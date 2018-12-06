Плейлист: XXXTentacion, The Prodigy и «Серебро»

XXXTentacion и Канье Уэст — «One minute»

На этой неделе вышел первый посмертный альбом рэпера XXXTentacion, убитого в минувшем мае на 21-м году жизни. На момент гибели музыкант считался одним из главных молодых талантов мира, а величина фан-базы артиста уступала в масштабах лишь числу предъявленных ему судом обвинений. Пластинка «Skins» включила в себя десять треков общей длительностью всего 18 (!) минут, и лишь один из них оказался коллаборационным — единственным гостем релиза стал Канье «Выпущу альбом только после полета на Юпитер» Уэст. В день выхода «Skins» их совместная песня также получила абсолютно крышесносный клип, ознакомиться с которым мы вам настоятельно советуем.

The Prodigy — «Timebomb Zone»

Экранизация одного из главных треков с последнего альбома The Prodigy (пластинка «No Tourists», если кто забыл, вышла в ноябре) выглядит как отборный боевик прямиком из Азии. Нельзя не отметить, что драки в ролике поставлены лучше, чем во многих отечественных (и не только) сериалах и фильмах.

Пока Уилл Смит занимается развитием своего ютьюб-канала, отмечая 40-летие прыжком в пропасть Гранд-Каньона, его 20-летний сын Джейден продолжает попытки хоть немного приблизиться к популярности отца, выпуская рэп-хиты. В очередном из них — «Goku» — Смит-младший обращается к тематике аниме, читая про популярного персонажа Гоку. Световые лучи из рук в клипе, естественно, присутствуют.

«Серебро» и Максим Фадеев — «Притяженья больше нет»

В октябре для фанатов «Серебра» случилось страшное — об уходе из группы объявила ее бессменная участница Ольга Серябкина, входившая в «золотой» состав коллектива, который в далеком 2007 году занял третье место на «Евровидении». Решение Серябкиной сработало по принципу «снежного кома»: спустя полтора месяца Екатерина Кищук, еще одна вокалистка поп-коллектива, сообщила, что с февраля следующего года «Серебро» будет состоять из трех абсолютно новых солисток. По этому грустному случаю группа (в ее нынешней вариации) выпустила совместный с продюсером Максимом Фадеевым трек, перепев (надо сказать, очень классно) знаменитую композицию «ВИА Гра» «Притяженья больше нет». Несмотря на то, что клип к песне буквально изобилует скрытыми смыслами, после его просмотра возникает желание задать лишь один вопрос: «Почему по ходу видео сам Фадеев утеплен в лучших традициях севера, а певицы щеголяют на морозе в легких свитерках?»

Ex:Re — «5AM»

Сольный альбом вокалистки британской инди-фолк-группы Daughter Елены Тонра, выступающей под ником Ex:Re (так же, к слову, называется и сама пластинка), рассматривается некоторыми фанатами коллектива как некий «приквел» к ее возможному уходу в одиночное «плавание». Согласно слухам, из-за творческих разногласий она не видит себя участницей Daughter в обозримом будущем (при этом сама артистка в одном из недавних интервью заявила, что оставлять группу не планирует). Как бы то ни было, сольная работа Ex:Re — абсолютно чудесна и (главное) самобытна.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6114275/track/45539419'>5AM</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6452489'>Ex:Re</a> на Яндекс.Музыке

Ноунэйм — «Blaxploitation»

Пока толпы фрешменов со всего мира перманентно пытаюсь в очередной раз «перевернуть игру», нагло копируя друг друга, молодая чикагская хип-хоп-исполнительница Ноунэйм радует оригинальным звучанием и очень живыми (как бы тавтологично это не звучало) лайвами. В «Blaxploitation», дебютном клипе артистке, темнокожая девочка — сильно увеличенная в размерах — разгуливает по ночному городу, пугая ее жителей. Но заканчивается все хорошо.

Лаура Перголицци (LP) — «House on Fire»

7 декабря у достаточно знаменитой в России американки итальянского происхождения вышла пятая сольная пластинка «Heart to Mouth». После парочки прослушиваний можно сказать, что альбом получился одним из лучших в ее дискографии. «Lost on You» он, впрочем, все-таки не переплюнул.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6097721/track/43993766'>House on Fire</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4492661'>LP</a> на Яндекс.Музыке

Эрл Свитшот — «Shattered Dreams»

Еще один примечательный релиз конца этого года — третий студийный альбом рэпера Эрла Свитшота, бывшего участника популярного объединения Odd Future. Лиричная пластинка пропитана личной болью артиста: в минувшем январе ушел из жизни отец музыканта, и Эрлу эта потеря далась очень непросто.