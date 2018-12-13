Отряд Disney: кто сыграет в сериале по «Звездным войнам»

Студия Lucasfilm огласила актерский состав сериала «Мандалорец», действия которого развернутся во вселенной «Звездных войн». Согласно официальному сайту франшизы, главную роль в проекте — как и ожидалось — исполнит Педро Паскаль, известный по боевику «Великий уравнитель 2», а также сериалам «Игра престолов» (Оберин Мартелл) и «Нарко».

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В «Мандалорце» также сыграют Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Мир Дикого Запада»), Джина Карано («Дэдпул», шестая часть «Форсажа»), Эмили Суоллоу («Сверхъестественное», «Менталист», «Как избежать наказания за убийство»), Карл Уэзерс («Рокки», «Хищник»), Омид Абтахи («Американские боги»), Вернер Херцог (многократный лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер «Фицкарральдо») и обладатель «Золотого глобуса» за роль в «Повелителе приливов» Ник Нолти.

По словам исполнительного продюсера и сценариста шоу Джона Фавро, съемочная группа счастлива работать бок о бок с настолько звездным и мастеровитым актерским составом.

«Мы отлично проводим время, работая с этой невероятно талантливой группой актеров. И рады наблюдать за тем, какой продукт у нас выходит», — сказал Фавро.

В настоящее время ведется работа над первым эпизодом сериала, режиссирует который Дэйв Филони, автор полнометражного мультфильма «Звездные войны: Войны клонов» и нескольких анимационных сериалов по киновселенной. Продюсированием проекта — помимо Фавро — занимается глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Примечательно, что за создание последующих серий «Мандалорца» будет отвечать не Филони, а другие кинематографисты, среди которых особо выделяются Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек»), Рик Фамуйива («Наркотик»), Дебора Чоу («Мистер Робот») и актриса Брайс Даллас Ховард, звезда «Мира Юрского периода».

Ранее Фавро поведал, что сюжет проекта развернется после падения Империи, но еще до восхода Первого Ордена. То есть сериал расскажет о событиях между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы». Главным действующим лицом «Мандалорца» будет наемник-одиночка, принадлежащий к этой инопланетной расе, известной благодаря Бобе Фетту, который появлялся в некоторых полнометражных эпизодах «Звездных войн».

«После историй Джанго и Бобы Феттов грядет рассказ о другом воине вселенной «Звездных войн». «Мандалорец» берет свое начало после падения Империи и до восхода Первого Ордена. Это будет история наемника-одиночки, живущего на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики», — сообщил он.

На данный момент нет точной даты премьеры «Мандалорца», однако, следуя простой логике, выйдет он не раньше второй половины 2019 года, когда ожидается запуск стриминговой платформы Disney, где и будет транслироваться сага.

Другим большим хитом сервиса Disney станет мини-сериал о супергероях Зимнем солдате и Соколе, известных по вселенной Мстителей.

Сценарием проекта занимается Малкольм Спэллман, ранее работавший над драмой «Империя». Согласно СМИ, в кинокомпании планируют выпуск нескольких сериалов о тех персонажах из киновселенной Marvel, у которых точно не будет собственных полнометражных сольников. Речь, в частности, про Алую ведьму и Локи. Ожидается, что в сериалах герои предстанут точно такими же, как в полюбившихся зрителям фильмах Marvel Studios.

Ранее стало известно, что руководство Disney приняло решение об окончательном закрытии полнометражного спин-оффа о Бобе Фетте, над которым студия работала с 2013 года. Изначально проектом должен был заниматься Джош Транк («Фантастическая четверка»), однако из-за конфликта с продюсерами он покинул режиссерское кресло фильма. Планировалось, что лента расскажет не только о Бобе Фетте (одном из самых любимых героев вселенной), но и о других охотниках за головами, действующих на просторах далекой-далекой галактики. Одной из причин закрытия проекта стала коммерческая неудача другого спин-оффа «Звездных войн» — картины «Хан Соло: Звездные войны. Истории».