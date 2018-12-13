«Завладела доверием»: жена Шнура оставила «Ленинград» без денег

Новая супруга музыканта, шоумена и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга Абрамова решила навести порядок в финансах коллектива. Об этом рассказал близкий к окружению команды источник.

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По его словам, не прошло и трех месяцев с момента бракосочетания, как супруга Шнурова начала интересоваться денежными делами группы и «подвинула» в этом плане директора: «Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя».

По данным собеседника «Комсомольской правды», Абрамову возмутило то, что музыканты получают «огромные гонорары» (несколько сотен тысяч рублей за один концерт). Источник подчеркнул, что она порекомендовала лидеру группы Шнурову уволить некоторых участников и сократить зарплаты в два раза.

«Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: «Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше». А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить», — рассказал осведомитель.

При этом источник предположил, что Шнуров испытывает серьезные чувства к Ольге, раз дал ей «полный карт-бланш».

Как отмечает друг Сергея и бывший участник группы «Ленинград» в 2005-2008 годах Стас Барецкий, до Абрамовой — «практически с зарождения коллектива» — финансовыми делами занимался концертный директор Денис Вейко.

«Маловероятно, что Ольга лезет в бизнес Шнурова. Может, Шнур подкидывает эти фишки через своих знакомых, чтобы его обсуждали в прессе? Он мужик умный. Его многие питерские музыканты не любят: мол, повезло Шнуру, все его пиарят», — отметил Барецкий.

В мае стало известно о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей третьей супругой Матильдой, с которой они прожили в браке восемь лет. Новость о разрыве отношений стала настоящей сенсацией. Тогда музыкант посвятил бывшей жене трогательное стихотворение, в котором мельком признался, что жалеет о многочисленных изменах.

Несмотря на это, Матильда встала на защиту Шнура и попросила поклонников «не обижать Сергея», так как он «нежный и ранимый».

«Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей, так как, если честно, и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим <...> Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте Сергея, он хоть и великий, но нежный и ранимый. Друзьям все лично», — написала Матильда в инстаграме.

В октябре этого года музыкант опубликовал в социальных сетях фотографию со своей новой женой Ольгой Абрамовой.

О 27-летней спутнице 45-летнего артиста известно немногое: девушка родилась в семье бизнесмена в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14 лет. Ольга окончила МГУ по специальности «международные отношения», после чего обучалась в Лондоне. Сам Шнуров представлял Абрамову как «поэтессу».

Ранее ведущий программы «Голос» Дмитрий Нагиев назвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «шкурой» из-за того, что музыкант отказался выбирать между участницами своей команды — вокалистками Дарией Гроссман и Ритой Крон.

«Я оставляю обеих, такие мои правила. Мне не нравится ситуация выбора. Я человек, постоянно уходящий от ответственности», — заявил исполнитель.

Тогда ведущий попросил музыканта «не топить весь проект» и определиться с выбором, однако после этого Шнуров продолжил саботировать съемки и увел со сцены обеих конкурсанток.

Во время словесной перепалки ошеломленный происходящим Нагиев не смог скрыть эмоции и произнес «Ну ты и шкура!» в адрес скандального музыканта. Итогом разборок стало то, что Шнуров все же оставил в проекте Гроссман.