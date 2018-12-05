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«Убийства по алфавиту», «Парфюм» и другие сериалы декабря

Главные сериалы декабря по версии «Газеты.Ru»

Кадр из сериала «Парфюм» (2018) imdb.com
Кадр из сериала «Парфюм» (2018)
Современное прочтение культового «Парфюмера», остросюжетная экранизация приключений детектива Пуаро и «Психо» в космосе — «Газета.Ru» рассказывает о самых ожидаемых сериалах декабря.

«Летящие сквозь ночь» («Nightflyers»), Syfy

Со 2 декабря на американском канале Syfy начался показ хоррор-сериала «Летящие сквозь ночь», основанного на одноименной научно-фантастической повести Джорджа Мартина.

Действие происходит в 2093 году. По сюжету команда ученых (среди которых есть и телепат) отправляется на другую планету, чтобы найти загадочное существо, но в пути сталкивается с серьезными проблемами. Главные роли в сериале исполнили Филипп Риз, Оуэн Мэкен и Миранда Рэйсон.

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«Летящие сквозь ночь» — уже вторая попытка экранизировать сборник рассказов знаменитого автора «Песни льда и огня». В 1987 году по мотивам книги писателя вышла картина «Ночной полет», которой, однако, так и не удалось стать кассовым хитом. В этот раз проект может оказаться настоящей заявкой на победу: по словам самого Мартина, сериал напоминает хичкоковский «Психо», но только «в космосе».

«Дрожащая правда» («The Shivering Truth»), Adult Swim

Кадр из сериала «Дрожащая правда» imdb.com
Кадр из сериала «Дрожащая правда»

9 декабря американский телеканал Cartoon Network запускает мультипликационный ужастик «Дрожащая правда». По словам создателей проекта, сериал расскажет о самых странных и причудливых уголках человеческой психики. Роли главных персонажей озвучили обладатель премии «Оскар» Джона Хилл и звезда ленты «Скотт Пилигрим против всех» Майкл Сера.

«Берлинские псы» («Dogs of Berlin»), Netflix

С 7 декабря Netflix запускает один из самых ожидаемых проектов декабря — немецкий драматический сериал о криминальном мире Берлина с Феликсом Крамером в главной роли.

В центре сюжета — расследование громкого убийства известного футболиста, произошедшего накануне важного матча. Раскрыть дело предстоит двум полицейским с совершенно разными характерами. В ходе дела жизнь то и дело заставляет их выбирать, на какой стороне закона они хотят оказаться.

«Камера» («Icebox»), HBO

Документальная хроника о 12-летнем подростке-мигранте режиссера Дэниела Сока выходит 7 декабря на канале HBO. Главные роли в ней исполнили Алекс Кастильо и Лейн Гаррисон.

Сериал основан на одноименной короткометражной работе режиссера, которая была номинирована на премию «Оскар» в 2016 году. В основе сюжета лежит история о гондурасском мальчике, который вынужден спасаться от насилия со стороны преступных банд и искать убежища в США. Премьера сериала состоялась в этом году на Международном кинофестивале в Торонто.

«Парфюм» («Perfume»), Netflix

С 21 декабря на платформе Netflix стартует показ психологического триллера «Парфюм», основанного на одноименном романе немецкого писателя Патрика Зюскинда.

Сериал будет состоять из шести серий о шести друзьях, которых объединяет одна уникальная способность — очень тонко чувствовать запахи. Как и герой культового «Парфюмера», они начинают совершать преступления в поисках запаха, который был бы способен влюбить в себя окружающих. Главные роли в сериале исполнили немецкие актеры Аугуст Диль, Фридерике Бехт, Юрген Маурер, Наталья Белицки и другие.

«Убийства по алфавиту» («The ABC Murders»), BBC One

26 декабря выходит остросюжетный мини-сериал «Убийства по алфавиту», вдохновленный одноименным романом знаменитой писательницы Агаты Кристи про приключения детектива Эркюля Пуаро.

Кадр из сериала «Убийства по алфавиту» (2018) imdb.com
Кадр из сериала «Убийства по алфавиту» (2018)

Действие развернется в 1933 году в Великобритании, где объявился серийный убийца. Маньяк совершает кровавые преступления и придерживается четкого и весьма необычного плана — имя, фамилия и место убийства должны начинаться с одной буквы. Главные роли в сериале исполнили голливудский актер Джон Малкович и британец Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в »Гарри Поттере». Также в касте заявлены Эндрю Бьюкен, Имон Фаррен, Тара Фитцджеральд и другие.