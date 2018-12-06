Чистка на ТВ: Ким Чен Ын расправился с «диктором в розовом»

С экранов КНДР исчезла самая известная в стране телеведущая — 75-летняя Ли Чхун Хи. За мелодраматическую и язвительную манеру подачи новостей она была прозвана «рыдающим диктором», а за характерный национальный наряд — «дамой в розовом».

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В прошлом ее высоко ценили лидеры государства: так, именно Ли Чхун Хи со слезами на глазах сообщила жителям Северной Кореи о смерти Ким Ир Сена в 1994 году и его сына Ким Чен Ира в 2011-м (несмотря на то, что к тому моменту уже была на пенсии). После этого она все реже появлялась на экране, ее место заняли более молодые дикторы.

Согласно ABC News, исчезновение ведущей с экранов может быть связано с тем, что в последнее время КНДР стремится к модернизации — и уже выпустило множество программ, которые копируют западный стиль. Это происходит, так как северокорейские зрители стали все чаще сталкиваться с информацией из внешнего мира, включая телепрограммы из Южной Кореи.

«Главный девиз новой эры Ким Чен Ына — догнать новый век и его тенденции. Можно с уверенностью сказать, что изменения отразились и на телевидении»,

— утверждает Кан Донг Ван, эксперт по северокорейской культуре и профессор Университета Донг-А в Сеуле.

Если раньше северокорейские телеведущие в кадре не улыбались, говорили жестко и придерживались темных цветов или традиционных платьев, то сейчас репортеры разговаривают обычным повседневным тоном, носят яркую современную одежду, камера следует за ними, когда они ходят и говорят, также они позволяют себе куда свободнее использовать жесты и мимику.

Кроме того, с недавних пор у зрителей появилась возможность увидеть «кухню» телепередач. В частности, документальный фильм «Лучший вкус холодной лапши» включал длинные ролики телевизионной команды, которая изо всех силы пыталась передать дух работы в полевых условиях. Часть сцен, в которых репортер беседовал с местными жителями, была снята с помощью беспилотной камеры.

Несмотря на то, что новостные выпуски продолжают идти в записи, предпринимаются очевидные попытки придания им видимость «прямого эфира». К примеру, во время одного из сентябрьских выпусков новостей прямо посреди передачи к ведущей подошел сотрудник телеканала и передал ей листок со словами: «Эта срочная новость только что поступила!».

Также известно, что в сентябре на северокорейском общественном телевизионном канале заработала новая студия новостей, которая оснащена современным цифровым оборудованием, технологиями высокой производительности и камерой цифрового управления, а также передовой осветительной системой и телесуфлером. Помимо этого, в прошлом осталась фоновая новостная графика в виде постера: теперь она генерируется компьютером.

Наиболее важное изменение на северокорейском телевидении заключается в том, что его методы повествования теперь все чаще вращаются вокруг людей, а не идеологии. В прошлом программы в основном касались достижений «великих лидеров» страны или сосредоточивались на идеологических взглядах на социализм, подчеркивая коллективное отношение, которое требовалось от верных членов коммунистической партии.

Теперь же в программах можно увидеть женщин в общежитиях фабрики косметики, студентов, которые показывают свои новые мобильные телефоны и персонал пиццерии. Разумеется, говорят они пока преимущественно о том, как они благодарны своему лидеру.

По мнению экспертов, люди, работающие в государственной системе вещания, должны иметь больше возможностей смотреть западные телевизионные программы и перенимать опыт, ведь усилия, направленные на то, чтобы их программы казались менее навязчивыми и более спонтанными, окупаются.

Добавим, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить «все его желания». Согласно Трампу, произойдет это лишь после полной денуклеаризации КНДР. Об этом глава Штатов, якобы хорошо относящийся к своему северокорейскому коллеге, заявил президенту Южной Кореи Мин Чжэ Ину.