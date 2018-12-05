Фильмы года: что вошло в список лучших

Американский институт киноискусства (American Film Institute) назвал десять лучших фильмов 2018 года. Как сообщается на официальном сайте организации, в десятку попали ленты, продвигающие киноискусство, обогащающие культурное наследие Америки и вдохновляющие аудиторию и кинематографистов. Рейтинг составлялся на основе мнений членов специального жюри, в которое входили сотрудники AFI, ученые, представители мира кино и критики. Среди прочих в жюри присутствовали вице-председатель совета попечителей организации Том Поллок, бывший глава Disney Ричард Фрэнк, шоураннер «Игры престолов» Дэвид Бениофф, звезда «Твин Пикс» Джоан Чен, номинант на получение «Золотого глобуса» за роль в «Американской истории преступлений» Кортни Б. Вэнс и актриса Элфри Вудард, известная по драме «Планета Ка-Пэкс».

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Стоит отметить, что фильмы, попавшие в десятку лучших за 2018 год, никак не ранжированы по значимости.

В топ-10 главных лент года по версии AFI вошли комедия Спайка Ли «Черный клановец», блокбастер Marvel Studios «Черная пантера», комедийная драма «Восьмой класс», лауреат Венецианского кинофестиваля «Фаворитка», триллер «Дневник пастыря», один из главных фаворитов на получение «Оскара-2019» «Зеленая книга», мелодрама «Если Бил-стрит могла бы заговорить», созданная автором «Лунного света» Барри Дженкинсом, мюзикл Disney «Мэри Поппинс возвращается», фильм ужасов Джона Красински «Тихое место» и дебютная режиссерская работа Брэдли Купера «Звезда родилась», главную роль в которой исполнила эпатажная певица Леди Гага.

Назвал Американский институт киноискусства и десятку лучших ТВ-шоу уходящего года. Ими стали завершившийся в мае сериал про советских шпионов «Американцы», второй эпизод «Американской истории преступлений», рассказывающий про убийство модельера Джанни Версаче, «Атланта» с Дональдом Гловером, новинка этого года «Барри», «Лучше звоните Солу», в минувшем августе пополнившийся новым сезоном, комедия с Майклом Дугласом «Метод Комински», лауреат «Золотого глобуса» «Удивительная миссис Мейзел», любопытная драма «Поза», «Наследники» от HBO, а также мелодрама «Это мы».

Кроме того, институт премировал специальным призом драму Альфонсо Куарона «Рома». Церемония вручения премий AFI пройдет 4 января 2019 года в Лос-Анджелесе.

Добавим, что на минувшей неделе итальянские ученые-математики огласили топ-20 самых влиятельных фильмов в истории кино. При составлении списка они опирались на интернет-базу IMDb, включающую в себя подробную информацию по 47 тыс картин, 20 тыс режиссеров и 400 тыс актеров. Согласно ученым из Турина, в своем исследовании они попытались полностью исключить субъективный фактор, создав оригинальный алгоритм, позволяющий оценивать влиятельность, популярность и качество любой картины.

«Мы не используем кассовые сборы для оценки качества кино — на них влияет бесчисленное множество факторов. То же самое касается крайне субъективных обзоров критиков. Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах»,

— подчеркнули исследователи.

Они также выразили надежду, что созданный ими алгоритм привлечет должное внимание историков кинематографа и критиков, специализирующихся на западном и советском кино.

Что касается представителей топ-20, то ими стали, в частности, военная драма «Рождение нации», вышедшая более 100 лет назад, культовый «Метрополис» Фрица Ланга, экранизация «Франкенштейна» Джеймса Уэлла, оригинальный «Кинг-Конг», мультфильм «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика и «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

В первую тройку рейтинга в свою очередь вошли «Волшебник страны Оз», снятый американским режиссером Виктором Флемингом в 30-х годах прошлого века, «Звездные войны: Новая надежда» и «Психо» Альфреда Хичкока.