«Вернулся в Вестерос»: Мартин о финале «Игры престолов»

Американский писатель и сценарист Джордж Мартин дал обещание закончить серию книг «Песнь Льда и Пламени», по которой был создан хитовый сериал HBO «Игра престолов». Об этом литератор сообщил в своем блоге.

«Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Книга не будет готова завтра или на следующей неделе, разумеется. Но вы точно получите финал «Песни Льда и Пламени». Кроме того, не забывайте, что уже скоро состоится премьера последнего сезона «Игры престолов»,

— написал Мартин.

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Последняя книга знаменитого цикла «Песнь Льда и Пламени» вышла еще в 2011 году, получив название «Танец с драконами». Произведение легло в основу пятого сезона «Игры престолов». До этого — в 1996-м, 1998-м, 2000-м и 2005 годах — на прилавках появились первые четыре романа серии: соответственно «Игра престолов», «Битва королей», «Буря мечей» и «Пир стервятников».

В апреле будущего года на HBO стартует финальный — восьмой — сезон «Игры престолов», который будет состоять всего из шести серий (первые шесть сезонов включали в себя по десять эпизодов каждый, седьмой — семь серий).

Заключительная часть сериала станет третьим сезоном, основанным на черновиках Мартина — то есть узнать, что именно произойдет по его ходу (и особенно — с учетом условий строжайшей секретности, в которых проходили съемки), практически невозможно.

Согласно заявлениям членов съемочной группы, финал «Игры престолов» будет одним из самых кровавых и захватывающих в многолетней истории проекта. В сети также гуляют некоторые неподтвержденные слухи о последнем сезоне саги, являющиеся в основном «спойлерами» от актеров.

Так, к примеру, Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, летом сделала татуировку на внутренней стороне предплечья с изображением лютоволка, гербового животного дома Старков, и надписью «Стая живет», из-за которой многие поклонники проекта решили, что для правителей Севера сериал завершится положительно. Стоит отметить, что сама актриса не хвасталась новой наколкой — СМИ узнали о лютоволке благодаря (возможной) недальновидности тату-мастера, решившего отметить Софи в инстаграме под публикацией с фотографией собственной работы.

В то же время еще ранее в интернете появился другой «спойлер», отчасти противоречащий «подсказке» от Тернер: речь про видео, якобы сделанное на съемочной площадке, на котором некоторые фанаты разглядели горящий замок Винтерфелл, родовое поместье Старков.

Кроме того, в сети были опубликованы подробности кастинга актеров, которым предстоит дебютировать в финале сериала. Среди прочих — практически бесполезных для раскрытия сути последнего сезона персонажей — были в списке и некие Фергус, Вилла и Сарра, которые, вероятно, полномасштабно возродят дом Фреев, в свое время сильно пострадавший от рук Арьи Старк.

Уже после окончания «Игры престолов» HBO планирует выпустить приквел сериала, в основу которого, согласно самому Мартину, ляжет его книга «Пламя и кровь», появившаяся в продаже по ходу минувшей осени.

«Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени», — прокомментировал приквел писатель.

По его словам, действия в его новом произведении разворачиваются за несколько сотен лет до показанных в сериале и касаются истории правления династии Таргариенов, самым известным представителем которой является Матерь драконов Дейенерис (и кое-кто еще, разумеется).

Тогда же Мартин посетовал, что шестая книга серии «Песнь Льда и Пламени» — «Ветра зимы» — дается ему непросто.

«Я уже несколько лет не могу справиться с этой книгой. Понимаете, «Ветра зимы» — это не совсем роман, это дюжина романов, в каждом из которых есть свои уникальные протагонисты, свои второстепенные персонажи, союзники и любовники, их окружающие. Из всего этого необходимо сплести очень сложно устроенное повествование. Это очень и очень сложно», — подчеркнул он.