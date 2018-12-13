Соглашения нет: родителям Фриске не простят долг

«Русфонд» опроверг информацию о заключении мирового соглашения с родственниками певицы Жанны Фриске по иску о возврате 21,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на юристов сообщило о том, что семья Фриске и представители «Русфонда» смогли договориться насчет сокращения огромного долга.

«Надеемся, что между наследниками Жанны Фриске и «Русфондом» будет заключено мировое соглашение. Сейчас мы еще в стадии переговоров, но взаимопонимание достигнуто», — отметил источник.

Уточнялось, что «Русфонд» согласился снизить сумму долга с 21,6 до 7 млн рублей, при этом остальные деньги организация якобы покрыла бы за счет своего бюджета.

«Иными словами, долг будет списан. По крайней мере — устные договоренности об этом есть <...> Безусловно, «Русфонд» — крупная компания, и им не составит большого труда закрыть этот долг. И это будет великодушно», — заявил юрист.

Напомним, что фонд занимался сбором средств на лечение российской исполнительницы, однако после ее трагической кончины между представителями организации и родственниками Фриске произошел конфликт. Тогда фонд подал в суд на семью певицы, требуя вернуть нерастраченные 21 млн рублей.

Согласно СМИ, наследники Фриске так и не смогли документально подтвердить, что деньги, полученные от фонда, были потрачены именно на лечение Жанны. После ее смерти между супругом Дмитрием Шепелевым и родственниками начался конфликт — обе стороны обвиняли друг друга в причастности к исчезновению денег.

«За несколько дней до смерти моей жены сняли не только деньги «Русфонда», которые не принадлежат ни Жанне, ни ее родителям, ни мне, ни Платону. Кроме денег, были вычищены еще и личные счета Жанны — тем самым бабушка и дедушка оставили Платона без львиной доли наследства. У меня не укладывается в голове, как, видя умирающую дочь, можно идти в банк и думать о деньгах?» — отмечал Шепелев в эфире программы «Пусть говорят».

По итогам разбирательств суд постановил взыскать с родных певицы 21 млн рублей. Предполагалось, что деньги, которые фонд рассчитывал вернуть, должны были пойти на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

«По правилам «Русфонда», мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств. Опубликуем порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов», — рассказывал президент организации Лев Амбиндер.

Тогда было заявлено о том, что суммарная стоимость наследства Жанны Фриске составила 90 млн рублей. В его состав были включены квартира певицы, машиноместо, автомобиль марки «Range Rover», половина загородного дома и банковские счета.

По данным СМИ, все это время наследники певицы не выплачивали долги, дожидаясь окончания судебных тяжб. Приставы в ответ наложили арест на загородный дом и московскую квартиру Жанны. Кроме того, стало известно, что долг родственников Фриске перед фондом вырос на 1,5 млн рублей.

«Когда пришло известие, что на квартиру наложен арест, родители Жанны были потрясены, — рассказал источник. — У Владимира Борисовича [отца] стало плохо с сердцем, и его жена, мама Жанны, заболела на нервной почве».

Осведомитель также посетовал, что родители певицы в силу возраста принимают происходящее близко к сердцу:

«Родители Жанны люди уже немолодые, очень близко все принимают. Недавно, когда родители певицы были на кладбище и мысленно обращались к дочке, Владимир Фриске почувствовал, что Жанна словно ответила ему: мол, скоро все разрешится хорошо. И тут же пришло хорошее известие».

Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. В последние годы исполнительница боролась с серьезной болезнью — осенью 2013-го ей диагностировали рак мозга. Помимо «Русфонда», сбором средств на лечение Жанны занимался Первый канал. По итогам 2014 года было собрано более 66 млн рублей.