Пошутил о геях: Харта вынудили отказаться вести «Оскар»

Комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения премии «Оскар» из-за скандала с его гомофобными твитами, опубликованными восемь лет назад. Об этом артист написал в твиттере.

«Я принял решение отказаться от ведения «Оскара» в этом году. Потому что я не желаю отвлекать всех в вечер, который будет праздничным для столь талантливых артистов. Я хочу принести свои извинения всему ЛГБТ-сообществу за те неуважительные слова, что я посмел сказать несколько лет назад в твиттере», — написал Харт.

Гомофобные записи, о которых вспомнили хейтеры, актер публиковал на своей странице в 2009-2010 годах. Среди его постов числятся такие, как «если мой сын решит поиграть с кукольным домиком моей дочери, я сломаю этот домик об его голову и попрошу немедленно прекратить это гейство» и еще несколько жестких шуток. Постепенно подобные публикации исчезали со страницы комика.

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По предположениям СМИ, критика ЛГБТ-сообщества была настолько сильной, что на скандал могла обратить внимание Американская академия кинематографических искусств — а ей нежелательно касаться таких скандалов. По словам Харта, ему звонили из академии с просьбой опубликовать публичные извинения за свои шутки. В итоге общественное давление вынудило актера отказаться вести церемонию «Оскар», к чему он так долго шел. В ответ на волну критики Харт заявил, что его старые твиты не имеют отношения к тому человеку, которым он стал. 39-летний комик подчеркнул, что писал эти шутки восемь лет назад.

«Прекратите искать причины для негатива и злости! Я желаю, чтобы вы, ребята, смогли видеть, чувствовать и понимать мое моральное положение. Я действительно счастливый человек, и ничего не может это изменить!

Я ежедневно работаю над тем, чтобы нести позитив в этот мир, — написал Харт в своем инстаграме. — Если вы захотите отыскать мои истории из прошлого и, найдя их, разозлитесь, это на меня никак не повлияет. Мне почти сорок, и я доволен тем, кем я стал. Ведь все мы живем, растем и учимся».

Американская академия кинематографических искусств торжественно утвердила актера на роль ведущего церемонии всего за два дня до его заявления об отказе. Последние два года этот пост занимал телеведущий Джимми Киммел.

«Встречайте нашего нового ведущего. Включайте трансляцию 24 февраля», — говорится в официальном инстаграме академии.

Харт тут же подтвердил эту информацию на своей странице в соцсети и выразил гордость за право вести церемонию вручения главной кинопремии мира.

«Много лет меня спрашивали, проведу ли я когда-либо церемонию «Оскар», и мой ответ всегда был одинаковым. Я говорил, что для меня, как для комика, это будет грандиозным событием, и это случится, когда придет время, — написал актер.

— Я счастлив объявить, что этот день, наконец, настал. У меня не хватает слов, потому что это было моей заветной мечтой — присоединиться к списку легендарных ведущих, которые поднимались на эту сцену. Я знаю, что сейчас моя мама широко улыбается. Я хочу поблагодарить мою семью, друзей и поклонников, которые поддерживали меня все эти годы. Я обещаю, что сделаю «Оскар» особенным».

39-летний Кевин Харт должен был вести церемоную вручения «Оскара» впервые в своей карьере. Комик родился в Филадельфии, где начал свою стендап-карьеру. В 2000 году Харта заметил Джадд Апатоу и пригласил его на роль в сериале «Неопределившиеся». Шоу продлилось всего один сезон, но сыграло важную роль в карьере молодого комика.

В начале карьеры Харт снялся в нескольких частях пародии «Очень страшное кино» и был партнером Бена Стиллера в картине «Знакомство с Факерами 2». В последние несколько лет комик стал чаще появляться в более кассовых фильмах. В 2016 году вышла комедия «Полтора шпиона» с участием Харта, а в прошлом году он отметился в фильме «Джуманджи: Зов джунглей».

Сейчас в российском прокате идет комедия «Вечерняя школа», где помимо Харта снялась восходящая звезда Тиффани Хэддиш. 10 января в отечественных кинотеатрах выйдет фильм «1+1: Голливудская история», где Кевин снялся с Брайаном Крэнстоном и Николь Кидман.

Церемония вручения «Оскара» состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года. На главную премию киноиндустрии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» может рассчитывать российская драма Константина Хабенского «Собибор», которая пока включена в лонг-лист претендентов.