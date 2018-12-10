Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой

Юморист Евгений Петросян опубликовал в инстаграме совместную с Ольгой Бузовой фотографию со съемок «новогоднего огонька», где артисты, вероятно, составят одну из пар ведущих. В подписи к снимку он пошутил, что на фоне надоевших слухов, касающихся развода с Еленой Степаненко, он решил рассказывать «все как есть».

«Надоели слухи! Публикую все как есть. Подробности — в новогоднюю ночь»,

— написал Петросян.

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Шутка юмориста пришлась по душе далеко не всем его подписчикам, видимо, до сих пор сильно переживающим из-за расставания артиста со Степаненко. Некоторые из пользователей, в частности, выразили мнение, что Петросяну нужно было найти себе другую «пассию» на Новый год, а также позволили себе оскорбления в адрес Бузовой.

Подобная реакция настолько шокировала Евгения Вагановича, что он решил лично пожурить наиболее агрессивных подписчиков в комментариях под записью.

«Мне очень неприятно читать такие грубые слова в адрес девушки. Я узнал Ольгу как четкого профессионала и яркую личность! И совершенно обескуражен злобой людей, пышущих негативом в отношении человека, о котором ничего не знают! Я бы рекомендовал вам и всем, кто разразился желчью, научиться отделять имидж от человека»,

— посоветовал он.

Петросян также отметил, что негативные комментарии про Бузову писали в основном женщины.

«Не предполагал, что здесь так много злых людей. Большинство из которых — женщины. Речь даже не столько про негатив в мой адрес, сколько в адрес Ольги. Мне очень жаль», — добавил юморист.

Информация о том, что прожившие более 30 лет в браке артисты решили развестись, стала достоянием общественности минувшим летом. Тогда же СМИ сообщили, что Степаненко якобы рассчитывает на 80 процентов совместно нажитого имущества. Сами юмористы достаточно скупо комментировали бракоразводный процесс, оставив это право своим официальным представителям.

В середине ноября суд развел Петросяна и Степаненко. Об этом сообщил адвокат Евгений Вагановича Сергей Жорин.

«Cуд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком»,

— приводит его слова ТАСС.

Согласно слухам, одной из причин расставания артистов стала молодая любовница Петросяна Татьяна Брухунова, являющаяся его помощницей. Некоторые СМИ также уверены, что она беременна от юмориста. Представители Петросяна, впрочем, всячески опровергают эту информацию.

«Это [беременность Брухуновой] неправда. Дело в том, что фото и видео, которые показывают в сети, были сделаны около двух лет назад. А скрины, которые вырезаны, еще отфотошоплены. Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в этом на 100%», — заявлял Жорин.

Еще ранее он подчеркивал, что между Петросяном и Брухуновой нет никаких личностных отношений.

«Нет никаких любовниц! Это попытки раздуть историю на много серий. Супруги фактически не являются таковыми уже около 15 лет. Степаненко живет своей полноценной жизнью (не стану пока вдаваться в подробности). Но до сих пор удавалось сохранять теплые отношения и взаимное уважение, — писал Жорин в своем инстаграме. — Однако в окружении Елены Степаненко появились люди, которые убедили ее начать затяжной процесс по разделу имущества. Спор исключительно за деньги! Сторона Степаненко хочет отобрать у Петросяна все».

Что касается Бузовой, то телеведущая (и с недавних пор достаточно успешная певица) может выступить от России на «Евровидении-2019».

Впервые о желании попробовать себя на главном песенном конкурсе Европы Ольга заявила после провала россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018», где артистка не смогла выйти в финал. Комментируя неудачу Самойловой, Бузова выразила мнение, что Юлия «была слабой участницей без опыта и уверенности». Ольга также заверила, что точно не осталась бы без финала, будь у нее возможность представлять Россию в состязании.

Инициативу Бузовой среди прочих поддержал певец Филипп Киркоров. По его мнению, телеведущая обладает необходимыми качествами для достойного выступления на «Евровидении».

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — передает слова Киркорова «СтарХит».