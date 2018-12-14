Расширение киновселенной DC: у Бэтмена появится новый партнер

Персонаж DC Пластичный человек получит воплощение на экране в киновселенной комикс-гиганта. Кинокомпания Warner Bros., занимающаяся экранизацией продукции DC, разрабатывает нового персонажа. Молодая сценаристка Аманда Идоко уже задействована в создании истории для комедийного супергеройского проекта о Пластичном человеке. На данный момент герой еще не появлялся в фильмах DC, хотя во вселенной комиксов является важной фигурой для Лиги Справедливости — супергеройского объединения Бэтмена и Супермена.

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Пластичный человек впервые появился в комиксах компании Quality Comics в 1941 году, и в 1956 году права на него перешли к DC. Герой стал частью Лиги Справедливости Америки. Патрик О' Брайан (Пластичный человек) был вором и преступником, но во время перестрелки был ранен. В его тело попали химические отходы, благодаря чему он стал сверх-эластичным. Пластичный человек может принимать любую форму, выдерживать мощные удары и изменяться в размерах.

В 1979-1981 годах выходил мультсериал, в котором появлялся супергерой. Примечательно, что многих персонажей (в том числе и самого Патрика О' Брайана) играли люди, которые существовали в анимационном мире. Во многом стилистика сериала напоминала культовый фильм «Кто подставил кролика Роджера». В какой форме будет выпущена грядущая картина о Пластичном человеке — вопрос открытый.

На данном этапе производства известно, что исполнительным продюсером фильма будет Боб Шей — сооснователь компании New Line Cinema. Он продюсировал трилогию «Властелин колец», которая собрала в прокате 2,91 млрд. долларов.

По слухам, фильм о Пластичном человеке будет попыткой создать комедийный супергеройский блокбастер. Возможно, боссы DC и New Line Cinema вдохновились успехами двух фильмов о Дэдпуле, которые в мировом прокате принесли вселенной Marvel 1,5 млрд долларов. Киновселенная Бэтмена и Супермена хочет выйти на новый уровень конкуренции с Marvel, поэтому кинематографисты ищут всевозможные пути занять новую нишу в мире кинокомиксов.

Пластичного человека можно сравнить с другим комедийным персонажем — Эластикой из мультфильмов о Суперсемейке. Героиня анимационных лент студии Pixar очень похожа на Патрика О' Брайана. Она также способна изменять форму тела, быть невероятно гибкой и пластичной. Даже костюмы у этих персонажей похожи — обтягивающий красный комбинезон и черная маска на глазах. От аналогий с «Суперсемейкой» воплощению Пластичного человека на большом экране будет сложно отделаться.

И это скорее на руку создателям фильма. Оказывается, комедии о супергероях невероятно популярны на рынке кинокомиксов — два мультфильма о Суперсемейке и Миссис Эластике собрали 1,8 млрд долларов по всему миру. Но так ли необходим новый герой для вселенной DC?

В апреле 2019 года выходит комедийный фантастический боевик «Шазам!», основанный на персонаже DC Comics. Этот фильм расскажет о супергерое Билли Бэтсоне — подростке, который после удара молнии получили силы 6 легендарных героев античности. Также к выпуску готовится фильм «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли о самом быстром супергерое, который зарекомендовал себя как главный юморист вселенной DC в фильме «Лига Справедливости».

Недавно также состоялась премьера картины «Аквамен», которая рассказывает об одном из самых могущественных героев DC Аквамене, которого воплотил на экране звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа.

Боссы DC пока не объявили имя режиссера, дату выпуска, подробности о сюжете картины. Время покажет, насколько серьезны намерения вернуть Пластичного человека в мир комиксов. Однако проект запущен, и сценарий находится на стадии написания. Возможно, нас ждет новый интересный герой в мире кинокомиксов.