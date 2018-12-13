Успех Купера: названы номинанты премии Гильдии киноактеров

Гильдия киноактеров США обнародовала список фильмов, претендующих на получение наград ежегодной премии. Лидером по числу номинаций оказалась картина «Звезда родилась», которая поборется за награду сразу в четырех категориях: «Лучший актерский состав в игровом кино», «Лучшая мужская роль» (Брэдли Купер), «Лучшая женская роль» (Леди Гага) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Элиотт).

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Ремейк одноименного мюзикла 1937 года рассказывает историю любви между известным кантри-исполнителем, чья карьера переживает не самые лучшие времена, и начинающей певицей, которой еще только предстоит стать большой звездой. Главные роли в ленте исполнили американский актер Брэдли Купер, режиссер проекта, и эпатажная поп-певица Леди Гага.

Стоит отметить, что для Купера и его режиссерского дебюта год оказался весьма успешным. Так, лента собрала сразу пять номинаций премии «Золотой глобус», в числе которых «Лучший драматический фильм» и «Лучшая режиссура». Кроме того, Леди Гага и Купер были представлены в категории «Лучшая роль первого плана», а также «Лучший оригинальный саундтрек» за композицию «Shallow».

«Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и «Черный клановец» Спайка Ли претендуют на получение сразу трех наград Гильдии киноактеров США. «Клановец», повествующий о борьбе темнокожего полицейского против расистов из Ку-клукс-клана, заявлен в номинации «Лучший актерский состав». В свою очередь Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер, исполнившие в ленте главную роль и роль второго плана соответственно, могут быть удостоены наград в этих категориях.

«Черный клановец», обладатель Гран-при Каннского фестиваля 2018 года, ранее получил четыре номинации премии «Золотой глобус», в том числе и в категории «Лучший драматический фильм». Сам Спайк Ли претендует на приз за режиссуру.

Что касается «Фаворитки», то исполнительница главной роли Оливия Колман, ранее уже игравшая у Лантимоса (речь про картину «Лобстер»), заявлена в номинации «Лучшая актриса в художественном фильме». Рэйчел Вайс и Эмма Стоун претендуют на награды для актрис второго плана.

Помимо фильмов «Звезда родилась» и «Черный клановец», в категории «Лучший актерский состав» фигурируют лента «Черная пантера», снятая по мотивам комикса о темнокожем супергерое Marvel, байопик о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» и романтическая комедия «Безумно богатые азиаты» Джона Чу.

Среди телевизионных проектов представлены сериал «Рассказ служанки», основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, «Озарк» с Джейсоном Бэйтманом и Джулией Гарнер, номинированными на «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую женскую роль» соответственно, и многие другие.

Премию Гильдии киноактеров США в следующем году также могут получить Майкл Дуглас (за роль в комедийном сериале «Метод Камински»), американская актриса и лауреат двух премий «Оскар» Джейн Фонда («Грэйс и Фрэнки»), а также Эмма Стоун («Маньяк») и Элисон Бри («Блеск»).

Ранее в США были объявлены претенденты на престижную премию «Золотой глобус». В этом году наибольшее количество номинаций получила биографическая лента «Власть», рассказывающая об американском политике Дике Чейни, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего.

Претендентами на «Глобус» также стали Эми Адамс и Сэм Рокуэлл за роли второго плана в картине. Режиссер и сценарист фильма Адам Маккей получил сразу две номинации в соответствующих категориях.

Церемония награждения лауреатов премий Гильдии киноактеров состоится в Лос-Анджелесе 27 января 2019 года.

Гильдия киноактеров США была учреждена в 1993 году в качестве профсоюза, отстаивающего интересы представителей киноиндустрии. В него входят порядка 160 тыс членов, а претендентов на премию определяет специальный комитет из 2 тыс человек (большая их часть входит в состав Киноакадемии).