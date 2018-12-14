Умер Владимир Пролетов

Режиссер информационной программы «Время» Владимир Пролетов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом в эфире вечернего выпуска новостей сообщил заместитель генерального директора, руководитель дирекции информационных программ »Первого канала» Кирилл Клейменов.

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По словам ведущего, Пролетов работал над созданием шоу на протяжении почти 30 лет, это — «единственная запись в его трудовой книжке». Сотрудник «Первого канала» не появлялся в кадре, а занимался по большей части монтажом, собирая в репортажи «кадры, снятые другими».

«Программа «Время» — единственная запись в его трудовой книжке. Почти три десятка лет — и совсем немного кадров, на которых запечатлен Владимир. Кадры, снятые другими, он собирал в репортажи», — говорится в заявлении телеканала.

Клейменов подчеркнул, что режиссер популярной передачи всегда успевал подготовиться к эфиру, «даже когда это было невозможно». Кроме того, несмотря на сумасшедший ритм телевидения, он никогда не повышал голос на коллег.

«Монтировал сам, руководил, передавал опыт. Новости на телевидении живут в сумасшедшем ритме. Он диктует: нельзя не успеть к эфиру. И Володя успевал всегда. Даже когда это было невозможно. — рассказал Клейменов. — Он делал совершенно эстетскую картинку для ваших экранов. И, мне кажется, сам был эстетом. В новостях, где за кадром, случается, звучат крепкие выражения, никто не может вспомнить, чтобы он хотя бы повысил голос».

Свои соболезнования в связи с кончиной Пролетова также выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Володя Пролетов... Талантливый и душевный человек, суперпрофи — монтажер и режиссер программы «Время», сосед и соратник по множеству сложнейших командировок... В 62 года! Как жаль!», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее, 26 ноября, в возрасте 79 лет после продолжительной болезни скончался диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов. Об этом сообщил российский юморист и артист эстрады Ефим Шифрин.

«Ох ты… Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним выступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», — написал Шифрин в инстаграме.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни «голоса страны» выразил и Игорь Николаев: «Юру знал хорошо... Тоже работали вместе несколько раз... Переодевались в одной гримерке... Наш был человек, остроумный, ироничный».

Журналист являлся ведущим программы «Время» на протяжении 30 лет — с 1965 по 1995 годы. Он оповещал зрителей о важных событиях, в числе которых постановление ГКЧП в августе 91-го и штурм «Останкино».

Информационная программа «Время» впервые вышла в эфир 1 января 1968 года. Кирилл Клейменов и Екатерина Андреева стали постоянными ведущими передачи с декабря 1998 года. В апреле 2004-го Клейменов перешел на административную работу. В феврале 2018 года он вновь вернулся на должность ведущего «Времени».

В октябре в СМИ появилась информация, что бессменная ведущая программы «Время» Андреева покидает шоу. Ранее сообщалось, что она временно не будет вести передачу на европейской «орбите» и по субботам. Тогда временный ведущим шоу стал заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов.

«Такой вкус у начальников. Я еще не ушла, пока работаю на «Орбитах» и огромная наша страна все же видит меня», — цитировал Екатерину Андрееву «Starhit».

В 2009 году СМИ писали о том, что гендиректор канала Константин Эрнст уже принимал решение уволить Андрееву. По некоторым данным, когда информация дошла до президента России Владимира Путина, было решено оставить Екатерину, так как она — «его любимая ведущая».