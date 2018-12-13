Натуральный блондин: Баскова нашли в комиксах Marvel

Поклонники Marvel обнаружили, что в одном из выпусков комикса о приключениях агента организации «Щ.И.T.» Наташи Романовой, более известной как Черная вдова, появился российский эстрадный певец Николай Басков. Согласно фанатскому сайту, посвященному вселенной Marvel, отечественный артист стал одним из героев комикса «The Avengers Prelude: Black Widow Strikes» («Мстители. Вступление: Черная вдова атакует» — «Газета.Ru).

По сюжету Басков является посетителем пафосного ночного клуба и просит у Романовой, находящейся под прикрытием в образе официантки, бокал какого-то напитка из меню. Улыбаясь российской звезде, Романова подчеркивает, что ей очень понравилось последнее выступление певца в Кремлевском дворце. Читателям комикса при этом Баскова представляют как «одного из лучших теноров мира за всю историю».

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Ранее стало известно, что в 2020 году на экранах появится сольный фильм о Черной вдове, главную роль в котором исполнит Скарлетт Йоханссон, уже неоднократно игравшая персонажей в проектах Marvel Studios. По информации СМИ, картина расскажет о событиях, произошедших с бывшим агентом КГБ спустя 15 лет после распада СССР.

Режиссером ленты выступит создательница «Берлинского синдрома» и «Лоре» Кейт Шортланд — ее кандидатуру якобы приветствовала лично Йоханссон, являющаяся давней поклонницей творчества кинематографистки. Сценарий «Черной вдовы» написала Жаклин Шеффер, автор «Таймера». Продюсерами проекта назначены Кевин Файги, Виктория Алонсо и Луис Д'Эспозито. Съемки «Черной вдовы» пройдут на территории Хорватии.

Согласно слухам, Йоханссон заработает за съемки в блокбастере около $25 млн, что позволит Скарлетт в очередной раз стать самый высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Примечательно, что на создание сольника о Черной вдове в Marvel Studios решились под давлением фанатов франшизы, уже давно умолявших студию снять историю о персонаже, в центре которой была бы сама Романова, а не какой-то другой герой вселенной. При этом исполнительницей главной роли поклонники хотели видеть именно Йоханссон, по их мнению, блестяще сыгравшей Наташу.

На данный момент зрители могут увидеть 34-летнюю американку в образе Черной вдовы в шести фильмах Marvel. Речь про картины «Железный Человек 2», «Мстители», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Кроме того, уроженка Нью-Йорка снялась в четвертой части «Мстителей», премьера которой состоится в апреле будущего года.

Черная Вдова дебютировала в комиксах в середине 60-х годов прошлого столетия. Согласно оригинальной легенде, Наташа появилась на свет в Сталинграде еще до начала Второй мировой войны. Лишившись семьи в раннем возрасте, она воспитывалась советским солдатом, которой заботился о девочке как о родной. Уже будучи совершеннолетней, Романова влюбилась в пилота Алексея Шостакова, оказавшимся мутантом по имени Красный Страж, и вышла за него замуж.

После гибели супруга девушка в память о нем решила стать спецагентом — и в КГБ ей была присвоена кличка «Черная Вдова».

Важный момент для супергеройской карьеры Наташи случился, когда советские ученые решили испробовать на ней знаменитую сыворотку сверхсолдата, в свое время сделавшую непобедимым Капитана Америку. Отправившись в США на спецзадание, Романова вскоре влюбилась в Соколиного Глаза и, пройдя целый ряд тяжелых испытаний, решила вступить в организацию «Щ.И.T.», а позднее стать членом «Мстителей».

Добавим, что в 2020-м году — помимо «Черной вдовы» — на экраны выйдут еще две картины Marvel Studios: экранизация комикса «Вечные» (6 ноября) и неназванный фильм, чей релиз состоится в конце июля. Что касается будущего года, то в его ходе состоятся премьеры уже упомянутой четвертой части «Мстителей» (конец апреля) и блокбастера «Капитан Марвел» (7 марта), в котором дебютирует одна из самых могущественных героинь вселенной.