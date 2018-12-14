Америка идет на рекорд: кинотеатры США заработают $12 млрд

В четверг суммарные внутренние сборы США перешагнули отметку в $11 млрд, что может гарантировать новый рекорд — прошлый был зафиксирован в 2016 году и составлял $11,4 млрд. По данным Comscore, за 19 дней до окончания 2018 года уровень выручки на 10% опережает 2017 год, когда общий доход составил $11,1 млрд, и больше, чем на 6% — рекордный 2016 год. Домашние сборы суммой $11 млрд по состоянию на 13 декабря также опередили результаты последних лет: в прошлом году эта отметка была достигнута только 30 декабря, как и в 2015, а в 2016 — 26 декабря.

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Для Голливуда эти данные очень весомы, поскольку в этом году впервые за много лет не будет предновогоднего эпизода «Звездных войн». Однако в нынешнем году в преддверии праздников выходят другие потенциально кассовые картины — «Человек-паук: Через вселенные», «Мэри Поппинс возвращается», «Аквамен» и «Бамблби».

Ожидаемый лидер американского бокс-офиса по итогам стартовавшего уикенда — мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана. По мнению экспертов, запутанная история с несколькими «пауками» заработает в Америке $30-35 млн, что окажется хорошим стартом предновогодних показов проекта с бюджетом в $90 млн.

В новом фильме главным героем становится подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес, который объединяется с Людьми-пауками из других измерений для борьбы с (почти) непобедимым врагом. Паучьими суперсилами при этом обладают самые разные личности из иных вселенных: мужчины, юноши, девушки и даже свиньи. Все эти персонажи работают над тем, чтобы вернуться домой. Фильм был спродюсирован Филом Лордом и Кристофером Миллером («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»).

В 2014 году, когда не еще не появились новые предновогодние «Звездные войны», в промежутке между 12 и 31 декабря внутриамериканские сборы составили $832 млн, во многом благодаря приключенческому фильму «Хоббит: Битва пяти воинств». По ожиданиям аналитиков, грядущий предпраздничный сезон пройдет наравне с 2014, а, возможно, и превысит его. Это означает, что годовая выручка достигнет $11.8 млрд и даже приблизится к $12 млрд.

Зарубежный бокс-офис американских фильмов, напротив, увеличивается менее, чем на 5% — это объясняется нестабильным положением валютных курсов.

Самым кассовым фильмом этого года в Северной Америке стала «Черная Пантера», внутренние сборы которой составили $700 млн. Второе и третье место в этом рейтинге также принадлежит Disney – «Мстители. Война бесконечности» заработали $678.8 млн, а «Суперсемейка-2» — $608.6 млн. Пятерку замыкают «Мир Юрского периода 2», заработавший $416.8 млн и «Дэдпул-2» с $318.5 млн.

Disney, который находится на грани приобретения 20th Century Fox, захватил беспрецедентные 27% домашнего рынка. Сейчас студия находится на $1 млрд впереди своего ближайшего конкурента Universal в Северной Америке. Общие продажи Universal пересекли отметку в $7 млрд, став второй в истории студией, достигшей такого внушительного результата. Первый, конечно, была Disney.

В начале декабря американский институт киноискусства (American Film Institute) назвал десять лучших фильмов 2018 года. В топ главных лент года по версии AFI вошли комедия Спайка Ли «Черный клановец», блокбастер Marvel Studios «Черная пантера», комедийная драма «Восьмой класс», лауреат Венецианского кинофестиваля «Фаворитка», триллер «Дневник пастыря», один из главных фаворитов на получение «Оскара-2019» «Зеленая книга», мелодрама «Если Бил-стрит могла бы заговорить», созданная автором «Лунного света» Барри Дженкинсом, мюзикл Disney «Мэри Поппинс возвращается», фильм ужасов Джона Красински «Тихое место» и дебютная режиссерская работа Брэдли Купера «Звезда родилась», главную роль в которой исполнила эпатажная певица Леди Гага.