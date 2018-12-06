Собери их всех: Люди Икс и Дэдпул станут супергероями Disney

Режиссеры Энтони и Джо Руссо выразили мнение, что в будущем в фильмах Marvel Studios и Disney появится ряд новых для киновселенной персонажей, включая Людей Икс и Дэдпула. По словам Джо Руссо, это стало возможным благодаря сделке по приобретению Disney холдинга 21st Century Fox.

«Я уверен, что когда-то это произойдет. Приобретение 21st Century Fox показывает, как индустрия будет развиваться в будущем. Последние 12 лет и так получились историческими для главы Disney Боба Айгера. Признаюсь, пока что мы с ним не говорили, когда именно наша киновселенная расширится, однако подобная коллаборация персонажей, очевидно, является ключевым аспектом многомиллиардной сделки»,

— передает слова режиссера Deadline.

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В ходе интервью братья также отказались раскрывать название четвертой части «Мстителей», премьера которой запланирована на апрель будущего года. Отвечая на вопрос о том, не огорчила ли представителей Disney минорная концовка «Войны бесконечности», третьей части блокбастера, кинематографисты подчеркнули, что студия «поддерживала их во всех решениях».

«Если хочешь, чтобы о твоем кино говорили, надо удивлять. Неожиданные сюжетные повороты — это часть массовой культуры», — добавил Энтони Руссо.

Напомним, что по итогам недавно завершенной сделки по продаже 21st Century Fox все входящие в медиахолдинг компании перейдут под контроль Disney с 1 января будущего года. В их числе будет и студия 20th Century Fox Film, которой принадлежат права на экранизацию комиксов о Дэдпуле и Людях Икс. В свою очередь Disney к настоящему моменту владеет целым рядом супергероев Marvel, включая Железного человека, Капитана Америку, Стражей Галактики, Халка, Тора, арендованного у Sony Человека-паука и многих других.

Весной 2019-го, как уже было сказано, состоится премьера четвертой части «Мстителей», официальное название которой до сих пор остается в секрете (если верить исполнителю роли Халка Марку Руффало, проект получит название «Последний мститель»). Режиссерами блокбастера являются все те же братья Руссо, на счету которых также «Война бесконечности», «Первый мститель: Противостояние» и «Первый мститель: Другая война».

В третьей части супергеройского боевика, что примечательно, погибли многие главные персонажи франшизы — в частности, Человек-паук, Локи, Гамора, Вижен, Алая ведьма, Зимний солдат, Доктор Стрэндж, Черная пантера и Ник Фьюри. Печалиться относительно их безвременной кончины фанатам, впрочем, не стоит — добрая половина из умерших героев, как ожидается, будет оживлена Капитаном Марвел уже в будущем году. Первая лента об одном из самых могущественных персонажей киновселенной появится на экранах уже в марте 2019-го и расскажет про становление Кэрол Дэнверс (настоящее имя героини).

Что касается Людей Икс, то ближайшая экранизация комиксов об учениках профессора Квасьера — «Темный Феникс» — выйдет на экраны уже будущим летом. Лента расскажет про юные годы Джин «Феникс» Грей. В картине среди прочих сыграют Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт и Софи Тернер. Роль самой Грей исполнит Тернер, известная по сериалу «Игра престолов», в котором она предстала в образе Сансы Старк. В августе 2019 года также состоится премьера «Новых мутантов» (в ролях — Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Алиси Брага и Антонио Бандерас), а в марте 2020-го в прокат выйдет спин-офф про Гамбита с Ченнингом Татумом и Лиззи Каплан.

В свою очередь Дэдпул Райана Рейнольдса, согласно СМИ, вернется в кинотеатры со своим третьим сольным фильмом в 2020-м или 2021 году — официально дату выхода хулиганского боевика еще не объявили. В то же время на предстоящее Рождество выйдет специальная «детская» версия второй части блокбастера, в которой не будет шуток для взрослых (вместо них в ленту добавят парочку романтических сцен).