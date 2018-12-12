Возвращение домой: Человек-паук может появиться в «Веноме»

После того, как была официально подтверждена вторая часть фильма «Веном», сценарист ленты Джефф Пинкнер намекнул на то, что в ней может появиться Человек-паук. Сам кинематографист в настоящий момент не принимает участие в работе над сиквелом.

«Не раскрывая ничего, о чем мне не положено говорить, я не исключаю, что в грядущем фильме «Веном» Человек-паук сыграет важную роль» — приводит слова сценариста портал Screen Rant.

Ранее Sony объявила, что по комиксам Marvel в 2020 году — 10 июля и 2 октября — будут выпущены два фильма. Какие именно это будут картины, пока неизвестно, но уже сейчас можно предположить, что речь идет о «Веноме 2» и «Морбиусе» с Джаредом Лето.

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Судя по всему, на планы Sony повлиял успех в прокате первой части «Венома». По всему миру фильм собрал больше $850 млн при бюджете в $100 млн.

11 декабря по случаю релиза домашней версии «Венома» Sony Pictures опубликовала одну из удаленных сцен картины, в котором Веном крушит автомобиль. По некоторой информации, другой удаленный эпизод связан со сценой после титров, когда Эдди Брок посетил в тюрьме Карнажа, которого исполнил Вуди Харрельсон.

Поклонникам комикса известно, что симбиоты не выносят громкие звуки. Именно поэтому Веном свирепеет от звука сигнализация машины.

В домашний релиз входит порядка часа дополнительных материалов, среди которых несколько вырезанных моментов и расширенные эпизоды, включая сцену после титров. На дисках DVD и Blu-Ray релиз состоится 18 декабря.

Первая часть фильма с Томом Харди в главной роли появилась в российском прокате в начале октября и всего за сутки собрала около 190 млн рублей, тем самым попав в топ-10 лучших стартовых дней в истории российского кинопроката.

Стоит отметить, что инопланетный симбиот Веном, появился в «марвеловских» комиксах еще в 1984 году и быстро стал популярен среди читателей.

Создатели фильма поставили перед собой задачу развлечь публику, сознательно придав картине легкость и доступность любому зрителю. И основная задача выполнена блестяще — этот фильм не дает заскучать. При всей своей непосредственности проект умудряется задать несколько важных вопросов и заложить в свою основу совсем не детский конфликт.

Исполнитель главной роли Харди, который на данный момент является одним из самых востребованных актеров Голливуда, стал безусловной удачей картины. Он не просто изобразил конфликт двух разных сущностей — ему удалось добавить неоднозначности персоне самого Эдди Брока, который изначально кажется неплохим парнем со своими строгими принципами. Однако Харди удалось поставить перед зрителем большой знак вопроса. Вне всяких сомнений, Эдди недоволен присутствием в своем организме Венома, у которого нет ни морали, ни каких-либо этических ограничений. Но в конце фильма носитель меняется — как и сам симбиот.

Главный герой не просто смиряется с существованием инопланетянина, а, похоже, начинает получать от этого удовольствие. В то же время сам Веном учится тому, как следует себя вести в мире людей.

Фильм при этом не теряет от отсутствия в нем Человека-паука — главного антагониста Венома. Это, в конце концов, история о появлении персонажа в киновселенной, поэтому она полностью сконцентрирована на симбиоте. Появление на экране популярного супергероя неизбежно отвлекло бы внимание зрителя от Венома.