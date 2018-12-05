«Не в этой жизни»: Харингтон отрекся от «Игры престолов»

Английский актер театра и кино Кит Харингтон, получивший наибольшую популярность благодаря съемкам в культовой саге «Игра престолов», заявил, что больше не вернется к роли бастарда Джона Сноу в приквеле к фантастическому сериалу. Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Хочу ли я вернуться и поработать там еще? Не в этой жизни, — заявил Харингтон. — Взять, к примеру, меня. Если отмотать до самого пилотного эпизода «Игры престолов», то это почти 10 лет моей жизни.

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В то же время артист признался, что расставание с коллегами по съемочной площадке стало для него сильным эмоциональным потрясением.

«Завершение съемок было, безусловно, очень волнующим моментом, однако печальным я бы его не назвал. Я снимался в «Игре престолов» начиная с пилотной серии, на протяжении почти десяти лет жизни, это редкое явление в актерской карьере. Прощаться с этой семьей было для меня сильным эмоциональным ударом», — рассказал он.

В начале декабря писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» и исполнительный продюсер «Игры престолов», заявил, что намерен снять продолжение сериала. По его замыслу, действие шоу происходило бы параллельно событиям оригинала, но фокусировалось бы на второстепенных персонажах.

Он рассказал, что вдохновился пьесой Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», которая была написана в 1966 году и основана на хрестоматийном произведении Шекспира «Гамлет». В 1990-м Стоппард даже экранизировал свою работу, в которой снялись Гэри Олдман и Тим Рот.

«Мне еще не удалось убедить [телеканал] HBO в том, что это хорошая идея, но мне действительно хочется сделать что-то подобное», — заявил он в интервью The New York Times.

Автор сообщил, что его новый проект носит название «Копьеносцы», а сюжет шоу разворачивается параллельно событиям «Игры престолов».

«История была бы не о Дэнни, Тирионе и Джейме. Они были бы на заднем плане, как Гамлет, и это было бы вроде: «Вот история о парне из городской стражи; вот история о проститутке в одном из борделей Мизинца; вот история об артисте, который приехал в город жонглировать и показывать трюки», — цитирует издание Мартина.

В июне американский телеканал HBO одобрил создание приквела культовой саги. Известно, что действие нового проекта разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Главные роли в нем исполнят английская актриса и обладательница премии «Оскар» Наоми Уоттс и молодой британский актер Джош Уайтхаус, известный по роли в сериале «Полдарк».

Известно, что съемки шоу стартуют в феврале 2019 года. В то же время, дата выхода приквела пока не называется, однако в 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщал, что премьера приквела, если проект будет утвержден, состоится не ранее чем через год после финала «Игры престолов».

Сериал «Игра престолов» выходит на американском канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон проекта завершился 28 августа 2017-го, а последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера последнего, восьмого сезона намечена на апрель 2019 года.

На данный момент 31-летний актер Кит Харингтон работает над театральной постановкой «Настоящий Запад» Сэма Шепарда. В интервью одному из изданий артист заявил, что был рад «вернуться на сцену к зрителям».

Помимо «Игры престолов», в фильмографии английского актера есть роли и в таких известных картинах, как «Седьмой сын», «Воспоминания о будущем», «7 дней в аду» и «Преисподняя».

Ранее российская модель и бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Власова рассказала о якобы проведенной ночи с актером Китом Харингтоном. По словам девушки, она была разочарована тем, каким исполнитель роли Джона Сноу оказался в постели. Сам актер Кит Харингтон состоит в браке с партнершей по «Игре престолов» Роуз Лесли, исполнительницей роли Игритт, возлюбленной Джона Сноу.