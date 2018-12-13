«Во Львов? На расправу?» Бойко выдворяют из России

Журналистка из Львова Елена Бойко, живущая в Москве и известная критикой украинских властей и ВСУ, будет депортирована на родину за нарушение миграционного законодательства РФ — соответствующее решение в четверг 13 декабря принял Преображенский суд столицы.

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Согласно вердикту, Бойко была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)».

Журналистка была приговорена к принудительному выдворению за пределы РФ и штрафу в размере пяти тысяч рублей. До выдворения Бойко будет размещена в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве, передает ФАН.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов уже направил по этому поводу запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой оставить Бойков в России.

«Журналистка Елена Бойко бежала от постмайданных реалий из Львова в Москву. Пылко отстаивала «русский мир» в телевизоре. Но теперь ее схватили как иностранку, поместили под стражу и в тот же день приговорили к выдворению. Во Львов? На расправу?», — написал парламентарий в фейсбуке.

Днем ранее сообщалось, что

журналистку задержал участковый, которому с начала нынешнего года соседи шесть раз жаловались на Бойко из-за ночных посиделок и дебошей.

При этом квартира, которую арендовала «похищенная», считается «антисоциальной» и находится на заметке в полиции. Знакомая Бойко Ксения Шкода считает, что все, кто ее знает, стараются держать дистанцию с Бойко из-за ее поведения.

На Украине Бойко грозит суд по нескольким уголовным делам – как стороннице самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и критику украинских властей. В частности, она является подозреваемой по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

«Подобные случаи — не редкость, но все они заканчиваются по-разному. Если Россия передает Украине ополченцев, то можно с уверенностью сказать, что на родине на них будет заведено уголовное дело», — рассказывала председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Месяцем ранее украинская журналистка Марина Барановская лишилась работы после вопроса, который она задала президенту Украины Петру Порошенко. Барановская назвала Порошенко олигархом и спросила, как ему живется в стране, где люди «выживают».

Как отмечалось, после этого отношение редакции к журналистке «радикально» изменилось. В итоге руководство издания, в котором работала Барановская, уволило журналистку.

Чуть ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета не принесло результатов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой». По его словам, правоохранительные органы не смогли установить исполнителя убийства Шеремета.

Бывший премьер Украины Николай Азаров также рассказывал, как в стране после госпереворота власть начала контролировать СМИ.

«В основном, скажем так, наша задача — доносить до украинцев правдивую информацию о том, что происходит в стране.

Такой цензуры, какая установилась на Украине после госпереворота, никогда не было.

При нас было абсолютно свободно — может, мы поэтому и проиграли. Никаких ограничений, никакой цензуры — абсолютная свобода брехни, в том числе — к большому сожалению — той, которая служила дезинформации значительной части наших соотечественников. Но такого беспредела не было», — пояснил политик.

В августе нынешнего года Порошенко нагрубил корреспонденту и схватил его микрофон. Об этом на своей странице в фейсбуке написал журналист Иван Казора и прикрепил видео инцидента.

Сообщалось, что в ходе поездки Порошенко на предприятие «Зоря-Машпроект» Казора спросил украинского лидера о невыполненных обещаниях, которые тот дал несколько месяцев назад, отмечает НСН.

«Петр Порошенко обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10-15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город Николаев (самые разбитые дороги в городе)», — говорилось в посте журналиста.

После вопроса Порошенко с силой опустил вниз микрофон корреспондента и произнес: «Ты выйдешь, я тебе расскажу». После этого глава Николаевской ОГА оттолкнул украинского журналиста.