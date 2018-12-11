Пытки попсой: от чего украинские моряки страдают в СИЗО

Украинские моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, задержанные после инцидента в Керченском проливе, ответили на вопросы Телевизионной службы новостей (ТСН). Полные письма моряков, содержащихся в СИЗО «Матросская тишина», опубликованы на сайте издания.

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Эйдер и Артеменко пожаловались на то, что их отрезали от окружающего мира и ограничили в доступе информации о судьбе их коллег. После столкновения, молодые украинцы получили ранения, которые уже заживают. У 18-летнего Андрея Эндера были травмированы правое бедро и левое колено:

«Туда пара осколков влетела, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться», — рассказал Эйдер.

Также парень отметил, что в СИЗО он держится стойко, выполняет устав, но надеется, что Новый год ему удастся встретить с семьей.

«В уставе сказано «стойко переносить все тяготы службы». Пока устав выполняем, и будем и в дальнейшем! Домой, конечно, хочется, без родных тяжело. Надеюсь, эта ситуация разрешится еще до Нового года, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь», — написал Андрей.

Также он поделился негодованием по поводу отсутствия новостей и табака: без этих составляющих сидеть в четырех стенах особенно тяжело. Для заключенных оказалось доступно только «Русское радио», которое уже стало их раздражать.

«Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — заключил 18-летний моряк.

Его сокамерник Андрей Артеменко признался, что из-за плохого русского языка ему пришлось просить Эндерса перевести это письмо для издания ТСН. Парень рассказал, что ему оказывают необходимую медицинскую помощь, и он идет на поправку.

«Каково состояние дел у ребят, мне не известно, поскольку содержимся в разных камерах. Находясь здесь, думаю, ребята меня поддержат, а руководство нашей страны предпринимает все меры для нашего скорейшего возвращения домой, — надеется Артеменко.

Напомним, что пограничная служба РФ задержала три украинских судна, которые 25 ноября незаконно вошли в территориальные воды России. Для остановки кораблей пришлось применить силу, в результате чего несколько украинских моряков получили ранения. Вскоре задержанным была оказана медицинская помощь, в данный момент они находятся под арестом. После инцидента с 26 ноября в ряде областей Украины объявлено военное положение.

Спустя несколько дней президент Украины Петр Порошенко на своей странице в твиттере сообщил об ограничении въезда в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. За сутки было остановлено более 70 россиян, прибывших в аэропорты Украины.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет», — сказал Порошенко.

Это решение он объяснил тем, что не хочет дать возможность «формировать на Украине отряды частных армий», чтобы «не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

Россия не будет отвечать Украине тем же, заявил член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется», — цитирует Клинцевича РИА «Новости».

Порошенко последовательно принимал ряд ограничений против России, самое громкое из которых — разрыв договора о дружбе, подписанного в 1997 году в Киеве и предполагавшего стратегическое партнерство между странами.

«Закон Украины №0206 «Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничеству и партнерству между Украиной и Российской Федерацией». Подписано», — написал Порошенко.