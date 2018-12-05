Умер Николай Рушковский

Известный советский и украинский актер театра и кино Николай Рушковский скончался в Киеве в возрасте 93 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.

«Ушел из жизни народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, известный педагог и любимый актер Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки — Николай Николаевич Рушковский», — сказано в заявлении ведомства.

Как рассказал один из руководителей Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки в комментарии изданию TCH, Рушковский не смог перенести операцию на ноге.

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«Ему делали довольно простую операцию на ноге. У него были все проблемы некритического характера», — отметил бывший коллега артиста.

По словам украинского театрального критика Олега Вергелиса, Рушковский до последних дней мечтал вернуться на сцену и снова сыграть Фирса в чеховской постановке «Вишневый сад».

«Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса…Николай Рушковский (1925-2018). Светлая память…», — написал Вергелис в фейсбуке.

Рушковский родился в Москве 11 мая 1925 года. Начиная с 1947 года, артист принимал участие в театральных постановках, в числе которых «Хождение по мукам», «Овод», «Рассвет над Москвой», «Вишневый сад» и многие другие.

В 1952 году он окончил Школу-студию МХАТ у советского постановщика Иосифа Раевского и затем был принят в труппу Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки. В 1957 году Николай сыграл свою первую роль в советском художественном фильме «Рожденные бурей» по мотивам одноименного романа Николая Островского.

В 1963 году Рушковский стал преподавателем, а затем — художественным руководителем русскоязычного актерского курса в Киевском институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В 1976 году он получил должность профессора.

Среди именитых учеников выдающегося актера: заслуженная артистка Украины Наталья Кудрявцева, народный артист России Юрий Черницкий, а также Игорь Афанасьев, Александр Крыжановский, Ксения Николаева, Сергей Стрельников и многие другие.

Помимо преподавательской деятельности, Рушковский продолжал играть в театрах. В его программе было расписано три основных спектакля — «Завещание целомудренного бабника», где он играл Дон Жуана, «Вишневый сад» и «Насмешливое мое счастье».

Среди наиболее известных киноработ Рушковского — советская мелодрама «Роман и Франческа», «Выстрел в тумане» Флярковского, эпопея «Освобождение», а также такие ленты, как «Ключи от неба», «Солдаты свободы», «Дождь в чужом городе». В свое время он также озвучил Хюбнера в популярном в начале 70-х немецком детективном сериале «Телефон полиции — 110».

На протяжении более десяти лет Рушковский возглавлял Киевское отделение Союза театральных деятелей Украины. Он является одним из организаторов театральной премии «Киевская пектораль», основанной в 1992 году, Нового драматического театра на Печерске, а также Мастерской театрального искусства «Созвездие».

Николай Рушковский — лауреат множества национальных наград и премий. В их числе — Национальная премии Украины имени Тараса Шевченко и премия «Киевская пектораль». Он был награжден орденами князя Ярослава Мудрого V степени в 2015-м, Отечественной войны ІІ степени в 1985-м и «Знаком Почета» в 1960 году, а также 12 медалями.

Накануне, 4 декабря, в возрасте 49 лет скончался российский актер Виталий Ендовицкий, получивший широкую известность благодаря съемкам в сериалах «Универ», «Карпов», «След» и «Свидетели». По данным СМИ, в конце ноября у воронежского артиста случился инсульт, после которого он был срочно госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти артиста не удалось.