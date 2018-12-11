«Свинство и быдло»: актер «Универа» унизил россиян

Актер театра и кино Андрей Гайдулян во время гастролей на Камчатке столкнулся с неадекватным поведением местных зрителей и не стал отмалчиваться, высказав свое мнение со сцены. Выступление звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня» было снято на видео.

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Инцидент произошел в концертном зале «Октябрьский», где ставили спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви». После выступления 34-летний Гайдулян обратился к зрителям со словами:

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», — приводят слова артиста «Вести.Ru».

Этот случай сразу стали с жаром обсуждать в соцсетях. Одни заявили, что сама постановка и актерская игра были откровенно слабыми, другие соглашались с актером, указывая на неподобающее поведение в зрительном зале.

Внести ясность в ситуацию попытался директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких.

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось», – пояснил Красноносеньких в интервью ИА «Кам 24».

Стоит отметить, что этот случай не первый, когда у приезжего артиста остается негативное впечатление о полуострове. В сентябре этого года впечатлениями о гастролях в Петропавловске поделился драматург Евгений Гришковец у себя на сайте.

«Здесь везде видишь убожество, которое сотворил человек», – написал Гришковец.

Однако в данном случае его критика относилась не к камчатской публике, о которой он вспоминал с теплотой, а скорее, к региональным властям.

Ранее другой российский актер — скандальный Алексей Панин не раз выступал с критикой россиян. Согласно изданию СПР, в 2013 году во время гастрольного тура по Приамурью актер устроил дебош в одном из ресторанов Благовещенска. По словам сотрудников заведения, он был сильно пьян, спорил из-за счета, бил посуду и технику, постоянно обзывая персонал «быдлом».

«Я звезда и знаменитость! Прошу любить и жаловать, и возле меня прыгать. Мне можно все, меня вся страна любит», — куражился Панин.

Панин так увлекся словом «быдло», что обозвал им и зрителей местного Дома культуры, отказавшись выступать перед ними, несмотря на проданные билеты.

Позже актер пояснил объяснил свой поступок: «Я разбил один ресторан, второй ресторан и еще гостиницу. Люди не очень умеют общаться. Люди — быдло. Все понятно?»

Тем не менее его не стали привлекать к ответственности, так как он возместил все расходы, связанные с причинением ущерба.

В сентябре этого года Панин, вновь вооружившись оскорблением «быдло», принялся ругаться с подписчиками своего инстаграма. Началось все со снимка с похорон певца Иосифа Кобзона, на котором Панин целует усопшего в лоб. Некоторые подписчики усмотрели в этом снимке очередной эпатаж и показную скорбь.

В результате долгой перебранки дошло до того, что актеру предложили уехать из страны, раз тут все так плохо и вокруг одно «быдло», на что он заявил, что «скоро уезжает» и в Россию будет «приезжать только за деньгами».

Похожими выступлениями отличился и актер Дмитрий Дюжев. В ноябре 2017 года он дал интервью в программе «Без обид» на латвийском телеканале LTV. Дюжев рассказал о случае в аэропорту, когда пассажиры с билетами эконом-класса не хотели пропустить его к стойке, несмотря на то, что он как пассажир бизнес-класса рассчитывал на приоритетное обслуживание.

Раздосадованный этим случаем актер, заявил что люди, демонстрирующие подобное отношение, вполне заслуживают «лабуду, туфту и дешевые бездарные сериалы».