Быть самим собой: Джон Малкович отмечает юбилей

Не многие актеры могут похвастать тем, что при жизни им посвятили целый фильм. Отмечающий 65-летний юбилей Джон Малкович может. Его харизма, необычная внешность и большие заслуги как в кинематографе, так и на театральной сцене привлекли внимание сценариста Чарли Кауфмана и режиссера Спайка Джонса. К слову, Кауфман всегда отличался эксцентричной натурой и даже написал сценарий к фильму «Адаптация» про себя самого. Так что придумать картину о Малковиче и назвать ее «Быть Джоном Малковичем» для Кауфмана не стало чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее, выбор пал именно на Джона, и на какое-то время «Малкович-Малкович» стал настоящим оффлайн-мемом.

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Малкович начал свою творческую карьеру в качестве театрального актера. В 1976 году он присоединился к труппе чикагского театра «Степпенвулф», в котором стал партнером будущих звезд Гари Синиза и Джоан Аллен.

Вообще, жизненный путь Малковича с самых юных лет пересекался с будущими известными личностями, — впрочем, он и сам стал выдающимся актером. Так, в небольшом городке Бентон, штат Иллинойс, он рос по соседству с Дагом Коллинзом — будущей звездой Национальной баскетбольной ассоциации, который четырежды принимал участие в матче всех звезд, а в 1972 году, будучи студентом, завоевал серебро Олимпиады в Мюнхене, где сборная США уступила в финале команде СССР в легендарном матче. Не исключено, что постоянное общение с неординарными личностями в школьные и студенческие годы определило жизненный путь Малковича.

Фоторепортаж: Быть Джоном Малковичем 65 лет __is_photorep_included12088603: 1

Еще одной вехой в жизни Джона стало приглашение в массовку в знаменитый фильм великого Роберта Олтмана «Свадьба» в 1978 году. Да, Малковича можно с большим трудом разглядеть в фильме, а его имени даже нет в титрах, однако знакомство с гениальным режиссером повлияло на его дальнейшую жизнь.

В 80-е годы карьера Малковича пошла в гору. На театральной сцене он сыграл в выдающейся пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание», в 1984 году сам поставил «Меккский бальзам», а годом позже сыграл на Бродвее с Дастином Хоффманом в еще одной важнейшей американской пьесе — «Смерть коммивояжера». Бродвейская постановка прошла с таким успехом, что канала CBS снял одноименный телефильм, пригласив тот же актерский состав, а Малкович за свою роль был награжден премией «Эмми».

В кино складывалось все не менее удачно. Он сыграл в экранизации известного произведения Сэма Шеппарда «Настоящий запад», что открыло ему путь к славе. А в 1984 году на экраны вышла драма «Места в сердце», после которой Малкович был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. В том же году вышла картина «Поля смерти», получившая три «Оскара».

Через два года Малкович сыграл у Стивена Спилберга в экранизации романа Джеймса Балларда «Империя солнца», где вместе с ним снялся тогда еще 12-летний Кристиан Бейл.

Картина получила восторженные отзывы критиков, хотя в американском прокате не имела особого коммерческого успеха, что для Спилберга было нехарактерным.

В конце 80-х — начале 90-х годов Малкович вышел на пик карьеры. У него получились бесподобный Вальмон в «Опасных связях» Стивена Фрирза, невероятно живой Ленни Смолл в экранизации Джона Стейнбека «О мышах и людях», незабываемый Порт Морсби в картине Бернардо Бертолуччи)» target=«_blank»>«Под покровом небес» Бернардо Бертолуччи и колоритный Кляйнман в «Тенях и тумане» Вуди Аллена.

В 1994 году Малкович был второй раз номинирован на «Оскар» за роль второго плана в триллере Вольфганга Петерсена «На линии огня» с Клинтом Иствудом, вышедшем на экраны в 1993-м.

В том же году Малкович сыграл еще одну примечательную роль — Куртца в телефильме «Сердце тьмы» по одноименной повести Джозефа Конрада. Это была аккуратная экранизация произведения Конрада, хотя во всем мире более известно вольное переложение повести — «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, где полковника Куртца сыграл величайший актер Америки Марлон Брандо.

Оказавшись на пике славы, Малкович стал получать приглашения в фильмы любых жанров и любого качества. В нулевые годы он снялся в невероятном количестве фильмов, причем их качество варьировалось от выдающихся до совершенно проходных. Из последних ролей внимания разве что заслуживает необычная зомби-мелодрама «Тепло наших тел», которая получила высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.

Однако Малкович не унывает и, возможно, в скором времени снова заставит о себе говорить.

26 декабря на телеэкраны выйдет трехсерийная экранизация BBC одного из самых значимых романов Агаты Кристи «Убийства по алфавиту», где Малкович сыграет еще одного культового персонажа — самого Эркюля Пуаро.

Книга рассказывает о серийном убийце, который убивает ничем между собой не связанных людей в алфавитном порядке. Сначала его жертвой становится Алиса Ашер из Андовера, затем Бэтти Бернард из Бэксхилл-он-Си. Список мертвых продолжается, а убийца отправляет Пуаро письмо перед каждым кровавым преступлением, сообщая, когда и где совершит очередное злодеяние.

Компанию Малковичу на экране составит звезда саги о Гарри Поттере Руперт Гринт, сыгравший во франшизе Рона Уизли. В телефильме Гринту досталась роль инспектора Кроума. В проекте задействованы многие известные по сериалам актеры — Эндрю Бьюкен(«Бродчерч»), Имон Фаррен («Твин Пикс»), Тара Фицджеральд («Игра престолов») и Бронуин Джеймс («Куртизанки»).