«Устала быть милой»: Эллен Дедженерес закрывает шоу

Известная американская ведущая Эллен Дедженерес решила не возвращаться к работе над «Шоу Эллен Дедженерес» в 2020 году. Актриса хочет переключить свое внимание на другие проекты, показать себя с новой стороны и вернуться к стендапу. Сейчас артистка готовится к выпуску своего первого за 15 лет специального комедийного проекта. В интервью газете New York Times ведущая объяснила, что ее утомила необходимость постоянно казаться милой.

«Было такое, что кто-то останавливал меня и просил сфотографироваться. В тот момент — пока я делала фото — меня спрашивали, почему я не танцую. Да, черт возьми, я не танцую, я просто иду по улице!» — рассказала Эллен, переставшая танцевать в своих шоу уже два года назад.

В жизни она более прямая, грубоватая, склонная к самоанализу и готовая ответить легким раздражением, если это потребуется — для аудитории такое поведение ведущей может показаться неестественным, ведь «у Эллен всегда хорошее настроение».

Реклама

Дедженерес получала разные советы от своей жены Порши де Росси, поддержавшей супругу, и брата Ванса, который посоветовал хорошенько подумать, прежде чем принимать окончательное решение. Отвечая на вопрос, почему его сестра собирается вернуться в стендап и заниматься другими проектами, Вэнс ДеДженерес, бывший корреспондент The Daily Show, подчеркнул, что она устала.

«Она делала это шоу на протяжении 16 лет и теперь хочет вырваться не из рутины, а из «плесени», — сказал Вэнс.

Сама Эллен ответила на этот вопрос по-другому, подчеркнув, какие преимущества перед ней открывает стендап: он позволяет выйти из рамок образа телеведущей.

«Я хотела бы показать всю себя. Ток-шоу — это я, но я также играю роль ведущего ток-шоу. Это немножко разное», — сказала Дедженерес.

Несмотря на то что дневные ток-шоу привлекают меньше внимания, чем вечерние, ни один другой ведущий не был более успешным или знаменитым, чем Эллен. Среди ее обширной коллекции наград — Президентская медаль Свободы, премия имени Марка Твена за американский юмор и 32 «Эмми».

Творческая карьера Дедженерес началась в 1978 году с выступлений в клубах и ресторанах в качестве стендап-комика. Девушка выбрала это направление под влиянием кумиров Вуди Аллена и Стива Мартина, о чем она впоследствии призналась в интервью. Эллен быстро завоевала популярность и стала появляться в разных телешоу.

В 1982 году Дедженерес назвали самой забавной персоной американского развлекательного телевидения, и она начала ездить со своими выступлениями в туры по всей стране. В 1986 году Эллен стала первой женщиной-комиком, которая приняла участие в ток-шоу Джонни Карсона «The Tonight Show with Johnny Carson» как гость-звезда.

Большой опыт в области стендапа помог Дедженерес в исполнении главной роли в ситкоме «Эллен», который транслировался с 1994-го по 1998 год. Это был первый в истории сериал, в котором героиня открыто заявляет о том, что она лесбиянка. Эпизод с каминг-аутом («The Puppy Episode») получил самые большие рейтинги за всю историю ситкома, но последующие эпизоды сериала не смогли соответствовать популярности «The Puppy Episode», и после падения рейтингов шоу было отменено.

Спустя несколько лет Дедженерес вернулась на телевидение в новом комедийном сериале «Шоу Эллен», персонажем которого снова была лесбиянка, но проект быстро закрыли из-за низких рейтингов. Спустя два года Эллен повторила попытку и запустила собственное дневное ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес». Сольный проект Эллен получил очень большие рейтинги и положительные рецензии критиков. Первый же сезон шоу был номинирован сразу на 11 премий «Эмми» и получил награду за «Лучшее ток-шоу». Первые три сезона в целом получили 25 «Эмми».

Помимо ток-шоу и сериалов, Эллен работала актрисой дубляжа и дважды была ведущей вручения премии «Оскар» — в 2007 и 2014 годах.

60-летняя Дедженерес является открытой лесбиянкой: она совершила каминг-аут в 1997 году, когда однополые отношения в Америке только набирали популярность. С 2004 года Эллен встречается с актрисой Поршей де Росси. Они узаконили свои отношения после отмены запрета на однополые браки в Калифорнии в 2008 году.