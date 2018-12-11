«Порошенко хочет в Голливуд»: пранкеры разыграли Калифорнию

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, рассказали о том, как разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна — младшего. Шутники представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.

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Расшифровка беседы есть в распоряжении РИА «Новости». «Президент (Украины Петр — «Газета.Ru») Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом», — сказал Кузнецов, представившийся Гройсманом.

На удивление, Брауна такое предложение заинтересовало. «Мы можем это обсудить. Большое спасибо. Мне хотелось бы поподробнее узнать о вашем предложении», — ответил он.

Помимо этого «украинские чиновники» обсудили с губернатором Калифорнии пожары в штате, а затем перешли на тему «российского вмешательства» в выборы в конгресс Соединенных Штатов, прошедших в ноябре этого года, передает ФАН.

«На сегодня кибердеятельность экстраординарная. Атаки могут проводить и одиночки, и страны. Исходя из тех доказательств, которые я видел, я думаю, что влияние России все-таки минимально, а основное влияние на результаты выборов в США оказывают именно внутренние игроки», — прокомментировал Браун, чем удивил своего собеседника.

«Гройсман» напомнил о сообщениях СМИ, в которых регулярно фигурируют обвинения в адрес России. Глава штата напомнил, что СМИ владеют разные корпорации и «здесь нет какой-то особой линии».

Когда в беседу вступил «Чалый», он сообщил о желании Порошенко приехать в Калифорнию и посетить Силиконовую долину, офисы Apple и Facebook. К тому же украинскому президенту, по словам пранкера, хотелось бы встретиться с главами корпораций Тимом Куком и Марком Цукербергом. Но встретиться с людьми «из сферы хай-тека» крайне тяжело, и даже самому Брауну не всегда удается согласовать с ними графики, начал оправдываться губернатор Калифорнии.

Но звонящие не остановились на одной этой просьбе и также поинтересовались, можно ли провести встречу Порошенко со знаменитостями. Они добавили, что украинский лидер «хочет звезду на Аллее славы».

«Я не знаю. Это в ведении организации, которая вне моего контроля. Но мы можем это выяснить. Но там кинозвезды», — приводит kp.ru часть телефонного разговора.

Как заявил Кузнецов РИА «Новости», это начало серии пранков с американскими губернаторами.

«Нам было интересно узнать, что представляют из себя американские чиновники поближе, их менталитет, уровень образования, а также на чем основаны их антироссийские домыслы», — сказал он.

Кстати, ранее Вован и Лексус разыгрывали и самого Петра Порошенко. Это произошло накануне 2018 года. Пранкеры представились генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Лексуса, глава государства находился в нетрезвом состоянии.

Звонок очень обрадовал Порошенко: он отметил, что это для него очень важно. К тому же он поздравил собеседника с Рождеством и Новым годом.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» — сказал президенту один из пранкеров, после чего Порошенко бросил трубку.

До этого Вован и Лексус звонили украинскому лидеру еще в начале декабря 2017 года. Тогда президент в разговоре с Алексеем Столяровым обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине с помощью экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Глава государства поверил Лексусу, представившемуся премьер-министром Грузии Георгием Квикашвили. Порошенко заявил, что Украина обнаружила «связи господина Саакашвили с [украинским бизнесменом и сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича] Сергеем Курченко и российскими спецслужбами», которые, как он считает, финансировали акции бывшего губернатора Одесской области.

«Смысл? Дестабилизировать внутреннеполитическую ситуацию в стране через Саакашвили <...> [президенту России Владимиру] Путину — чем хуже в Украине, тем лучше», — объяснил Порошенко цель предполагаемой Украиной «связи».

Украинский лидер также сообщил пранкерам, что экс-губернатора будут судить, и «никаких жестких мер» к нему применять не будут. «Посмотрим», — ответил он на вопрос о выдворении Саакашвили в Грузию.

Кстати, Порошенко не единственный украинский политик, который стал «жертвой» российских пранкеров. 2 сентября этого года Лексус рассказал подробности звонка министру обороны Украины Степану Полтораку.

«Тут не было цели спровоцировать. Мы знали, что Порошенко находится в Америке, и поэтому можно инсценировать такой звонок министру обороны Украины, который находится в Киеве. Мы нарезали фраз Порошенко из предыдущих разговоров с ним, в том числе нецензурных, которые касались именно обороны Украины, армии в Донецке и дальнейших планов. И позвонили министру обороны якобы с борта президента Украины, который возвращался из Вашингтона в Киев. И там на повышенных тонах приказали ему отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложили написать заявление об отставке. Он на это согласился», — сообщил Столяров.

Полторак понял, что с ним говорил не президент, только после окончания разговора, когда по своим каналам начал узнавать подробности о причинах решения главы государства, уточнил Лексус.

«Он попытался как можно быстрее оправдаться через свою пресс-службу. Причем в своем заявлении даже не упомянул, что разговор велся от лица Порошенко. Просто сказал, что от имени известных людей», — сказал он.