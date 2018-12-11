«Река рок-музыки»: названа самая популярная песня XX века

Хит «Bohemian Rhapsody» культовой группы Queen был признан самой прослушиваемой композицией прошлого века на стриминг-сервисах. Об этом компания Universal Music Group сообщает у себя в твиттере.

«Срочные новости! «Bohemian Rhapsody» группы Queen официально становится самой прослушиваемой песней XX века», — говорится в заявлении медиахолдинга.

По данным Universal Music Group, сингл группы Queen из альбома «A Night at the Opera» прослушали более 1,5 млрд раз.

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Как отмечает издание Variety, собрать столь рекордные показатели удалось благодаря выходу в прокат биографического фильма о британской рок-группе «Богемская рапсодия», который был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма».

«Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по-максимуму», — приводит СМИ слова гитариста Queen Брайана Мэя.

Главный исполнительный директор компании Лучиан Грейндж также подчеркнул, что считает композицию «Богемская рапсодия» одной из величайших песен в истории и поздравил группу с таким «потрясающим достижением»:

«Bohemian Rhapsody» — одна из величайших песен одной из самых величайших групп в истории. Мы так гордимся тем, что представляем Queen, и очень рады видеть, что композиция по-прежнему вдохновляет новых поклонников по всему миру на протяжении более четырех десятилетий после ее выхода. Поздравляю Queen и [давнего менеджера] Джима Бича с невероятным достижением, которое является свидетельством нескончаемого величия Queen».

6 декабря байопик «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера про легендарную группу Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма». Конкуренцию картине составит комедийный фильм «Черный клановец» Спайка Ли.

В начале ноября по результатам российского бокс-офиса лента «Богемская рапсодия» на протяжении двух недель оставалась лидером отечественного проката. В первый уикенд картина собрала более 246 млн рублей. На втором месте рейтинга оказался американский триллер Фредерико Альвареса

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В общей сложности за десять дней проката «Богемская рапсодия» заработала 629,3 млн рублей. Общие кассовые сборы за две недели проката составили более 637 миллионов рублей, по данным Kinobusiness.

Уже сейчас сборы картины в отечественном прокате превышают 1 млрд рублей.

Биографический фильм американского режиссера и продюсера Брайана Сингера «Богемская рапсодия» рассказывает историю головокружительного успеха культовой группы Queen, а также затрагивает момент распада и триумфальное воссоединение накануне музыкального фестиваля Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Главную роль в картине исполнил египетско-американский актер Рами Малек, получивший наибольшую известность благодаря роли Эллиота Алдерсона в сериале «Мистер Робот».

Песня «Bohemian Rhapsody» была написана лидером группы Queen Фредди Меркьюри в 1975 году. На момент релиза она стала самой дорогой записью в истории звукозаписывающих компаний и дала огромный толчок карьере группы, благодаря чему музыканты обрели всеобщую известность. Как отмечается, трек «Bohemian Rhapsody» трижды входил в список Hot 100 по версии издания Billboard.

Известно, что композиция имеет необычную музыкальной форму. В ней можно выделить шесть разных по стилю частей, которые представляют отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал.