Ожидание закончилось: новые «Мстители» получили название

В сети появился трейлер одного из самых долгожданных фильмов будущего года — четвертых «Мстителей», которые, по всей видимости, получили официальное название. В конце ролика появляется логотип команды супергероев, а затем — надпись «Мстители: Финал» (в оригинальном трейлере — «Avengers: Endgame»).

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Ажиотаж вокруг четвертой картины о команде «марвеловских» супергероев нагнетался еще с начала проката «Войны бесконечности», чему поспособствовал предельно открытый финал картины. Marvel долгое время держал в тайне название «Мстителей 4», при этом подкидывая различные отвлекающие маневры. Так, еще летом в одном из телешоу Марк Руффало, играющий Халка, якобы проговорился, как будет называться будущая картина. Более того, режиссер передачи любовно «запикал» слова Руффало, создав впечатление, что актер действительно проболтался. На это даже купились некоторые фанаты, которые по артикуляции якобы вычислили название — «Последний мститель». Конечно же, это был пиар-ход, и Руффало ни за что бы не проговорился.

Наконец, томительное ожидание окончено, и можно с большой долей вероятности заявить, что фильм будет называться «Мстители: Финал».

Однако это тоже можно рассматривать двояко и предположить, что это не название картины, а просто констатация того факта, что четвертый фильм о Мстителях завершит текущую фазу кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Так что, трактовать финальный трейлер фанаты могут, как им заблагорассудится.

Сам трейлер представляет собой неожиданно спокойную нарезку, в которой нет экшн-сцен, зато показаны переживания оставшихся в живых после знаменитого щелчка Таноса героев. Ролик начинается с дрейфующего в космосе Тони Старка, который записывает прощальное послание своей возлюбленной Пеппер Потс. Затем показывают Капитана Америку и Черную Вдову, пытающихся придумать план противодействия безумному титану. Можно заметить и Тора с Халком, Небьюлу, Соколиного Глаза, а также Человека-муравья, который в недавно вышедшем фильме «Человек-муравей и Оса» застрял в квантовом мире и поэтому не попал под воздействие щелчка Таноса.

Первый трейлер не дает практически никакого представления о сюжете фильма, что сделано намерено. Зато ролик успешно создает атмосферу всеобщей скорби и печали после гибели половины живых существ во вселенной. Создатели картины успешно справились со своей задачей, оставив без ответа все животрепещущие вопросы фанатов о судьбе своих любимых героев.

Однако, несмотря на общую мрачную атмосферу трейлера, печалиться относительно безвременной кончины героев фанатам не стоит — добрая половина из умерших героев, как ожидается, будет оживлена Капитаном Марвел уже в будущем году. В сцене после титров в «Войне бесконечности» Ник Фьюри до своей гибели успевает нажать кнопку вызова и позвать на помощь одного из самых могущественных супергероев вообще во всей вселенной Marvel (не только кинематографической).

Более того, студия Marvel не скрывает, что ведет работу над следующими фильмами о Человеке-пауке, Черной Пантере, Докторе Стрэйндже и стражах галактики, хотя все герои этих картин погибли в третьих «Мстителях». С другой стороны, судьба выживших героев в КВМ заметно отличается. Так, Крис Хемсворт, сыгравший Тора, и Крис Эванс, воплотивший на экране образ Капитана Америки, подтвердили, что их восьмилетний контракт со студией завершен. По всей видимости, Тора и Стива Роджерса фанаты киновселенной после четвертых «Мстителей» не увидят.

Пока неясна судьба Роберта Дауни-младшего и его героя — Железного человека. Актер пока не заявлял относительно своего статуса в Marvel. Его восьмилетний контракт также подходит к концу, но продлил ли его Дауни, пока держится в тайне.

«Мстители: Финал» выйдут на российские экраны 25 апреля 2019 года — на неделю раньше, чем в США. Перенос премьеры картины с 2 мая связан с близостью Дня Победы, в который, как известно, в кинотеатрах показывают только отечественные фильмы.