После скандала с Варлей: вдова Гайдая угодила в больницу

Вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова была экстренно госпитализирована прямо с празднования ее 88-летия, сообщает StarHit. В СМИ ходили слухи о том, что у актрисы произошел инсульт, но сама она призналась, что попала в больницу из-за травмы ноги.

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«Подвернула я ногу, не подвернула, черт ее знает. Думали, что инсульт, а инсульта нет. А постольку, поскольку мои дочка, зять и внучка — они сумасшедшие. Ну, в том плане, что бабушка, 88 лет. Тут стоят такие палки, и в них разные смеси, вкалывают мне», — объяснила Гребешкова.

По информации источника, звезда уже хочет выписаться из больницы и приступить к съемкам в новом фильме. По словам Гребешковой, ее ждет роль в фильме режиссера «Экипажа», в котором она снималась несколько лет назад.

Перед своим днем рождения вдова Гайдая говорила, что часто вспоминает о супруге, умершем в 1993 году.

«Я очень скучаю по мужу, мне с ним так повезло. Правда, Леня не снится мне и не зовет меня с собой. Не было ни дня, когда я не вспоминала бы о нем. Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!» — поделилась вдова режиссера.

О госпитализации Нины Гребешковой стало известно после откровений актрисы Натальи Варлей, которая спустя несколько десятков лет призналась, что Гайдай домогался ее во время съемок «Кавказской пленницы».

Варлей завоевала популярность в 60-е годы благодаря роли студентки Нины в фильме Гайдая, на которую пробовалось около пятисот актрис. В их числе были признанные красавицы советского кинематографа, такие как Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Лариса Голубкина и Надежда Румянцева, но повезло именно начинающей актрисе.

В начале октября 71-летняя актриса выпустила автобиографию под названием «Канатоходка». В книге она рассказала о своих взаимоотношениях с Ленидом Гайдаем. В частности, всплыла неприятная история о домогательствах по отношению к ней со стороны режиссера.

После празднования дня рождения актера Александра Демьяненко, который исполнил в фильме роль студента Шурика, Гайдай вызвался проводить Наталью до гостиницы. Он не стал заходить к себе в номер, где жил с супругой Ниной Гребешковой, а последовал за Варлей в ее номер и попытался закрыть за собой дверь, однако актриса вежливо попросила его этого не делать.

«И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь.Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать»,

— пишет Варлей в своей автобиографии.

По словам актрисы, несмотря на настойчивость Гайдая, между ними ничего не было. На следующий день работа на съемочной площадке продолжилась так, будто ничего не произошло, однако вскоре режиссер заявил, что героиню Варлей будет озвучивать другая женщина. В результате студентка Надя на протяжении практически всего фильма говорит голосом Надежды Румянцевой, а знаменитая песня «Где-то на белом свете...» была исполнена Аидой Ведищевой. Варлей предположила, что таким образом Гайдай решил отомстить ей за отказ.

Вдова режиссера Нина Гребешкова предположила, что причиной обвинений Варлей является климакс. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва». Гребешкова также добавила, что не читала книгу Варлей.

«Это, наверное, климакс. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад. Мне это неинтересно», — сказала Нина Павловна.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН также отреагировал на заявление Варлей. По его мнению, неэтично выдвигать обвинения через несколько десятилетий после произошедшего.

«Особенно это мерзковато в отношении людей, которых нет с нами, которые не могут ничего сказать в свою защиту. Возможно, Наталью Варлей давно никто не вспоминал, давно не звали сниматься. Может быть, нужно, чтобы о ней снова начали писать», — предположил кинокритик.