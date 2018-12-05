Ларс фон Триер, Питер Джексон и другие премьеры недели

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»), Ларс фон Триер

Премьера психологического триллера датского режиссера Ларса фон Триера прошла весной в рамках внеконкурсной программы Каннского фестиваля, спровоцировав уход из зала около ста зрителей. Гостей возмутила неоправданная жестокость над женщинами и детьми. Тем не менее, оставшиеся на просмотре ценители после окончания показа аплодировали стоя. Такую же неоднозначную реакцию работа вызвала и у критиков.

Действие фильма происходит в 1970-1980 годах, главный герой — маньяк-убийца Джек (Мэтт Диллон), который изобретает варианты убийств и относится к каждому, как к произведению искусства.

Особо смелые совершеннолетние россияне смогут посмотреть нашумевшую картину с 6 декабря.

«Хроники хищных городов» («Mortal Engines»), Кристиан Риверс

Научно-фантастический приключенческий фильм Кристиана Риверса переносит зрителя в постапокалиптический мир, когда человечество уже боле-менее адаптировалось к новым условиям. Гигантские мегаполисы будущего приходят в движение и пожирают города поменьше для восполнения ресурсов. В их охоту вмешивается простой житель Лондона Том Нэтсуорти и бунтарка Эстер Шоу, которым суждено изменить будущее мира.

Картина представляет собой экранизацию одноименного романа Филиппа Рива, сценаристом и продюсером которого стал режиссер «Хоббита» и «Властелина колец» Питер Джексон.

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«Семь пар нечистых», Кирилл Белевич

События исторического боевика Кирилла Белевича разворачиваются в начале Великой Отечественной войны, когда выпускник военно-морской академии лейтенант Сбоев (Юрий Борисов) отправляется на первое задание. В компании военного врача Нины Маркеловой (Мари Ворожи) он плывет на судне, в трюме которого перевозят заключенных и оружие. И арестанты поднимают бунт.

По мнению исполнителя главной роли в ленте Борисова, «Семь пар нечистых» — картина о единстве человечества и о всеобъемлющей любви.

«Один король» — одна Франция» («Un peuple et son roi)», Пьер Шоллер

Фильм французского режиссера Пьера Шоллера рассказывает о монархах и простых людях во время Великой французской революции, которая началась со взятия Бастилии в 1789 году. В центре сюжета лежит история молодой пары влюбленных — Базиль и Француаза, чьи судьбы переплелись с историческими событиями.

Красивая историческая драма с тяжелыми сценами доступна для зрителей старше 16 лет.

Отечественную комедию с рабочим названием «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» сняла режиссер Анна Матисон, пригласив на главную роль своего мужа. Сергей Безруков сыграл талантливого гитариста Константина, который не может осуществить мечту исполнять со сцены свои песни. К 35 годам герой Безрукова остается поэтом-неудачником и алкоголиком, страдающим от своей нереализованности. Его жена и дочь собираются уехать в Канаду, потому что глава семьи не может содержать семью. Тогда Константин решает сбежать в заповедник Михайловское, чтобы собраться с мыслями, разложить все по полочкам и «обнулиться».

Основой картины послужила одноименная повесть Сергея Довлатова, действия которой перенесли в наше время. Главные роли в ленте, помимо Безрукова, исполнили Евгения Крегжде, Анна Михалкова и Гоша Куценко.

«Мне по кайфу» («I Fell Good»), Бенуа Делепин, Густав Керверн

Французская комедия с оригинальным названием «I Fell Good» повествует о 50-летнем мужчине по имени Жак (Жан Дюжарден), которому не сидится на месте. В то время как его родные и друзья много работают и живут приземленной жизнью, Жак грезит мечтой разбогатеть и стать знаменитым: свое призвание он находит в области эстетической медицины.

Слоган картины звучит как «Добро пожаловать в неистовый бьюти-тур».