С Путиным по жизни: Полунин похвастался татуировкой

Всемирно известный украинский артист балета Сергей Полунин признался в том, что всегда мечтал о российском паспорте, но обстоятельства мешали его получить. В конце ноября Полунин получил российское гражданство и собирается снимать квартиру в Москве.

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«Я родился в Украине, но по национальности я, наверное, русский. Я всегда хотел иметь российский паспорт, но что-то все время происходило, и никогда не получалось», — сказал Полунин изданию РИА «Новости».

Недавно Полунин рассказал, что сделал татуировку на груди с портретом российского президента Владимира Путина. По мнению танцовщика, она должна уберечь главу государства от негатива.

«Я сделал татуировку, когда была самая большая медиа-атака на Россию, и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту — слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики», — поделился артист с журналистами.

В 2014 году он вытатуировал герб России — двуглавого орла на правой руке. Однако на его фотографиях видно, что татуировка никуда не делась. Позже он сделал тату в виде украинского трезубца на левой руке.

«Я думаю, что пришло время этим двум странам снова сблизиться», — заявил танцор.

Полунин родился в 1989 году в украинском городе Херсон в русскоязычной семье. С 13 лет он посещал балетную студию при Королевской академии в Лондоне. В возрасте 19 лет он стал премьером Королевского балета Лондона — самым молодым за всю его историю, однако менее чем через три года он покинул эту знаменитую сцену. По его словам, танцовщики в Лондоне не могут позволить себе снять жилье, и что им приходится жить вчетвером или впятером в одной квартире, не имея средств даже на нормальный ужин. Это стало одной из причин его ухода из Королевского балета.

Широкая публика обратила внимание на Полунина в конце 2014 года в клипе на песню ирландского певца Хозиера «Take Me To Church», который снял фотограф Дэвид Лашапель. Изумляющие прыжки и пируэты тогда 24-летнего танцовщика, покрытого татуировками и шрамами, на сегодняшний день набрали почти 26 миллионов просмотров на YouTube. Также на него обратил внимание и канал ВВС, ставший сопродюсером биографического документального фильма «Танцовщик».

Позже в СМИ начали писать о его декадентском образе жизни, полном вечеринок, алкоголя и наркотиков. Артист и сам признается, что нередко перед выступлениями подкрепляет силы разными с веществами:

«Тогда я не чувствую боли, впадаю в дурман и часто даже не помню, как прошло выступление», — откровенно делится Полунин в документальном фильме.

В 2016 году он стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, в ноябре 2017 года состоялась премьера детективной драмы «Убийство в «Восточном экспрессе» по одноименному произведению Агаты Кристи режиссера Кеннета Брана, где Полунин снялся вместе с голливудскими звездами Джонни Деппом, Мишель Пфайффер и Пенелопой Крус. В мае 2018-го состоялась премьера фильма «Красный воробей» Френсиса Лоуренса, где Полунин танцевал вместе с актрисой Дженифер Лоуренс. Так начала сбываться давняя мечта Сергея — стать актером.

«В первый день я пришел на площадку, и уже в первой сцене, которую снимали в поезде, напротив меня сидел Уиллем Дефо, а рядом — Дерек Джакоби, поодаль — Мишель Пфайффер, а за мной — Пенелопа Крус. Они и не подозревали, что для меня это первая настоящая сцена в кино! Такие легенды», — поделился Сергей.

В начале декабря в выставочном центре Ангар Бикокка состоялась презентация 46-го издания Pirelli, в съемках которого принял участие Сергей Полунин вместе с Джиджи Хадид, Летицией Кастой, Александром Вэнгом и другими. Основная тема издания в этот раз звучала как «Сила мечты». Автором фотографий стал Альберт Уотсон.