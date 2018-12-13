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«Во Львов? На расправу?» Бойко выдворяют из России

Суд предписал выдворить украинскую журналистку из России

Преображенский суд Москвы постановил депортировать на родину за нарушение миграционного законодательства журналистку из Львова Елену Бойко, известную критикой украинских властей и ВСУ. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов уже направил по этому поводу запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой оставить ее в России. Ранее журналистку задержал участковый, которому с начала года соседи шесть раз жаловались на Бойко из-за ночных посиделок и дебошей.

Журналистка из Львова Елена Бойко, живущая в Москве и известная критикой украинских властей и ВСУ, будет депортирована на родину за нарушение миграционного законодательства РФ — соответствующее решение в четверг 13 декабря принял Преображенский суд столицы.

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Согласно вердикту, Бойко была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)».

Журналистка была приговорена к принудительному выдворению за пределы РФ и штрафу в размере пяти тысяч рублей. До выдворения Бойко будет размещена в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве, передает ФАН.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов уже направил по этому поводу запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой оставить Бойков в России.

«Журналистка Елена Бойко бежала от постмайданных реалий из Львова в Москву. Пылко отстаивала «русский мир» в телевизоре. Но теперь ее схватили как иностранку, поместили под стражу и в тот же день приговорили к выдворению. Во Львов? На расправу?», — написал парламентарий в фейсбуке.

Днем ранее сообщалось, что

журналистку задержал участковый, которому с начала нынешнего года соседи шесть раз жаловались на Бойко из-за ночных посиделок и дебошей.

При этом квартира, которую арендовала «похищенная», считается «антисоциальной» и находится на заметке в полиции. Знакомая Бойко Ксения Шкода считает, что все, кто ее знает, стараются держать дистанцию с Бойко из-за ее поведения.

На Украине Бойко грозит суд по нескольким уголовным делам – как стороннице самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и критику украинских властей. В частности, она является подозреваемой по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

«Подобные случаи — не редкость, но все они заканчиваются по-разному. Если Россия передает Украине ополченцев, то можно с уверенностью сказать, что на родине на них будет заведено уголовное дело», — рассказывала председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Месяцем ранее украинская журналистка Марина Барановская лишилась работы после вопроса, который она задала президенту Украины Петру Порошенко. Барановская назвала Порошенко олигархом и спросила, как ему живется в стране, где люди «выживают».

Как отмечалось, после этого отношение редакции к журналистке «радикально» изменилось. В итоге руководство издания, в котором работала Барановская, уволило журналистку.

Чуть ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета не принесло результатов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой». По его словам, правоохранительные органы не смогли установить исполнителя убийства Шеремета.

Бывший премьер Украины Николай Азаров также рассказывал, как в стране после госпереворота власть начала контролировать СМИ.

«В основном, скажем так, наша задача — доносить до украинцев правдивую информацию о том, что происходит в стране.

Такой цензуры, какая установилась на Украине после госпереворота, никогда не было.

При нас было абсолютно свободно — может, мы поэтому и проиграли. Никаких ограничений, никакой цензуры — абсолютная свобода брехни, в том числе — к большому сожалению — той, которая служила дезинформации значительной части наших соотечественников. Но такого беспредела не было», — пояснил политик.

В августе нынешнего года Порошенко нагрубил корреспонденту и схватил его микрофон. Об этом на своей странице в фейсбуке написал журналист Иван Казора и прикрепил видео инцидента.

Сообщалось, что в ходе поездки Порошенко на предприятие «Зоря-Машпроект» Казора спросил украинского лидера о невыполненных обещаниях, которые тот дал несколько месяцев назад, отмечает НСН.

«Петр Порошенко обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10-15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город Николаев (самые разбитые дороги в городе)», — говорилось в посте журналиста.

После вопроса Порошенко с силой опустил вниз микрофон корреспондента и произнес: «Ты выйдешь, я тебе расскажу». После этого глава Николаевской ОГА оттолкнул украинского журналиста.