Схватка льда и пламени: о чем новый тизер «Игры престолов»

Американская телевизионная сеть HBO опубликовала тизер восьмого, заключительного сезона популярного фэнтезийного сериала «Игра престолов», выход которого запланирован на апрель следующего года.

Реклама

В видео отсутствуют фрагменты из будущих серий, в то же время авторы шоу показали карту Вестероса с территориями, за которые будут бороться представители враждующих династий. Примечательно, что карта уже встречалась в сериале ранее — это стол в форме континента, расположенный в замке Драконий Камень.

Кроме того, ролик, который без учета титров длится не более, чем 30 секунд, демонстрирует, как лед и пламя стремительно движутся по направлению друг к другу, а затем сталкиваются. «Огонь и лед. Финальный сезон «Игры престолов» начнется в апреле», — гласит подпись к тизеру.

Главными героями видео стали символы основных враждующих домов саги — лютоволк, дракон и лев. В ролике показано, как лед сначала замораживает силуэт лютоволка, а затем — дракона, в то время как огонь охватывает статую льва.

После того, как тизер был опубликован, фанаты саги принялись искать хоть какие-то намеки на будущий сюжет. Так, по одной из теорий, финальная битва между белыми ходоками и людьми произойдет на Драконьем Камне. Некоторые предположили, что охваченный огнем символ Ланнистеров может означать гибель дома.

Ранее английский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в популярном фэнтезийном сериале «Игра престолов», заявил, что не станет сниматься в приквеле культового проекта, несмотря на то что канал HBO уже работает над съемками продолжения шоу.

«Хочу ли я вернуться и поработать там еще? Не в этой жизни, — рассказал Харингтон в интервью BBC . — Взять, к примеру, меня. Если отмотать до самого пилотного эпизода «Игры престолов», то это почти 10 лет моей жизни.

В то же время артист признался, что расставание с коллегами по съемочной площадке стало для него сильным эмоциональным потрясением.

«Завершение съемок было, безусловно, очень волнующим моментом, однако печальным я бы его не назвал. Я снимался в «Игре престолов» начиная с пилотной серии, на протяжении почти десяти лет жизни, это редкое явление в актерской карьере. Прощаться с этой семьей было для меня сильным эмоциональным ударом», — рассказал он.

В начале декабря писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» и исполнительный продюсер «Игры престолов», заявил, что намерен снять продолжение сериала. По его замыслу, действие шоу происходило бы параллельно событиям оригинала, но фокусировалось бы на второстепенных персонажах.

Он рассказал, что вдохновился пьесой Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», которая была написана в 1966 году и основана на хрестоматийном произведении Шекспира «Гамлет». В 1990-м Стоппард даже экранизировал свою работу, в которой снялись Гэри Олдман и Тим Рот.

«Мне еще не удалось убедить [телеканал] HBO в том, что это хорошая идея, но мне действительно хочется сделать что-то подобное», — заявил он в интервью The New York Times.

В июне американский телеканал HBO одобрил создание приквела культовой саги. Известно, что действие нового проекта разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Главные роли в нем исполнят английская актриса и обладательница премии «Оскар» Наоми Уоттс и молодой британский актер Джош Уайтхаус, известный по роли в сериале «Полдарк».

Съемки шоу стартуют в феврале 2019 года. В то же время, дата выхода приквела пока не называется, однако в 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщал, что премьера приквела, если проект будет утвержден, состоится не ранее чем через год после финала «Игры престолов».