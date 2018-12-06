«Нас пытаются нагнуть»: Михалков против Запада

Российский режиссер, актер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что считает несправедливым, что зарубежное кино собирает в стране миллиарды. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают, — сказал он журналистами перед церемонией вручения премии «Событие года». Михалков подчеркнул, что необходимо ограничить прокат иностранных картин, объяснив это тем, что Запад вводит санкции в отношении России.

«Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате, почему мы должны их кормить», — заявил он.

В то же время Михалков не смог назвать приемлемое для проката соотношение сеансов отечественной и иностранной продукции.

«Если посмотреть на мировой опыт, французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного кино. Это все надо считать», — пояснил кинематографист.

Ранее российский режиссер и сценарист Карен Шахназаров призвал ограничить прокат западных фильмов в России. По его словам, необходимо сделать более справедливым представительство всех производителей картин – китайских, индийских, европейских, латиноамериканских.

В качестве примера Шахназаров привел КНР и Индию, где действуют жесткие правила проката иностранных лент. При этом режиссер отметил, что не предлагает вводить радикальные меры:

«Я о том, что ограничить и в определенной степени уравнять в правах другие кинематографии на нашем рынке, что, на мой взгляд, поможет и российскому кино, и российскому зрителю».

В сентябре СМИ писали о том, что Министерство культуры России собирается ограничить прокат зарубежного кино в кинотеатрах до 35% от общего числа сеансов в день.

Уточнялось, что за единичное нарушение правила планируется установить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, а за повторное — до 500 тысяч. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать их деятельность — Роспотребнадзор.

«Министерство культуры РФ разработало ряд поправок в законодательство, направленных на ограничение процента ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Ранее кинопрокатчики обвинили Минкультуры в том, что оно неоднократно переносило релизы зарубежных картин в пользу отечественных.Так, в середине января релиз ленты «Приключения Паддингтона 2» был сдвинут за день до премьеры в связи с тем, что он совпал с выходом в прокат «другого фильма».

По некоторым данным, под российские премьеры выделялись более выгодные даты, например, длинные праздничные выходные. Кинопрокатчики, заявляли, что такая политика приносит им убытки.

В прошлом году ведомство уже предлагало ввести подобный законопроект. По словам представителей Минкульта, это необходимо для обеспечения «многообразия демонстрируемых в кинотеатрах фильмов» и поддержки отечественного кинематографа.

В 2017 году Министерство культуры также предложило собирать по пять миллионов рублей с каждой ленты, как иностранной, так и отечественной, при получении компаниями прокатного удостоверения. Предполагалось, что законопроект должен был помочь «зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта».

Кроме того, ведомство предложило ввести дополнительные сборы с зарубежных картин, кассовые сборы которых превышают 200-300 миллионов рублей. Как заявил глава департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, положение о дополнительных сборах должно было войти в подзаконные акты готовящегося законопроекта.