Ральф отбился от Гринча

На этой неделе в американском прокате не вышло ни одной крупной премьеры, поэтому десятка самых кассовых фильмов в США практически не претерпела изменений. Мало того, прошедший уикенд стал самым слабым по общей сумме сборов в этом году, принеся кинотеатрам всего $82,8 млн, и это с учетом всех 38 картин, идущих на данный момент в прокате.

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В этом нет ничего удивительного, так как именно второй уикенд декабря становится в США самым скудным на сборы несколько лет подряд. Для сравнения, в прошлом году в эти же выходные касса прокатчиков пополнилась лишь на $1,5 млн больше, чем в нынешнем. Кинопрокат в США обычно в начале декабря берет паузу и не балует зрителей премьерами, а уже через неделю картина кардинально изменится.

В отсутствие крупных релизов американский бокс-офис стагнирует, и уже вторую неделю подряд в топ-6 самых кассовых фильмов уикенда не происходит ровным счетом никаких изменений.

Первое место третью неделю подряд удерживает диснеевский мультфильм «Ральф против интернета», хотя он оказался буквально в шаге от того, чтобы уступить лидерство. По сравнению с предыдущей неделей картина потеряла не так уж и много — 36,9% сборов и заработала $16,1 млн. Общий домашний заработок «Ральфа» — $140,8 млн, а с учетом остального мира — $258,1 млн.

Серьезную конкуренцию «Ральфу» неожиданно составил еще больший старожил проката «Гринч», который на пятой неделе заработал невероятные $15,1 млн, потеряв при этом по сравнению с прошлой неделей всего 15,4% сборов. Несмотря на то что «Гринч» возглавил американский бокс-офис всего единожды, можно уже с уверенностью сказать, что мультфильм от Universal на голову разбил конкурента из Disney в домашнем прокате. У себя на родине картина заработала $223,4 млн, и такое отставание «Ральфу» сократить уже будет не по силам. В мировом прокате преимущество «Гринча» чуть меньше — мультфильм собрал в сумме $322,3 млн, однако в ближайший четверг состоится российская премьера ленты, что даст дополнительный доход. В сухом остатке новогоднюю битву за внимание детей в этом году уверенно выиграл Universal.

Третье место сохранил за собой «Крид 2», собравший $10,3 млн. Боксерская драма с Сильвестром Сталлоне и Майклом Б. Джорданом заработала на домашнем кинорынке $6,4 млн и в скором времени должна пробить девятизначную отметку. Для фильма с 50-миллионным бюджетом это вполне неплохой показатель. Если прибавить к этому $23,2 млн международных сборов, то картина вышла на небольшую прибыль, однако, в отличие, от уже упомянутых мультфильмов, ее еще ждут премьеры во многих странах, включая Россию.

Не поменялась четвертая позиция и у блокбастера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Картина смогла собрать $6,8 млн, при этом понеся наибольшие потери среди лидеров проката — 40,1%. 200-миллионный тентпол смог заработать в домашнем прокате лишь $145,2 млн, однако это нисколько не смущает Warner Bros, которые изначально продвигали ленту по всему миру, в следствие чего общие сборы «Фантастических тварей» на всех рынках составили приличные $568,5 млн.

Продолжает хит-парад застоя «Богемская рапсодия», также не изменившая свою позицию по сравнений с двумя предыдущими неделями. История группы Queen и ее фронтмена Фредди Меркьюри вытянула из кошельков зрителей $6 млн, доведя суммарные домашние сборы до $173 млн при 52-миллионном бюджете.

Шестерку сильнейших по привычке замкнула комедия «Семья по-быстрому» с Марком Уолбергом и Роуз Бирн в главных ролях с $5,6 млн в кармане. В эти выходные сборы картины превысили ее бюджет, дойдя до $54 млн, однако этого пока недостаточно, чтобы признать ее прибыльной.

Первое изменение в десятке самых кассовых фильмов в США выглядит весьма неожиданным. Роуд-муви «Зеленая книга» с Виго Мортенсеном и Махершалой Али поднялась с десятого места на седьмое, заработав в прошедшие выходные $3,9 млн, что на 0,1% больше, чем семь дней назад. «Зеленую книгу» уже называют одним из фаворитов предстоящего «Оскара», а относительно неплохие сборы только добавят веса фильму.

На следующей неделе в американском бокс-офисе ожидается большая встряска благодаря сразу трем крупным премьерам. 14 декабря на экраны США выходят блокбастер от Питера Джексона «Хроники хищных городов», долгожданный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» и криминальный триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер».