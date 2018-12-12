«Он летает»: чему радовалась вдова на поминках Караченцова

Людмила Поргина, вдова отечественного актера Николая Караченцова, скончавшегося 26 октября, рассказала, почему она веселилась на поминках мужа. По словам артистки, она искренне радовалась за супруга, который теперь «летает».

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«Я рада, что наконец он летает, что у него не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает. Как же я могу не радоваться?» — поделилась Поргина в интервью «Пятому каналу».

Женщина добавила, что перед смертью Караченцов попросил ее не жалеть о нем и не плакать, а, наоборот, порадоваться за него. «Когда он уходил, сказал: «Я прошу вас не жалеть и плакать, а радоваться обо мне, потому что я уже у Бога. Я уже под его опекой, я с его любовью», — поделилась Поргина.

Она также напомнила, что восклицание «Гип-гип ура!» было коронной репликой артиста, которую он почерпнул у спортсменов.

«Это был его любимый крик: «Так нам за жизнь нашу яркую выпить пора, крикнуть гип-гип ура, ура, ура!» Это его научили спортсмены, которые привыкли бороться», — сказала вдова, объясняя, почему кричала «ура» на поминках.

Скандальное видео, на котором вдова народного артиста страны веселилась на его поминках, вызвало широкий общественный резонанс. Многие, в частности, раскритиковали ее за подобное поведение.

Так, российский художник Никас Сафронов усомнился, что Караченцов завещал веселиться после его смерти, поскольку в результате случившейся 13 лет назад аварии он с трудом говорил. Его также возмутило наличие шампанского за столом и тосты Поргиной, предлагавшей присутствующим выпить за вечную жизнь артиста.

«В России испокон веков существуют православные традиции, и их нужно соблюдать, тем более когда на отпевание пришел сам патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души...», — цитирует живописца «Дни.ру».

По мнению Сафронова, Поргина должна была провести некоторое время в трауре. В то же время он признал, что женщина долгое время ухаживала за тяжело больным супругом, поэтому ее нельзя осуждать за желание жить дальше.

«Мне кажется, что после такого недоразумения жене Караченцова лучше было бы обойти три храма, в каждом покаяться и заказать службу по новопреставленному рабу божьему Николаю. Думаю, она так и сделает», — предположил художник.

29 октября в московском «Ленкоме» прошла церемония прощания с Николаем Караченцовым — на траурном мероприятии, помимо многочисленных поклонников актера, присутствовали его родные, а также друзья и коллеги, включая Аллу Пугачеву, Александра Калягина, Вениамина Смехова, Дмитрия Певцова, Марка Захарова и других.

Тем же вечером в Доме актера на Арбате состоялись и поминки актера, где он всего год назад отмечал свой 72-й день рождения. Согласно СМИ, атмосфера на мероприятия была едва ли не праздничная, на чем настояла лично вдова артиста Людмила Поргина.

Всенародный любимец, звезда спектакля «Юнона и Авось», а также картин «Человек с бульвара Капуцинов» и «Собака на сене» скончался 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего день. Артист долгое время боролся с раком легкого — лечился он и на родине, и в Израиле. Ситуация со здоровьем актера осложнялась тем, что он так и не сумел окончательно оправиться от страшной аварии 2005 года, после которой почти месяц находился в коме, получив тяжелую черепно-мозговую травму.

Незадолго до ухода народного артиста страны стало известно о его госпитализации с пневмонией — в больницу он попал после безуспешного лечения воспаления легких на дому. Спустя некоторое время после госпитализации Поргина заявляла, что в планах у семьи возвращение Николая Петровича на дачу.

В последние годы жизни с Караченцовым постоянно находилась его жена, заслуженная артистка России Людмила Поргина, с которой они прожили в браке более 40 лет.