«Обитель зла» возвращается: уже известен режиссер ребута

Кинокомпания Constantin Film нашла режиссера для перезапуска франшизы «Обитель зла», основанной на культовой серии игр, сообщает Variety. Им станет британец Йоханнес Робертс, который работал над картинами «Синяя бездна» и «Незнакомцы: жестокие игры». Робертс также станет автором сценария новой версии, начало съемок которой ожидаются в начале 2019 года. Об актерском составе ребута пока не сообщается.

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Серия из шести эпизодов «Обители зла» была основана на одноименной японской игре, вышедшей в 1996 году и быстро ставшей культовой. В 1997 году компания Constantin Film приобрела права на экранизацию у владельца франшизы корпорации Сapcom. Сначала над фильмом работал американец Джордж Ромеро, но его сценарий почти полностью повторял сюжет игры. Идея Ромеро не была реализована, и в 2000 году на его место пришел английский режиссер Пол Андерсон, у которого получилось написать оригинальную историю.

Из игры Андерсон взял лишь базовую идею корпорации Umbrella и оживших мертвецов. Исполнительницей главной роли Элис во всех частях фильма стала супруга режиссера Милла Йовович.

Съемки стартовали в 2001 году в Германии, и уже через год на экраны вышел первый фильм. Его сборы составили $103 млн при бюджете $33 млн, что побудило создателей начать работу над второй частью.

На тот момент Андресон уже был занят в другом проекте, но написал сценарий и стал одним из продюсеров «Обители зла 2: Апокалипсис». В качестве режиссера пригласили американского кинематографиста Александра Уитта. Вторая часть принесла «Constantin Film» $129 млн, после чего компания начала работать над третьей.

Фильмы выходили с периодичностью в 2-3 года, но между пятой и шестой частью образовалась пятилетняя пауза из-за беременности Йовович. Работа над последним эпизодом была запланирована на сентябрь 2014 года, но команда заботливо решила подождать восстановления исполнительницы главной роли. В итоге выход «Обители зла: Последняя глава» сдвинулся на январь 2017 года.

Сборы первых трех частей колебались в пределах $100-150 млн, а четвертая скакнула почти в два раза: в общей сложности доход перевалил за $300 млн. Бюджет «Обители зла 4: Жизнь после смерти», которая выходила в 3D, составил $60 млн. Из зарубежных стран отличилась Япония, принеся компании $55 млн, что немного уступило внутренним сборам в $60 млн. Интерес японцев можно объяснить тем, что основой для создания серии «Обитель зла» послужила созданная в их стране видеоигра. В Китае на четвертый эпизод потратили $21,5 млн.

Но настоящий фурор среди китайцев вызвала заключительная часть серии — «Обитель зла: Последняя глава». Доходы от «Последней главы» составили $312 млн, добрая половина которых пришла из КНР, где сборы составили немыслимые $159,5 млн. Причем в Америке фильм провалился: внутри страны удалось насобирать менее $27 млн, покрыв лишь две трети бюджета.

Шестой фильм стартовал в прокате Китая с абсолютным рекордом: в премьерные выходные китайские зрители принесли в кассы $94,3 млн. Этот старт позволил «Последней главе» стать самой популярной частью серии. Оглушительный успех фильма в азиатской стране объясняется тесным сотрудничеством студии SONY Pictures c самой крупной китайской сетью кинотеатров Dailan Wanda Group и активной рекламной кампанией. Создатели ленты заявляли что, если будет кассовый успех, то они снимут еще один фильм — и, судя по последним новостям, сдерживают свое слово.

Несмотря на колоссальные сборы и успех на азиатском рынке, последняя часть «Обители зла» подверглась разгрому со стороны ведущих западных изданий.

«Я буквально сидел на краешке своего кресла в зрительном зале, но только для того, чтобы скорее покинуть его. Единственное, что меня занимало весь фильм — это размышления о том, почему злодеи называли себя «верховным командованием зонтика» («Umbrella High Command»), а их база именовалась как «Город Енота». И то, и другое звучит совсем не угрожающе», — считает рецензент издания Daily Mail Брайан Вайнер.

«Просто живите дальше и пропустите «Обитель зла 6: последняя глава», — посоветовал автор издания IGN Алекс Уэлч.

«Этот фильм назван «Обитель зла 6: последняя глава», но не стоит надеяться на то, что так и будет», — пророчески заключил рецензент издания «Variety» Джо Лейдон.