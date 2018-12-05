«Вика! Ты с ума сошла?!» Малахов резко осадил Боню

Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов резко отчитал выругавшуюся матом в эфире телеканала «Россия 1» Викторию Боню, которая принимала участие в обсуждении ситуации, сложившейся вокруг футболистов Кокорина и Мамаева, которым, как стало известно, суд продлил арест, и грядущий Новый год они встретят в СИЗО.

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По мнению телеведущей, на футболистов в этой истории «спустили собак», и они несут наказание за все шалости последних лет так называемой золотой молодежи, которые рассердили общество.

Боня заявила, что их надо было наказать, но и простить, чтобы не ломать футболистам судьбу.

В пылу дискуссии телеведущая позволила себе эмоционально высказаться по данному вопросу, на что Малахов резко отреагировал, прокричав ей: «Вика! Ты что?! Мы на федеральном телеканале! Ты с ума сошла?!».

Ранее стало известно, что в сети начался сбор подписей за закрытие скандальной передачи Малахова, также авторы инициативы требовали законодательно запретить программы «Ты не поверишь» телеканала НТВ и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. По убеждению составителей петиции, подобные передачи способствуют деградации, духовному и психологическому развращению общества, и в такой ситуации нельзя бездействовать.

«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — основной посыл обращения.

Известная российская актриса Мария Шукшина, которая давно испытывает неприязнь к программе «Прямой эфир» и ее ведущему, с радостью поддержала инициативу.

«Спасибо за этот крик души!!! Я подписываю!» — заявила Шукшина.

Причина подобной реакции кроется в том, что в шоу Малахова часто появлялась несостоявшаяся невестка Шукшиной Фрейя Зильбер, которая родила от ее сына Марка Касаткина ребенка. Из раза в раз женщина поливала грязью актрису и ее семью.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, а также блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян тоже поддержал инициативу против телепередач подобного формата.

«Для меня является настоящей загадкой долгожительство программы «Прямой эфир» в ее нынешнем виде на главном государственном канале страны. Это шоу по сути сегодня выглядит как «Дом-2» для взрослых. Даже «Дом-2» теперь выходит в ночное время, а «Прямой эфир» все так же показывают в прайм-тайм. И это для меня является дикостью. Ругань и драки, теперь уже и до крови. До чего же мы дошли? Как стало возможно, что канал, который по логике должен являться визитной карточкой страны позволяет себе выпускать в эфир подобные шоу?» — заявил Манукян, беседуя с TVC.Ru.

Нашлись и защитники скандального шоу, так бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своем отношении к шоумену, отметив, как он поддержал ее в трудный период.

По словам Виталины, именно благодаря Малахову ей удалось доказать свою невиновность в сложившейся ситуации вокруг развода.

«Около года назад гуляли такие петиции с требованием «справедливо» меня наказать и — желательно — посадить в тюрьму. К сожалению, на примере моей истории оказалось, что многие — в прошлом заслуженные — люди совершенно асоциальны и не умеют себя вести даже на ток-шоу. А ток-шоу — это единственная возможность публично противостоять несправедливости в любом ее проявлении. Да, это неудобно. Мы о многом стыдимся думать и говорить открыто, и этих комплексов оказалось слишком много. Те, кто требуют закрытия ток-шоу, просто боятся смотреть правде в глаза. А еще есть такая особенность — яркие личности всегда были интересны и востребованы. И если такого человека изолировать, всем будет спокойно и хорошо. А здесь, как назло, это телевидение» — передает слова Цымбалюк-Романовской «Дни.Ru».

Виталина около 20 раз становилось звездой на шоу Малахова. Вот лишь малый перечень названий программ, которые Малахов посвятил ей:

«Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире», «Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями», «Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская: новая пара?», «Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание», «Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике», «Полиция пришла с обыском к жене Джигарханяна», «Теща Джигарханяна: «Зять сделал мою дочь несчастной».