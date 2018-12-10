«Иные миры»: лесбиянка покорила вселенную Стрелы

Три серии кроссовера телевселенной Стрелы «Иные миры», в которых объединились Флэш, Стрела, Бэтвумен, Супермен и его кузина Супергерл, уже выходят на канале The CW. Премьера первого эпизода состоялась 9 декабря в сериале «Флэш», вторая часть выйдет 10 декабря как эпизод «Стрелы», а третья — 11 декабря в рамках «Супергерл».

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По сюжету доктор Аркхэм переписывает реальность, что приводит Оливера Куина и Барри Аллена к обмену жизнями и способностями, и эти три персонажа — единственные, кто знает о неправильном положении вещей.

«Сниматься в костюме Флэша, перенимая его способности — это безумие! Идея состоит в том, что я должен перенять элементы личности Барри Аллена, чтобы стать его качественной версией, то же самое должен сделать и он», — сказал исполнитель роли Оливера Куина Стивен Амелл, слова которого приводит Entertainment.

Также мистические действия Аркхэма привели к тому, что Кара Зор-Эл и Алекс перестали быть сестрами — они об этом просто забывают. Также в экранизации комиксов впервые появляется родной город Бэтмена — Готэм-Сити, прототипом которого стал Чикаго с элементами Нью-Йорка. По сюжету Бэтмен покинул Готэм три года назад, и город потерял защиту. По этой причине Готэм упоминался в комиксах очень редко — во вселенной Стрелы он был мертвым городом.

В течение нескольких месяцев канал The CW интриговал зрителей множеством промо-материалов о кроссовере. В начале декабря вышел официальный трейлер, в котором показали известных персонажей комиксовых историй, но повышенный интерес у фанатов вызвала актриса Руби Роуз в образе Кейт Кейн — она же Бэтвумен. Об утверждении Роуз, известной по сериалу «Оранжевый — хит сезона»? на роль первого во Вселенной DC персонажа-лесбиянки стало известно летом этого года.

Супергероиня Бэтвумен была придумана Эдмондом Гамильтоном и Шелдоном Молдофом в 1956 году и впервые появилась в номере детективных комиксов. Новый персонаж был введен в сюжет в качестве любовного интереса Бэтмена для опровержения подозрений о его гомосексуальности из-за книги «Соблазнение невинных». Вскоре образ Бэтвумен затерялся и до 2006 года отсутствовал во вселенной DC.

Современная Бэтвумен предстала перед публикой в образе лесбиянки еврейского происхождения — этот ход в издательстве объяснили стремлением разнообразить персонажей и стать ближе к сегодняшней аудитории. Высококвалифицированный боец, представляющий сексуальные меньшинства, привлек широкое внимание общественности и СМИ, а также вызвал неоднозначную реакцию читателей: одни хвалили этого персонажа, а другие жестко критиковали.

Актриса и модель Руби Роуз впервые предстала в черной маске и красном парике в кроссовере «Иные миры». В 2019 году ожидается выход многосерийного проекта с участием Роуз в образе Бэтвумен. Над сценарием одноименного сериала, который пока официально не запущен в производство, работает Кэролан Дайс («Тайны Смолвиля»). Продюсирует проект американский сценарист Грег Берланти, автор проектов «Стрела», «Флэш» и «Супергерл».

В этом году Берланти подписал с Warner Bros. Television один из самых дорогих контрактов в истории американского телевидения — за известного продюсера компания выложила $400 млн, перебив предложение Netflix. Несмотря на огромные деньги, контракт с Бреланти можно признать локальной победой Warner, который смог приостановить идущую высочайшими темпами экспансию стримингового сервиса на кинорынке и на телевидении.

Любопытно, что сама исполнительница роли Бэтвумен в кроссовере и будущем сериале также идентифицирует себя как представительницу секс-меньшинств и не скрывает этого. С детства Роуз страдала от буллинга в школе, что привело ее к ненависти к мужскому полу. В 12 лет школьница объявила одноклассникам о том, что она — лесбиянка. Когда Роуз было 16 лет, в результате избиения стулом в школьной столовой она была госпитализирована. Когда ужасные школьные годы остались в прошлом, актрису не раз замечали целующейся с женщинами. В апреле этого года Роуз рассталась с Джессикой Ориглиассо из группы The Veronicas, с которой была в романтических отношениях почти два года.