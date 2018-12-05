«Убийства по алфавиту», «Парфюм» и другие сериалы декабря

«Летящие сквозь ночь» («Nightflyers»), Syfy

Со 2 декабря на американском канале Syfy начался показ хоррор-сериала «Летящие сквозь ночь», основанного на одноименной научно-фантастической повести Джорджа Мартина.

Действие происходит в 2093 году. По сюжету команда ученых (среди которых есть и телепат) отправляется на другую планету, чтобы найти загадочное существо, но в пути сталкивается с серьезными проблемами. Главные роли в сериале исполнили Филипп Риз, Оуэн Мэкен и Миранда Рэйсон.

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«Летящие сквозь ночь» — уже вторая попытка экранизировать сборник рассказов знаменитого автора «Песни льда и огня». В 1987 году по мотивам книги писателя вышла картина «Ночной полет», которой, однако, так и не удалось стать кассовым хитом. В этот раз проект может оказаться настоящей заявкой на победу: по словам самого Мартина, сериал напоминает хичкоковский «Психо», но только «в космосе».

«Дрожащая правда» («The Shivering Truth»), Adult Swim

imdb.com Кадр из сериала «Дрожащая правда»

9 декабря американский телеканал Cartoon Network запускает мультипликационный ужастик «Дрожащая правда». По словам создателей проекта, сериал расскажет о самых странных и причудливых уголках человеческой психики. Роли главных персонажей озвучили обладатель премии «Оскар» Джона Хилл и звезда ленты «Скотт Пилигрим против всех» Майкл Сера.

«Берлинские псы» («Dogs of Berlin»), Netflix

С 7 декабря Netflix запускает один из самых ожидаемых проектов декабря — немецкий драматический сериал о криминальном мире Берлина с Феликсом Крамером в главной роли.

В центре сюжета — расследование громкого убийства известного футболиста, произошедшего накануне важного матча. Раскрыть дело предстоит двум полицейским с совершенно разными характерами. В ходе дела жизнь то и дело заставляет их выбирать, на какой стороне закона они хотят оказаться.

«Камера» («Icebox»), HBO

Документальная хроника о 12-летнем подростке-мигранте режиссера Дэниела Сока выходит 7 декабря на канале HBO. Главные роли в ней исполнили Алекс Кастильо и Лейн Гаррисон.

Сериал основан на одноименной короткометражной работе режиссера, которая была номинирована на премию «Оскар» в 2016 году. В основе сюжета лежит история о гондурасском мальчике, который вынужден спасаться от насилия со стороны преступных банд и искать убежища в США. Премьера сериала состоялась в этом году на Международном кинофестивале в Торонто.

«Парфюм» («Perfume»), Netflix

С 21 декабря на платформе Netflix стартует показ психологического триллера «Парфюм», основанного на одноименном романе немецкого писателя Патрика Зюскинда.

Сериал будет состоять из шести серий о шести друзьях, которых объединяет одна уникальная способность — очень тонко чувствовать запахи. Как и герой культового «Парфюмера», они начинают совершать преступления в поисках запаха, который был бы способен влюбить в себя окружающих. Главные роли в сериале исполнили немецкие актеры Аугуст Диль, Фридерике Бехт, Юрген Маурер, Наталья Белицки и другие.

«Убийства по алфавиту» («The ABC Murders»), BBC One

26 декабря выходит остросюжетный мини-сериал «Убийства по алфавиту», вдохновленный одноименным романом знаменитой писательницы Агаты Кристи про приключения детектива Эркюля Пуаро.

imdb.com Кадр из сериала «Убийства по алфавиту» (2018)

Действие развернется в 1933 году в Великобритании, где объявился серийный убийца. Маньяк совершает кровавые преступления и придерживается четкого и весьма необычного плана — имя, фамилия и место убийства должны начинаться с одной буквы. Главные роли в сериале исполнили голливудский актер Джон Малкович и британец Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в »Гарри Поттере». Также в касте заявлены Эндрю Бьюкен, Имон Фаррен, Тара Фитцджеральд и другие.