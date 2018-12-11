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«Свинство и быдло»: актер «Универа» унизил россиян

Актер Андрей Гайдулян устроил скандал во время гастролей на Камчатке

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» актер Андрей Гайдулян обозвал зрителей «быдлом» со сцены во время гастролей на Камчатке. Некоторые зрители позволяли себе выкрики во время реплик. По словам актера, было просто невозможно играть. Как выяснилось, во время антракта несколько зрителей находились в состоянии алкогольного опьянения.

Актер театра и кино Андрей Гайдулян во время гастролей на Камчатке столкнулся с неадекватным поведением местных зрителей и не стал отмалчиваться, высказав свое мнение со сцены. Выступление звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня» было снято на видео.

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Инцидент произошел в концертном зале «Октябрьский», где ставили спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви». После выступления 34-летний Гайдулян обратился к зрителям со словами:

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», — приводят слова артиста «Вести.Ru».

Этот случай сразу стали с жаром обсуждать в соцсетях. Одни заявили, что сама постановка и актерская игра были откровенно слабыми, другие соглашались с актером, указывая на неподобающее поведение в зрительном зале.

Внести ясность в ситуацию попытался директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких.

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось», – пояснил Красноносеньких в интервью ИА «Кам 24».

Стоит отметить, что этот случай не первый, когда у приезжего артиста остается негативное впечатление о полуострове. В сентябре этого года впечатлениями о гастролях в Петропавловске поделился драматург Евгений Гришковец у себя на сайте.

«Здесь везде видишь убожество, которое сотворил человек», – написал Гришковец.

Однако в данном случае его критика относилась не к камчатской публике, о которой он вспоминал с теплотой, а скорее, к региональным властям.

Ранее другой российский актер — скандальный Алексей Панин не раз выступал с критикой россиян. Согласно изданию СПР, в 2013 году во время гастрольного тура по Приамурью актер устроил дебош в одном из ресторанов Благовещенска. По словам сотрудников заведения, он был сильно пьян, спорил из-за счета, бил посуду и технику, постоянно обзывая персонал «быдлом».

«Я звезда и знаменитость! Прошу любить и жаловать, и возле меня прыгать. Мне можно все, меня вся страна любит», — куражился Панин.

Панин так увлекся словом «быдло», что обозвал им и зрителей местного Дома культуры, отказавшись выступать перед ними, несмотря на проданные билеты.

Позже актер пояснил объяснил свой поступок: «Я разбил один ресторан, второй ресторан и еще гостиницу. Люди не очень умеют общаться. Люди — быдло. Все понятно?»

Тем не менее его не стали привлекать к ответственности, так как он возместил все расходы, связанные с причинением ущерба.

В сентябре этого года Панин, вновь вооружившись оскорблением «быдло», принялся ругаться с подписчиками своего инстаграма. Началось все со снимка с похорон певца Иосифа Кобзона, на котором Панин целует усопшего в лоб. Некоторые подписчики усмотрели в этом снимке очередной эпатаж и показную скорбь.

В результате долгой перебранки дошло до того, что актеру предложили уехать из страны, раз тут все так плохо и вокруг одно «быдло», на что он заявил, что «скоро уезжает» и в Россию будет «приезжать только за деньгами».

Похожими выступлениями отличился и актер Дмитрий Дюжев. В ноябре 2017 года он дал интервью в программе «Без обид» на латвийском телеканале LTV. Дюжев рассказал о случае в аэропорту, когда пассажиры с билетами эконом-класса не хотели пропустить его к стойке, несмотря на то, что он как пассажир бизнес-класса рассчитывал на приоритетное обслуживание.

Раздосадованный этим случаем актер, заявил что люди, демонстрирующие подобное отношение, вполне заслуживают «лабуду, туфту и дешевые бездарные сериалы».